Trump a avut o conversație telefonică „foarte productivă” cu Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski
Ziua, 28 decembrie 2025 19:40
Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel telefonic cu omologul său rus, Vladimir Putin, înainte de întrevederea cu președintele ucrainean Zelenski, la Mar-a-Lago. Despre acest lucru a anunțat liderul de la Casa Albă, într-o postare pe contul său de Truth Social. „Tocmai am avut o conversație telefonică fructuoasă și foarte productivă
• • •
Acum 30 minute
19:40
Trump a avut o conversație telefonică „foarte productivă" cu Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel telefonic cu omologul său rus, Vladimir Putin, înainte de întrevederea cu președintele ucrainean Zelenski, la Mar-a-Lago. Despre acest lucru a anunțat liderul de la Casa Albă, într-o postare pe contul său de Truth Social. „Tocmai am avut o conversație telefonică fructuoasă și foarte productivă
Acum 6 ore
15:20
Iarnă în toată legea în România. Cod roșu și portocaliu de viscol și ninsori în mai multe județe # Ziua
România este lovită de un episod sever de iarnă. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod roșu de viscol, valabil 24 de ore, între 28 decembrie, ora 10:00, și 29 decembrie, ora 10:00, pentru zonele montane din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la peste 1.700 m altitudine. Meteorologii anunță ninsori viscolite, vânt extrem de
14:20
Ziua Sfântului Simeon Izvorâtorul de mir, întemeietorul „Noului Bethleem al Athosului”. Printre ctitorii mănăstirii a fost și Mihai Viteazul # Ziua
Sfântul Munte Athos este presărat cu sfinți care au transformat pustia în rugăciune vie. Între aceștia, un loc aparte îl ocupă Sfântul Simeon Izvorâtorul de mir, cinstit astăzi, în ziua de 28 decembrie. Este întemeietorul uneia dintre cele mai spectaculoase și simbolice mănăstiri athonite, Mănăstirea Simonos-Petra, supranumită Noul Bethleem. Sfântul Simeon a trăit în secolul
Acum 8 ore
13:50
Creștere economică moderată în perioada următoare. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru 2026-2028 # Ziua
Economia Republicii Moldova este estimată să urmeze, în perioada 2026-2028, o traiectorie de creștere moderată, susținută de implementarea Planului de Creștere a Republicii Moldova și de avansarea reformelor structurale, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, citate de IPN. Produsul Intern Brut (PIB) nominal este prognozat să crească de la 351,5 miliarde de lei în 2025 la 440,2
13:10
ATITUDINI | George Damian: Cei implicați în invenția tembelă de „război hibrid” și combatere „fake-news” ar trebui să se apuce de agricultură # Ziua
Mi-a ajuns în fața ochilor o lungă lamentație a dnei Elena Calistru în care este deplânsă atomizarea socială, apariția faliilor de netrecut între segmentele sociale, oamenii funcționează în realități virtuale paralele – ceea ce face imposibil dialogul și a făcut posibil fenomenul Georgescu. Apoi ni se spune că Europa a pierdut cursele importante ale secolului
12:40
VIDEO | Accidentul teribil de pe bulevardul Dacia, în care au murit doi tineri, surprins de camera de bord a unei mașini # Ziua
Camera de bord a unei mașini care se deplasa aseară pe bulevardul Dacia din Chișinău a surprins automobilul care s-a izbit violent într-o autospecială parcată pe marginea drumului, iar ca urmare, doi tineri și-au pierdut viața. Acesta se deplasa haotic și cu viteză mare, iar la scurt timp s-a produs tragedia. Mașina condus de un
12:20
S-a mai stins o stea. Celebra actriță franceză Brigitte Bardot a murit duminică, la vârsta de 91 de ani # Ziua
Celebra actriță franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică fundația care-i poartă numele. Bardot a fost unul dintre marile simboluri ale cinematografiei franceze din anii '50-'60, După retragerea din cinema, s-a dedicat activ luptei pentru protecția animalelor, fondând o organizație influentă în acest domeniu. Născută la 28 septembrie
12:20
VIDEO | Reforma APL lipsește din lista de priorități a Guvernului. Iurie Ciocan: Și în 2027 facem alegeri în structura asta sovietică? # Ziua
Nici de această dată, guvernarea PAS nu se grăbește să efectueze reforma administrativ teritorială, care ar permite eficientizarea administrării locale și ar permite o distribuție mai rațională a fondurilor destinate dezvoltării localităților. Observația aparține lui Iurie Ciocan, fost președinte CEC și fost șef al Centrului de Implementare a Reformelor. Subiectul a fost discutat la emisiunea
Acum 12 ore
11:00
Carambol cumplit pe o autostradă înzăpezită din Japonia. Cel puţin doi morţi şi 26 de răniţi, după ce 67 de mașini s-au ciocnit în lanț # Ziua
Cel puţin doi oameni au murit, iar 26 au fost răniți, dintre care cinci grav, într-un accident rutier produs în Japonia, în care au fost implicate 67 de maşini. Potrivit News.ro, tragedia a avut loc pe o autostrada Kan-Etsu, la Minakami, odată cu începerea vacanţei de Anul Nou. Potrivit sursei, o femeie în vârstă de
10:40
Vânt puternic și vreme rea pe parcursul întregii zile. Autoritățile Capitalei îndeamnă cetățenii să fie vigilenți # Ziua
Republica Moldova se află astăzi sub cod galben de vânt puternic, iar periodic va cădea lapoviță și ninsoare. În acest condiții, autoritățile din Chișinău avertizează populația asupra riscurilor generate de vijelie, dar și de vremea instabilă. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să circule cu prudență, iar șoferii să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau pe arterele
10:30
Peru, zguduit de cutremure. Un seism puternic s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, al patrulea în doar 24 de ore # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea 6 a fost resimțit sâmbătă, la ora locală 21:51, (duminică, 02:51 GMT) la Lima și în mai multe orașe din nordul Peru, cu epicentrul în Oceanul Pacific, în largul coastelor regiunii Ancash, transmite Agerpres. Până în prezent, nu au fost raportate pierderi umane sau materiale, potrivit surselor oficiale. Epicentrul cutremurului, care
09:30
Premieră medicală la Institutul Oncologic din Chișinău. Intervenție unică, realizată de chirurgi moldoveni în premieră națională # Ziua
O intervenție chirurgicală de înaltă complexitate, realizată în premieră în Republica Moldova, a fost efectuată la Institutul Oncologic, marcând o nouă etapă în dezvoltarea chirurgiei oncologice reconstructive. Potrivit instituției, o pacientă în vârstă de 63 de ani, din municipiul Chișinău, diagnosticată cu o tumoare malignă la nivelul bazinului, apărută la aproximativ 10 ani după tratamentul
09:10
VIDEO | Protest cu corturi la Președinție. Sute de oameni așteaptă de ani de zile apartamentele pentru care au plătit zeci de mii de euro # Ziua
Protest cu corturi în fața Președinției de la Chișinău. Motivul – o nouă schemă imobiliară, care a lăsat fără apartamente peste 200 de oameni, care au achitat banii, dar n-au primit locuințele nici până azi. Cu unul dintre organizatorii protestului a discutat activistul Vlad Bilețchi. Potrivit protestatarilor, în anul 2020 aproximativ 200 de persoane au
08:40
Întâlnire decisivă Trump-Zelenski la Mar-a-Lago, pe tema planului de pace. Chestiunea teritoriilor, subiectul central al discuțiilor # Ziua
Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a încerca să obţină sprijinul preşedintelui american pentru noua versiune a planului de pace privind războiul din Ucraina, relatează AFP. Summitul la avea loc la ora 13:00 (18:00 GMT). Şeful statului ucrainean, care vine cu ultimele sale propuneri privind dificila chestiune a teritoriilor, „nu
Acum 24 ore
00:30
Grav accident rutier la Botanica. Doi tineri au murit pe loc, după ce au intrat cu mașina într-o autospecială parcată pe marginea drumului # Ziua
Doi tineri au murit într-un accident rutier, produs sâmbătă spre duminică noaptea pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al Chișinăului. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, o mașină condus de un tânăr de 24 de ani, în circumstanțe deocamdată neclare, a intrat într-o autospecială de tractare, parcată pe marginea carosabilului. În urma impactului, atât șoferul mașinii,
Ieri
17:00
Guvernul rus a anunțat sâmbătă extinderea până în 28 februarie a interdicției temporare privind exporturile de benzină și alți combustibili. Decizia este o măsură menită să protejeze piața internă de fluctuațiile de preț și să asigure aprovizionarea masivă în timpul iernii, susțin autoritățile de la Moscova. Conform agenției ruse de presă Interfax, care citează surse guvernamentale,
16:40
VIDEO | Iurie Ciocan așteaptă o utilizare mai rațională a bugetului CEC: Sunt zero lei pentru votul electronic, în schimb alocăm sume pentru votul prin poștă # Ziua
Autoritatea electorală trebuie să promoveze activ, inclusiv în mediul politic, dezvoltarea votului electronic, ce ar aduce un șir de beneficii pentru sute de mii de cetățeni moldoveni. Este afirmația fostului președinte al CEC, Iurie Ciocan, care așteaptă o utilizare mai rațională a bugetului Comisiei și regretă că, în 2026, nu sunt prevăzute alocări pentru acest
16:00
Autoritățile americane au început colectarea de date biometrice de la străinii care intră și ies din SUA # Ziua
Autoritățile americane au început de vineri să fotografieze toți străinii și să colecteze date biometrice de la unii dintre ei la intrarea și ieșirea din țară pe calea aerului, terestră sau maritimă, după intrarea în vigoare a unei noi reglementări a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS). Regulamentul, anunțat în octombrie, permite DHS să colecteze date
15:30
Vlad Filat, reacție la mandatul emis de Interpol: Sunt pe loc și nu mă eschivez. Decizia instanței franceze nu este definitivă # Ziua
Fostul premier Vlad Filat vine cu mai multe precizări în urma informațiilor referitoare la mandatul de reținere emis de Interpol în contextul hotărârii unei instanțe din Franța. Liderul PLDM susține că decizia judecătoriei nu este definitivă, fiind contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor de atac, hotărârea nu poate produce efecte juridice finale.
14:50
VIDEO | Iurie Ciocan, despre noii candidați la postul de ambasador: Să-l trimiți pe Petru Frunze în China, o economie mondială, este o decizie extrem de proastă # Ziua
Iurie Ciocan, fost președinte CEC și fost director al Centrului pentru Implementarea Reformelor, dezaprobă candidaturile pentru șefia ambasadelor din China și Franța și regretă că au fost selectați doi reprezentanți din afara mediului diplomatic care nu vor putea face față unor sarcini complexe. Iurie Ciocan susține că propunerea lui Petru Frunze, fost deputat PAS și
14:20
Peste 200 de muncitori cu 100 de utilaje speciale au intervenit pe drumurile naționale acoperite de polei # Ziua
În urma poleiului și ninsorii slabe de noaptea trecută, angajații Administrației Naționale a Drumurilor au intervenit cu peste 100 de utilaje speciale pe șoselele naționale și străzile din localități, în special în raioanele de nord și de centru. În total, în acțiuni au fost implicați peste 210 muncitori. „În cadrul acțiunilor de combatere a ghețușului,
13:50
Un tânăr șofer a murit pe un drum din Găgăuzia, după ce a derapat de pe șosea și a intrat cu mașina într-un copac # Ziua
Accident tragic pe drumul local dintre orașul Ceadâr-Lunga și satul Baurci. Un tânăr de 20 de ani a murit, după ce autoturismul pe care îl conducea a derapat de pe șosea, s-a răsturnat și a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului în dimineața de de sâmbătă, la
13:40
Fostul premier Vlad Filat, condamnat de o instanță din Franța într-un dosar de corupție, este vizat de un mandat internațional de reținere, emis de Organizația Polițiilor Criminale Internaționale (Interpol) și comunicat Poliției Naționale, transmite IPN. Constituția Republicii Moldova interzice extrădarea propriilor cetățeni. Astfel că, în baza mandatului emis la solicitarea Biroului Central Interpol din 26
13:00
Deputați din Rada Supremă de la Kiev acuzați de vânzarea voturilor. Biroul Anticorupție organizează un șir de percheziții # Ziua
Un grup de deputați ai Radei Supreme de la Kiev este vizat într-un dosar de corupție. Biroul național anticorupție al Ucrainei a deconspirat, în cadrul unei operațiuni sub acoperire, rețeaua de aleși în Parlament implicați în scheme de vânzare a voturilor. „În schimbul voturilor, deputații primeau sistematic beneficii ilegale", se arată într-o scurtă declarație a
12:30
Dmitri Constantinov, fostul șef al Adunării Populare de la Comrat condamnat la 12 ani de închisoare, ar fi fugit în stânga Nistrului # Ziua
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat vineri la 12 ani de pușcărie pentru abuz în serviciu și delapidări, s-ar ascunde în regiunea transnistreană, acolo unde ar fi fugit încă înainte de pronunțarea sentinței primei instanțe. Cel puțin această versiune este examinată de Poliția Națională, a declarat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, pentru
12:10
ATITUDINI | Alexandru Solcan, despre absorbția Universității din Cahul de către UTM: Se caută un precedent pentru un al treilea mandat de șef de stat # Ziua
Al treilea termen ca izbăvire. De fapt, absorbția de către UTM a Universității de Stat "Bogdan Petriceicu Hașdeu" din Cahul e despre trei mandate consecutive, atunci când legea prevede doar două. Se caută un precedent. Nu mai contează nici argumentele, nici rațiunea, nici bunul simț. Cetățenii trebuie să se deprindă cu formula "al treilea termen".
11:20
O treime din Kiev, fără încălzire și energie electrică. Forțele ruse au lansat, noaptea trecută, peste 500 de drone și 40 de rachete # Ziua
O treime din orașul Kiev a rămas fără energie electrică și fără căldură. Bilanțul atacului rusesc de noaptea trecută arată mai multe distrugeri ale infrastructurii energetice și civile. În total, în urma loviturilor asupra zonelor rezidențiale au fost rănite 22 de persoane, inclusiv doi copii, iar în spitale au ajuns 12 oameni. Autoritățile regionale anunță
10:40
Ministerul Culturii nu va mai gestiona domeniul turismului. Atribuțiile sunt preluate de Ministerul Economiei # Ziua
Domeniul turismului urmează să fie transferat din gestiunea Ministerului Culturii în cea a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vicepremierul Eugeniu Osmochescu susține că această schimbare are scopul de consolida rolul turismului ca motor de creștere economică. Eugen Osmochescu, a explicat că transferul vine în contextul reorganizării
10:10
În a treia zi de Crăciun, în 27 decembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ștefan, primul martir al creștinătății. Ștefan este primul dintre cei șapte diaconi ai Bisericii creștine, ales de sfatul celor doisprezece, și a murit pentru credință, fiind ucis cu pietre. Sfântul Ștefan s-a născut în Ierusalim și era cu un an mai […] Articolul Creștinii ortodocși de stil nou îl cinstesc azi pe Sfântul Arhidiacon Ștefan apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Goană după obligațiuni de stat. Peste jumătate de miliard de lei au investit cetățenii în 2025 # Ziua
În 2025, prin intermediul platformei evms.md, au fost atrași peste 525 de milioane de lei în Valorile Mobiliare de Stat. Potrivit Ministerului Finanțelor, investițiile au fost realizate în cadrul a 10 sesiuni de subscriere, organizate pe parcursul anului. Potrivit datelor oficiale, citate de bani.md, la aceste subscrieri au participat 2 131 de investitori, care au […] Articolul Goană după obligațiuni de stat. Peste jumătate de miliard de lei au investit cetățenii în 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
VIDEO | Un nou atac cu rachete și drone asupra Kievului. Cinci persoane, rănite în urma loviturilor în zone rezidențiale # Ziua
Mai multe zone rezidențiale din Kiev au fost țintele unui nou atac cu drone și rachete. Cinci persoane au fost rănite, patru fiind internate în spital. Administrația Capitalei anunță că incendii și distrugeri ale infrastructurii au fost înregistrate în sectoarele Darnița, Goloseevo, Obolon și Desna. Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, în sectorul Darnița ard mai […] Articolul VIDEO | Un nou atac cu rachete și drone asupra Kievului. Cinci persoane, rănite în urma loviturilor în zone rezidențiale apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Alertă în spațiul aerian al R. Moldova, după ce Ucraina a detectat un obiect zburător care se îndrepta spre noi. S-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Ziua
Poliția de Frontieră a fost alertată, în această după-amiază, la ora 15:45, de către autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. La scurt timp, la ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de […] Articolul Alertă în spațiul aerian al R. Moldova, după ce Ucraina a detectat un obiect zburător care se îndrepta spre noi. S-a dovedit a fi un balon cu aer cald apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru acest weekend și luni un tarif-plafon de 21,81 de lei la benzina cu cifra octanică 95, iar pentru motorină – 18,58, transmite IPN. Benzina se ieftinește cu 16 bani, motorina – cu 9. Potrivit ANRE, ultima dată când ambele tipuri de […] Articolul Carburanții continuă să se ieftinească în weekend apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Curtea Constituțională, sesizată de avocatul poporului în cazul limitării drepturilor doctoranzilor de a-și susține tezele în 2025 # Ziua
Curtea Constituțională a fost sesizată de avocatul poporului Ceslav Panico în cazul constrângerilor impuse doctoranzilor de a-și susține tezele în 2025, fiind impus în Hotărârea Guvernului cu privire la Metodologia de confirmare a titlurilor științifice un termen limită de 30 iunie. Sesizarea vine în urma mai multor plângeri semnate de aproximativ 30 de doctoranzi. „Aceștia […] Articolul Curtea Constituțională, sesizată de avocatul poporului în cazul limitării drepturilor doctoranzilor de a-și susține tezele în 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Absorbția Universității din Cahul de UTM va fi decisă până în februarie. Dan Perciun anunță o listă de garanții pentru instituția lichidată # Ziua
Lichidarea juridică a Universității din Cahul „B. P. Hașdeu” prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică din Moldova urmează să fie decisă cel târziu la începutul lunii februarie, iar reintegrarea să fie definitivată până în august 2026. Prioritățile sunt anunțate de Ministerul Educației, care propune, în schimbul absorbției, o listă de garanții pentru instituția din sudul R. […] Articolul Absorbția Universității din Cahul de UTM va fi decisă până în februarie. Dan Perciun anunță o listă de garanții pentru instituția lichidată apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Din iulie, în unitățile militare au avut loc 28 de conflicte între soldați, cele mai multe fiind agresiuni fizice # Ziua
Oficiul Avocatului Poporului anunță că, în cea de-a doua jumătate a acestui an, în unitățile militare din Republica Moldova au avut loc 28 de conflicte între soldații în termen, fiind vorba atât de agresiuni fizice, cât și verbale. Conform informațiilor transmise de Marele Stat Major al Armatei Naționale, în 18 cazuri militarii s-au ales cu leziuni […] Articolul Din iulie, în unitățile militare au avut loc 28 de conflicte între soldați, cele mai multe fiind agresiuni fizice apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
CSM a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de Vetting în cazul judecătorului Sergiu Stratan, președintele completului în dosarul Plahotniuc # Ziua
Președintele completului care examinează dosarul Plahotniuc, judecătorul Sergiu Stratan, este mai aproape de un nou post la Curtea Supremă de Justiție. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, vineri, raportul pozitiv al Comisiei de Vetting în cazul magistratului, care este și candidat pentru funcția de judecător la CSJ. În aceeași ședință, CSM a aprobat și raportul […] Articolul CSM a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de Vetting în cazul judecătorului Sergiu Stratan, președintele completului în dosarul Plahotniuc apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Axios: Trump și Zelenski se vor întâlni duminică la Mar-a-Lago pentru finalizarea planului de pace # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, urmează să îl primească duminică, la reședința sa din Mar-a-Lago, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-o încercare de a ajunge la un acord final asupra planului de pace propus de Washington pentru încheierea războiului din Ucraina. Informația a fost confirmată de oficiali ucraineni, citați de Axios. Întâlnirea este considerată un semnal […] Articolul Axios: Trump și Zelenski se vor întâlni duminică la Mar-a-Lago pentru finalizarea planului de pace apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
BNM lansează o monedă comemorativă cu ocazia împlinirii a 75 de la nașterea compozitorului și interpretului Petre Teodorovici # Ziua
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative: „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”. Moneda „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” este dedicată marelui compozitor […] Articolul BNM lansează o monedă comemorativă cu ocazia împlinirii a 75 de la nașterea compozitorului și interpretului Petre Teodorovici apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
CONTRASENS | Iurie Ciocan, despre votul în plic și cel electronic, Europa și „reușitele” lui Lőrincz, deputatul basarabenilor # Ziua
Vă mai amintiți de Lőrincz, deputatul USR ales de moldoveni în Parlamentul României? Ce e cu disputa din coaliția de guvernare de la București, din perspectiva PSD? „Națiunea europeană” sau „Europa națiunilor”? Prin ce s-a remarcat noul Guvern Munteanu, de la Chișinău? Reforma administrativ teritorială?! Și, în sfârșit, pe ce cheltuiește banii CEC-ul și de […] Articolul CONTRASENS | Iurie Ciocan, despre votul în plic și cel electronic, Europa și „reușitele” lui Lőrincz, deputatul basarabenilor apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, întrevedere la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio # Ziua
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a avut la Washington o întrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio, și cu soția acestuia, Jeanette Rubio. Discuțiile s-au concentrat pe relația bilaterală moldo-americană și pe continuarea dialogului instituțional în vederea obținerii unor rezultate concrete pentru ambele părți. Potrivit diplomatului moldovean, dialogul dintre Chișinău și […] Articolul Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, întrevedere la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
În perioada sărbătorilor de iarnă, volumul trimiterilor prin „Poșta Moldovei” a crescut cu până la 35% # Ziua
În ajun și în perioada sărbătorilor de iarnă, volumul trimiterilor expediate și recepționate prin intermediul Poștei Moldovei a crescut cu 30-35%. Așadar, numărul lunar de colete, scrisori și pachete a fost estimat la aproximativ un milion. Printre cele mai solicitate destinații sunt România și Ucraina. Deseori punctul de sosire a trimiterilor este Italia, Franța, Belarus, […] Articolul În perioada sărbătorilor de iarnă, volumul trimiterilor prin „Poșta Moldovei” a crescut cu până la 35% apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Dan Dungaciu: Nu mai există unionism în R. Moldova. Au rămas doar unioniști, care trebuie să se adune și să discute ideea reunificării # Ziua
Toate vocile unioniste din R. Moldova trebuie să se adune și să discute fără patos, dintr-o perspectivă pragmatică foarte clară, opțiunea unirii R. Moldova cu România. Opinia aparține geopoliticianului și sociologului Dan Dungaciu, exprimată în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA. El a mai adăugat că astăzi, în Republica Moldova, unionistul, ca mișcare politică, nu […] Articolul VIDEO | Dan Dungaciu: Nu mai există unionism în R. Moldova. Au rămas doar unioniști, care trebuie să se adune și să discute ideea reunificării apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Kremlinul a confirmat că a avut loc un „contact telefonic” între reprezentanți ai administrațiilor Rusiei și Statelor Unite, după ce autoritățile ruse au analizat rezultatele vizitei în SUA a trimisului special Kirill Dmitriev. „A existat un astfel de contact telefonic. S-a convenit continuarea dialogului”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, citat […] Articolul Kremlinul anunță un „contact telefonic” cu Washingtonul după raportul lui Kirill Dmitriev apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Dosarele de rezonanță legate de acte de corupție trebuie examinate cu celeritate, însă această viteză nu trebuie să pară rezultatul unei presiuni politice. Este afirmația expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, făcută în contextul criticilor aduse modului în care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-un interviu în buletinul lunar din decembrie al Asociației […] Articolul Cristina Cibotaru: Dosarul Plahotniuc, examinat foarte rapid, ridică întrebări legitime apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Poliția l-a anunțat în căutare pe Dmitri Constantinov, fost șef al Adunării Populare a Găgăuzia # Ziua
După ce a fost condamnat astăzi în lipsă la 12 ani de închisoare, Dmitri Constantinov a fost anunțat în căutare. Inspectoratul General al Poliției a precizat că a inițiat un dosar de căutare, prin care fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept, transmite IPN. Dmitri […] Articolul Poliția l-a anunțat în căutare pe Dmitri Constantinov, fost șef al Adunării Populare a Găgăuzia apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
VIDEO | Șase morți în urma unei explozii într-o moschee din Siria în timpul rugăciunii de vineri # Ziua
Cel puțin șase persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite în urma unei explozii produse într-o moschee din orașul Homs, Siria, în timpul rugăciunii de vineri. Incidentul a avut loc la moscheea imamului Ali bin Abi Talib, potrivit informațiilor preliminare citate de Euronews. Forțele de securitate siriene au izolat imediat zona, iar echipajele […] Articolul VIDEO | Șase morți în urma unei explozii într-o moschee din Siria în timpul rugăciunii de vineri apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
EXCLUSIV | Cetățenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # Ziua
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari, și nu să fie gestionat prin intermediul autorităților centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025. Datele indică un contrast clar între percepția favorabilă asupra sprijinului românesc și nivelul scăzut de […] Articolul EXCLUSIV | Cetățenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Proiectul lichidării juridice a Universității din Cahul, supus consultărilor publice în plină perioadă a sărbătorilor # Ziua
Ministerul Educației a inițiat, în plină perioadă a sărbătorilor, dezbaterile privind elaborarea proiectului de lichidare juridică a Universității din Cahul, subiect ce a stârnit un șir de discuții contradictorii în spațiul public. Inițierea elaborării deciziei a fost anunțată în 23 decembrie și va dura până în 2 ianuarie, perioadă în care, în mod oficial, există […] Articolul Proiectul lichidării juridice a Universității din Cahul, supus consultărilor publice în plină perioadă a sărbătorilor apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
VIDEO | Două refugiate din Ucraina, reținute într-un dosar de trafic de droguri de peste un milion de euro # Ziua
Doua refugiate din Ucraina sunt învinuite de vânzarea drogurilor pe teritoriul R. Moldova în cantități extrem de mari. În total, în urma unor razii ale ofițerilor Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au fost găsite droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei, care […] Articolul VIDEO | Două refugiate din Ucraina, reținute într-un dosar de trafic de droguri de peste un milion de euro apare prima dată în ZIUA.md.
