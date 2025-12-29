Lavrov acuză Kievul de un atac cu drone asupra unei reședințe de stat a președintelui Rusiei, în regiunea Novgorod
Ziua, 29 decembrie 2025 19:30
Kremlinul anunță că Trump a rămas „șocat și indignat” de presupusul atac asupra reședinței lui Putin. Zelenski neagă informațiile # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a fost „șocat” și „literalmente indignat” după ce a aflat despre presupusul atac cu drone asupra reședinței președintelui rus Vladimir Putin, a declarat consilierul prezidențial rus Iuri Ușakov, comentând convorbirea telefonică purtată astăzi de cei doi lideri. „Președintele SUA a fost șocat de această informație, în adevăratul sens al cuvântului […] Articolul Kremlinul anunță că Trump a rămas „șocat și indignat” de presupusul atac asupra reședinței lui Putin. Zelenski neagă informațiile apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
18:20
Căsătoria care a schimbat România. 29 decembrie 1892, ziua în care viitorul Rege Ferdinand I și viitoarea Regină Maria și-au unit destinele # Ziua
În urmă cu 133 de ani, în data de 29 decembrie 1892, la Castelul Sigmaringen din Germania, avea loc una dintre cele mai importante alianțe din istoria Casei Regale a României – căsătoria dintre Ferdinand de Hohenzollern-Sigmaringen, principe moștenitor al României, și Maria de Edinburgh, nepoata reginei Victoria a Marii Britanii. Evenimentul, aparent unul strict […] Articolul Căsătoria care a schimbat România. 29 decembrie 1892, ziua în care viitorul Rege Ferdinand I și viitoarea Regină Maria și-au unit destinele apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Ceban, despre moratoriul pe angajările la stat: Guvernul a intrat în incapacitate de a achita salariile # Ziua
Primarul Capitalei Ion Ceban susține că decizia Guvernului de a institui moratoriu asupra angajărilor în funcțiile vacante din sectorul public se datorează faptului că autoritățile nu au bani pentru salarii. Ceban acuză partidul de guvernare că, în urma acestei decizii, „cel puțin 17.000 de cetățeni, care vor alege să plece peste hotare din lipsa locurilor […] Articolul Ceban, despre moratoriul pe angajările la stat: Guvernul a intrat în incapacitate de a achita salariile apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
17:40
Bugetul asigurărilor sociale, adoptat în lectura a doua. Peste 65% din surse sunt direcționate pentru pensionari # Ziua
Bugetul asigurărilor sociale pentru 2026, în valoare de 51,4 miliarde de lei, a fost adoptat în lectura a doua de Parlament. Suma este cu 4,2% mai mare decât în 2025 și reprezintă 13,6% din PIB. Amendamentele propuse de opoziție la proiect nu au fost susținute de majoritatea PAS. Conform aprobărilor de buget, pensiile și prestațiile […] Articolul Bugetul asigurărilor sociale, adoptat în lectura a doua. Peste 65% din surse sunt direcționate pentru pensionari apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Spectacol de Revelion în centrul Capitalei. Noaptea dintre ani, sărbătorită în PMAN cu un concert festiv și show de artificii # Ziua
Primăria municipiului Chișinău invită locuitorii și oaspeții Capitalei să întâmpine Noul An într-o atmosferă de sărbătoare, tradiție și muzică, la Spectacolul de Revelion organizat în cadrul Târgului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul va avea loc miercuri, începând cu ora 20:00. Potrivit organizatorilor, programul serii va include un spectacol artistic variat, care va […] Articolul Spectacol de Revelion în centrul Capitalei. Noaptea dintre ani, sărbătorită în PMAN cu un concert festiv și show de artificii apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Ultimele zile ale anului 2025 vor fi geroase. Temperaturile scăzute se vor menține, iar meteorologii ar putea emite un nou cod de vânt puternic pentru 31 decembrie. Pe alocuri vor cădea ninsori slabe. Contactat de IPN, șeful Direcției prognoze meteorologice din cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat, Ghenadii Roșca, a declarat că gerul va persista până […] Articolul Ultimele zile din an aduc ger și ninsori slabe. Se încălzește după Revelion apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
Guvernul îngheață angajările la stat. Moratoriu pe aproape 17 mii de funcții vacante din sectorul public până la sfârșitul anului viitor # Ziua
Guvernul a instituit luni, 29 decembrie, moratoriu pe angajările în sectorul bugetar până în 31 decembrie 2026. Potrivit ministrului finanțelor, Andrian Gavriliță, decizia vizează instituțiile și autoritățile publice finanțate din bugetul de stat, Casa Națională de Asigurări Sociale și Compania Națională de Asigurări în Medicină. Funcțiile vacante existente la data de 30 noiembrie 2025 nu […] Articolul Guvernul îngheață angajările la stat. Moratoriu pe aproape 17 mii de funcții vacante din sectorul public până la sfârșitul anului viitor apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
VIDEO | Obiectivul lui Usatîi în Parlament, pentru 2026: „Să facem în așa fel încât majoritatea să rămână cu 49 de deputați” # Ziua
Renato Usatîi acuză majoritatea parlamentară că ignoră toate propunerile opoziției. În cadrul ultimei ședințe a legislativului din acest an, liderul fracțiunii „Partidul Nostru” a declarat în plen că formațiunea sa a elaborat mai multe amendamente și propuneri concrete, însă nu le va mai prezenta, deoarece acestea sunt respinse automat de deputații puterii. „l-am rugat pe […] Articolul VIDEO | Obiectivul lui Usatîi în Parlament, pentru 2026: „Să facem în așa fel încât majoritatea să rămână cu 49 de deputați” apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Un bărbat din raionul Leova a suferit arsuri grave în urma unei explozii cauzate de un furtun deteriorat conectat la plita pe gaz # Ziua
Un furtun defectat conectat la plita pe gaz a provocat e explozie într-o locuință din satul Filipeni, raionul Leova. În urma deflagrației, un bărbat, în vârstă de 71 de ani, a fost transportat la spital cu arsuri. La fața locului, specialiștii IGSU au stabilit că din cauza furtunului defect în încăpere s-a acumulat gaz de […] Articolul Un bărbat din raionul Leova a suferit arsuri grave în urma unei explozii cauzate de un furtun deteriorat conectat la plita pe gaz apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
15:50
Operațiune antiteroristă sângeroasă în Turcia. Trei polițiști au fost uciși, iar șase teroriști ISIS au fost neutralizați # Ziua
Trei polițiști turci și-au pierdut viața, iar alți nouă membri ai forțelor de ordine au fost răniți în timpul unei operațiuni antiteroriste desfășurate în provincia Yalova, din nord-vestul Turciei, vizând organizația teroristă ISIS. Informația a fost confirmată de ministrul de Interne al Turciei, Ali Yerlikaya, relatează TRT Haber. Potrivit autorităților, operațiunea a avut loc în […] Articolul Operațiune antiteroristă sângeroasă în Turcia. Trei polițiști au fost uciși, iar șase teroriști ISIS au fost neutralizați apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Ministrul de Interne confirmă că Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se ascunde în regiunea transnistreană # Ziua
Ministrul de Interne, Daniela Misail-Nichitin, confirmă că fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de pușcărie pentru abuz în serviciu și delapidări, se ascunde în regiunea transnistreană. „Condorm dosarului de căutare putem confirma că persoana s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene”, a declarat oficialul. Precizăm că, zilele trecute, și […] Articolul Ministrul de Interne confirmă că Dmitri Constantinov, condamnat la 12 ani de închisoare, se ascunde în regiunea transnistreană apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
„Bugetul investițiilor responsabile”, votat în lectură finală, cu un deficit de 21 de miliarde de lei # Ziua
Parlamentul a aprobat bugetul de stat pentru anul 2026 în lectură finală. Documentul a fost votat de 54 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate. Bugetul pentru 2026, numit de Guvern „Bugetul investițiilor responsabile”, este construit pe o prognoză de creștere economică de 2,4%, cu un PIB nominal estimat la 377 de miliarde de lei. […] Articolul „Bugetul investițiilor responsabile”, votat în lectură finală, cu un deficit de 21 de miliarde de lei apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Un bărbat care a iscat un conflict din cauza unui loc de parcare a fost condamnat la trei ani de închisoare # Ziua
Un bărbat din Chișinău, care în luna mai a iscat un conflict cu amenințări din cauza unui loc de parcare dintr-o curte de bloc, a fost condamnat la trei ani de închisoare. Inculpatul a fost acuzat de huliganism agravat. Mai exact, instanța a stabilit că inculpatul, aflându-se în curtea unui bloc din municipiul Chișinău, s-a luat la […] Articolul Un bărbat care a iscat un conflict din cauza unui loc de parcare a fost condamnat la trei ani de închisoare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
13:50
Aliații Kievului se vor reuni la începutul lui ianuarie la Paris pentru a stabili contribuțiile statelor la garanțiile de securitate pentru Ucraina # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a anunțat că s-au înregistrat progrese în privința garanțiilor de securitate pentru Ucraina, iar contribuția fiecărei țări participante în așa-numita „Coaliție de Voință” va fi stabilită la începutul lunii ianuarie. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj publicat de Macron pe rețeaua X. Potrivit liderului francez, în seara zilei de 28 decembrie […] Articolul Aliații Kievului se vor reuni la începutul lui ianuarie la Paris pentru a stabili contribuțiile statelor la garanțiile de securitate pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Un nou suspect în cazul crimelor de la ferma din Anenii Noi. A fost reținut fiul proprietarului bănuit de omorurile îngrozitoare # Ziua
Poliția vine cu noi detalii în cazul anchetei privind crimele de la ferma din Beriozchi, raionul Anenii Noi. IGP anunță că a fost reținut încă un suspect. Este vorba de un bărbat de 33 de ani, fiul proprietarului gospodăriei, arestat săptămâna trecută de ofițeri. Potrivit Poliției Naționale, noul suspect este bănuit că a fost complice […] Articolul Un nou suspect în cazul crimelor de la ferma din Anenii Noi. A fost reținut fiul proprietarului bănuit de omorurile îngrozitoare apare prima dată în ZIUA.md.
13:00
Zelenski i-a cerut lui Trump garanții de securitate pentru Ucraina pe o perioadă de 30–50 de ani # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că i-a propus președintelui Statelor Unite, Donald Trump, acordarea unor garanții de securitate pentru Ucraina pe termen lung, cu o durată de 30 până la 50 de ani. Informația a fost făcută publică de liderul de la Kiev în cadrul unor declarații pentru presă, citate de RBC-Ucraina. Potrivit lui […] Articolul Zelenski i-a cerut lui Trump garanții de securitate pentru Ucraina pe o perioadă de 30–50 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că finanțarea oferită Republicii Moldova de Uniunea Europeană este deja prevăzută în cadrul Planului de creștere convenit cu Bruxelles-ul și nu reprezintă o trecere de la o finanțare tehnică la una politică, potrivit Bani.md. „Finanțarea care face parte din planul de creștere cu Uniunea Europeană este deja prevăzută și face […] Articolul Guvernul se bazează pe banii UE. Ministrul Finanțelor: Putem să o numim o finanțare politică apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
Fox News: Putin și Zelenski ar putea vorbi la telefon pentru prima dată de la începutul războiului, după negocierile cu Trump # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, s-a întâlnit duminică, la Mar-a-Lago, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-un moment pe care surse apropiate negocierilor îl descriu drept crucial pentru procesul de pace. Potrivit Fox News, discuțiile ar putea debloca prima convorbire directă dintre Zelenski și președintele Rusiei, Vladimir Putin, după mai bine de cinci ani. Ultima discuție directă […] Articolul Fox News: Putin și Zelenski ar putea vorbi la telefon pentru prima dată de la începutul războiului, după negocierile cu Trump apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
11:40
Un șofer a murit pe un drum din Găgăuzia, după ce mașina pe care o conducea a derapat și s-a răsturnat # Ziua
Un tragic accident a avut loc, azi-dimineață, pe un drum din apropierea satului Copceac din Găgăuzia. Un șofer, în vârstă de 37 de ani, a murit, după ce mașina pe care o conducea a derapat de pe șosea și s-a răsturnat. Polițiștii au fost sesizați în jurul orei 09.00, iar cauza examinată este neadaptarea vitezei […] Articolul Un șofer a murit pe un drum din Găgăuzia, după ce mașina pe care o conducea a derapat și s-a răsturnat apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
VIDEO | Accident feroviar grav în Mexic. Cel puțin 13 morți și aproape 100 de răniți după deraierea unui tren # Ziua
Cel puțin 13 persoane au murit, iar aproape 100 au fost rănite în urma deraierei unui tren de pasageri în sud-estul Mexicului, în statul Oaxaca, au anunțat autoritățile mexicane. Informația a fost confirmată de Marina mexicană, care administrează rețeaua feroviară a țării. Trenul, care circula între Golful Mexic și Oceanul Pacific, transporta 241 de pasageri […] Articolul VIDEO | Accident feroviar grav în Mexic. Cel puțin 13 morți și aproape 100 de răniți după deraierea unui tren apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Copaci doborâți pe drumuri și peste fire electrice și acoperișuri distruse. Sunt consecințele vântului puternic din ultimele zile. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că salvatorii au intervenit în 34 de misiuni în ultimele 24 de ore pentru lichidarea consecințelor provocate de intensificările vântului. În urma rafalelor, la Comrat a fost smuls și deteriorat parțial […] Articolul Distrugeri provocate de rafale de vânt. Salvatorii au efectuat peste 30 de misiuni apare prima dată în ZIUA.md.
10:50
Misiune de salvare dificilă în Munții Făgăraș pentru cei patru cetățeni ai R. Moldova blocați la Refugiul Călțun: „Vremea nu prea ne ajută” # Ziua
O amplă operațiune de salvare montană a fost declanșată luni dimineață în Munții Făgăraș, pentru evacuarea a patru turiști din R. Moldova rămași blocați la Refugiul Călțun din cauza condițiilor meteo severe. La ora 08:30, nouă salvamontiști din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș, structură de salvare montană aflată în subordinea Consiliului Județean Argeș, au […] Articolul Misiune de salvare dificilă în Munții Făgăraș pentru cei patru cetățeni ai R. Moldova blocați la Refugiul Călțun: „Vremea nu prea ne ajută” apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
China desfășoară exerciții militare în jurul Taiwanului, ca avertisment pentru „forțele separatiste” # Ziua
China a lansat luni exerciții militare de amploare în jurul Taiwanului, care simulează capturarea și blocarea unor zone-cheie ale insulei, într-un avertisment direct adresat așa-numitelor „forțe separatiste”. Armata chineză a publicat imagini cu nave de război desfășurate în Strâmtoarea Taiwan, odată cu anunțarea manevrelor, transmite BBC. Potrivit autorităților de la Beijing, la exerciții participă forțele […] Articolul China desfășoară exerciții militare în jurul Taiwanului, ca avertisment pentru „forțele separatiste” apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Acord aproape complet între Trump și Zelenski privind pacea în Ucraina, dar problema teritoriilor rămâne nerezolvată # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, au declarat că planul de pace privind încetarea războiului din Ucraina este convenit în proporție de „90–95%”, în urma negocierilor desfășurate la reședința prezidențială Mar-a-Lago, în Florida. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă comune. „Am acoperit, cum ar spune unii, 95% […] Articolul Acord aproape complet între Trump și Zelenski privind pacea în Ucraina, dar problema teritoriilor rămâne nerezolvată apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Primăria Capitalei îndeamnă pietonii și șoferii la maximă prudență. Serviciile municipale au intervenit pe străzile și trotuarele acoperite cu polei # Ziua
După ninsorile și vântul de noaptea trecută, Primăria Capitalei îndeamnă pietonii și șoferii să fie prudenți. Serviciile municipale anunță că au intervenit pe cele mai aglomerate străzi și trotuare, care în urma temperaturilor scăzute au fost acoperite cu polei și un strat subțire de zăpadă. Serviciile de întreținere a drumurilor au intervenit pe străzile principale […] Articolul Primăria Capitalei îndeamnă pietonii și șoferii la maximă prudență. Serviciile municipale au intervenit pe străzile și trotuarele acoperite cu polei apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Parlamentul se întrunește în ultima ședință din acest an. Proiectul Bugetului de Stat, examinat în lectura a doua # Ziua
Deputații se întrunesc azi în ultima ședință din acest an. Parlamentarii urmează să examineze, în lectura a doua, proiectul Legii Bugetului de Stat, cel al bugetului asigurărilor sociale și proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru 2026. Tot în lectura a doua urmează să fie dezbătute proiectele de lege privind achizițiile publice, privind activitatea […] Articolul Parlamentul se întrunește în ultima ședință din acest an. Proiectul Bugetului de Stat, examinat în lectura a doua apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
21:00
Patru turiști moldoveni, blocați pe un munte în județul Argeș, România. Salvatorii nu pot interveni din cauza vremii nefavorabile # Ziua
Patru persoane originare din Republica Moldova stau blocate în Refugiul Călțun, transmite Salvamont Argeș. Turiștii au plecat spre vârful Negoiu fără să țină cont de avertizările meteo, astfel că au rămas blocați în zona lacului Călțun, potrivit G4media. În acest moment, bărbații se află într-un refugiu, așteptând intervenția salvamontiștilor. Un reprezentant al Salvamont Argeș a […] Articolul Patru turiști moldoveni, blocați pe un munte în județul Argeș, România. Salvatorii nu pot interveni din cauza vremii nefavorabile apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
19:40
Trump a avut o conversație telefonică „foarte productivă” cu Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat că a avut un apel telefonic cu omologul său rus, Vladimir Putin, înainte de întrevederea cu președintele ucrainean Zelenski, la Mar-a-Lago. Despre acest lucru a anunțat liderul de la Casa Albă, într-o postare pe contul său de Truth Social. „Tocmai am avut o conversație telefonică fructuoasă și foarte productivă […] Articolul Trump a avut o conversație telefonică „foarte productivă” cu Putin, înainte de întâlnirea cu Zelenski apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Iarnă în toată legea în România. Cod roșu și portocaliu de viscol și ninsori în mai multe județe # Ziua
România este lovită de un episod sever de iarnă. Administrația Națională de Meteorologie a emis cod roșu de viscol, valabil 24 de ore, între 28 decembrie, ora 10:00, și 29 decembrie, ora 10:00, pentru zonele montane din Carpații Meridionali și Carpații de Curbură, la peste 1.700 m altitudine. Meteorologii anunță ninsori viscolite, vânt extrem de […] Articolul Iarnă în toată legea în România. Cod roșu și portocaliu de viscol și ninsori în mai multe județe apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Ziua Sfântului Simeon Izvorâtorul de mir, întemeietorul „Noului Bethleem al Athosului”. Printre ctitorii mănăstirii a fost și Mihai Viteazul # Ziua
Sfântul Munte Athos este presărat cu sfinți care au transformat pustia în rugăciune vie. Între aceștia, un loc aparte îl ocupă Sfântul Simeon Izvorâtorul de mir, cinstit astăzi, în ziua de 28 decembrie. Este întemeietorul uneia dintre cele mai spectaculoase și simbolice mănăstiri athonite, Mănăstirea Simonos-Petra, supranumită Noul Bethleem. Sfântul Simeon a trăit în secolul […] Articolul Ziua Sfântului Simeon Izvorâtorul de mir, întemeietorul „Noului Bethleem al Athosului”. Printre ctitorii mănăstirii a fost și Mihai Viteazul apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Creștere economică moderată în perioada următoare. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru 2026-2028 # Ziua
Economia Republicii Moldova este estimată să urmeze, în perioada 2026-2028, o traiectorie de creștere moderată, susținută de implementarea Planului de Creștere a Republicii Moldova și de avansarea reformelor structurale, potrivit estimărilor Ministerului Finanțelor, citate de IPN. Produsul Intern Brut (PIB) nominal este prognozat să crească de la 351,5 miliarde de lei în 2025 la 440,2 […] Articolul Creștere economică moderată în perioada următoare. Prognoza principalilor indicatori macroeconomici pentru 2026-2028 apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
ATITUDINI | George Damian: Cei implicați în invenția tembelă de „război hibrid” și combatere „fake-news” ar trebui să se apuce de agricultură # Ziua
Mi-a ajuns în fața ochilor o lungă lamentație a dnei Elena Calistru în care este deplânsă atomizarea socială, apariția faliilor de netrecut între segmentele sociale, oamenii funcționează în realități virtuale paralele – ceea ce face imposibil dialogul și a făcut posibil fenomenul Georgescu. Apoi ni se spune că Europa a pierdut cursele importante ale secolului […] Articolul ATITUDINI | George Damian: Cei implicați în invenția tembelă de „război hibrid” și combatere „fake-news” ar trebui să se apuce de agricultură apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
VIDEO | Accidentul teribil de pe bulevardul Dacia, în care au murit doi tineri, surprins de camera de bord a unei mașini # Ziua
Camera de bord a unei mașini care se deplasa aseară pe bulevardul Dacia din Chișinău a surprins automobilul care s-a izbit violent într-o autospecială parcată pe marginea drumului, iar ca urmare, doi tineri și-au pierdut viața. Acesta se deplasa haotic și cu viteză mare, iar la scurt timp s-a produs tragedia. Mașina condus de un […] Articolul VIDEO | Accidentul teribil de pe bulevardul Dacia, în care au murit doi tineri, surprins de camera de bord a unei mașini apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
S-a mai stins o stea. Celebra actriță franceză Brigitte Bardot a murit duminică, la vârsta de 91 de ani # Ziua
Celebra actriță franceză Brigitte Bardot a murit la vârsta de 91 de ani, a anunțat duminică fundația care-i poartă numele. Bardot a fost unul dintre marile simboluri ale cinematografiei franceze din anii ’50-’60, După retragerea din cinema, s-a dedicat activ luptei pentru protecția animalelor, fondând o organizație influentă în acest domeniu. Născută la 28 septembrie […] Articolul S-a mai stins o stea. Celebra actriță franceză Brigitte Bardot a murit duminică, la vârsta de 91 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
12:20
VIDEO | Reforma APL lipsește din lista de priorități a Guvernului. Iurie Ciocan: Și în 2027 facem alegeri în structura asta sovietică? # Ziua
Nici de această dată, guvernarea PAS nu se grăbește să efectueze reforma administrativ teritorială, care ar permite eficientizarea administrării locale și ar permite o distribuție mai rațională a fondurilor destinate dezvoltării localităților. Observația aparține lui Iurie Ciocan, fost președinte CEC și fost șef al Centrului de Implementare a Reformelor. Subiectul a fost discutat la emisiunea […] Articolul VIDEO | Reforma APL lipsește din lista de priorități a Guvernului. Iurie Ciocan: Și în 2027 facem alegeri în structura asta sovietică? apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Carambol cumplit pe o autostradă înzăpezită din Japonia. Cel puţin doi morţi şi 26 de răniţi, după ce 67 de mașini s-au ciocnit în lanț # Ziua
Cel puţin doi oameni au murit, iar 26 au fost răniți, dintre care cinci grav, într-un accident rutier produs în Japonia, în care au fost implicate 67 de maşini. Potrivit News.ro, tragedia a avut loc pe o autostrada Kan-Etsu, la Minakami, odată cu începerea vacanţei de Anul Nou. Potrivit sursei, o femeie în vârstă de […] Articolul Carambol cumplit pe o autostradă înzăpezită din Japonia. Cel puţin doi morţi şi 26 de răniţi, după ce 67 de mașini s-au ciocnit în lanț apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Vânt puternic și vreme rea pe parcursul întregii zile. Autoritățile Capitalei îndeamnă cetățenii să fie vigilenți # Ziua
Republica Moldova se află astăzi sub cod galben de vânt puternic, iar periodic va cădea lapoviță și ninsoare. În acest condiții, autoritățile din Chișinău avertizează populația asupra riscurilor generate de vijelie, dar și de vremea instabilă. Astfel, cetățenii sunt îndemnați să circule cu prudență, iar șoferii să evite parcarea autovehiculelor sub copaci sau pe arterele […] Articolul Vânt puternic și vreme rea pe parcursul întregii zile. Autoritățile Capitalei îndeamnă cetățenii să fie vigilenți apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
Peru, zguduit de cutremure. Un seism puternic s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, al patrulea în doar 24 de ore # Ziua
Un cutremur cu magnitudinea 6 a fost resimțit sâmbătă, la ora locală 21:51, (duminică, 02:51 GMT) la Lima și în mai multe orașe din nordul Peru, cu epicentrul în Oceanul Pacific, în largul coastelor regiunii Ancash, transmite Agerpres. Până în prezent, nu au fost raportate pierderi umane sau materiale, potrivit surselor oficiale. Epicentrul cutremurului, care […] Articolul Peru, zguduit de cutremure. Un seism puternic s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, al patrulea în doar 24 de ore apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Premieră medicală la Institutul Oncologic din Chișinău. Intervenție unică, realizată de chirurgi moldoveni în premieră națională # Ziua
O intervenție chirurgicală de înaltă complexitate, realizată în premieră în Republica Moldova, a fost efectuată la Institutul Oncologic, marcând o nouă etapă în dezvoltarea chirurgiei oncologice reconstructive. Potrivit instituției, o pacientă în vârstă de 63 de ani, din municipiul Chișinău, diagnosticată cu o tumoare malignă la nivelul bazinului, apărută la aproximativ 10 ani după tratamentul […] Articolul Premieră medicală la Institutul Oncologic din Chișinău. Intervenție unică, realizată de chirurgi moldoveni în premieră națională apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
VIDEO | Protest cu corturi la Președinție. Sute de oameni așteaptă de ani de zile apartamentele pentru care au plătit zeci de mii de euro # Ziua
Protest cu corturi în fața Președinției de la Chișinău. Motivul – o nouă schemă imobiliară, care a lăsat fără apartamente peste 200 de oameni, care au achitat banii, dar n-au primit locuințele nici până azi. Cu unul dintre organizatorii protestului a discutat activistul Vlad Bilețchi. Potrivit protestatarilor, în anul 2020 aproximativ 200 de persoane au […] Articolul VIDEO | Protest cu corturi la Președinție. Sute de oameni așteaptă de ani de zile apartamentele pentru care au plătit zeci de mii de euro apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Întâlnire decisivă Trump-Zelenski la Mar-a-Lago, pe tema planului de pace. Chestiunea teritoriilor, subiectul central al discuțiilor # Ziua
Volodimir Zelenski se întâlneşte duminică cu Donald Trump în Florida pentru a încerca să obţină sprijinul preşedintelui american pentru noua versiune a planului de pace privind războiul din Ucraina, relatează AFP. Summitul la avea loc la ora 13:00 (18:00 GMT). Şeful statului ucrainean, care vine cu ultimele sale propuneri privind dificila chestiune a teritoriilor, „nu […] Articolul Întâlnire decisivă Trump-Zelenski la Mar-a-Lago, pe tema planului de pace. Chestiunea teritoriilor, subiectul central al discuțiilor apare prima dată în ZIUA.md.
00:30
Grav accident rutier la Botanica. Doi tineri au murit pe loc, după ce au intrat cu mașina într-o autospecială parcată pe marginea drumului # Ziua
Doi tineri au murit într-un accident rutier, produs sâmbătă spre duminică noaptea pe bulevardul Dacia din sectorul Botanica al Chișinăului. Potrivit informațiilor furnizate de poliție, o mașină condus de un tânăr de 24 de ani, în circumstanțe deocamdată neclare, a intrat într-o autospecială de tractare, parcată pe marginea carosabilului. În urma impactului, atât șoferul mașinii, […] Articolul Grav accident rutier la Botanica. Doi tineri au murit pe loc, după ce au intrat cu mașina într-o autospecială parcată pe marginea drumului apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Guvernul rus a anunțat sâmbătă extinderea până în 28 februarie a interdicției temporare privind exporturile de benzină și alți combustibili. Decizia este o măsură menită să protejeze piața internă de fluctuațiile de preț și să asigure aprovizionarea masivă în timpul iernii, susțin autoritățile de la Moscova. Conform agenției ruse de presă Interfax, care citează surse guvernamentale, […] Articolul Rusia prelungește interdicțiile pentru exporturile de combustibili până în 28 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
VIDEO | Iurie Ciocan așteaptă o utilizare mai rațională a bugetului CEC: Sunt zero lei pentru votul electronic, în schimb alocăm sume pentru votul prin poștă # Ziua
Autoritatea electorală trebuie să promoveze activ, inclusiv în mediul politic, dezvoltarea votului electronic, ce ar aduce un șir de beneficii pentru sute de mii de cetățeni moldoveni. Este afirmația fostului președinte al CEC, Iurie Ciocan, care așteaptă o utilizare mai rațională a bugetului Comisiei și regretă că, în 2026, nu sunt prevăzute alocări pentru acest […] Articolul VIDEO | Iurie Ciocan așteaptă o utilizare mai rațională a bugetului CEC: Sunt zero lei pentru votul electronic, în schimb alocăm sume pentru votul prin poștă apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Autoritățile americane au început colectarea de date biometrice de la străinii care intră și ies din SUA # Ziua
Autoritățile americane au început de vineri să fotografieze toți străinii și să colecteze date biometrice de la unii dintre ei la intrarea și ieșirea din țară pe calea aerului, terestră sau maritimă, după intrarea în vigoare a unei noi reglementări a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS). Regulamentul, anunțat în octombrie, permite DHS să colecteze date […] Articolul Autoritățile americane au început colectarea de date biometrice de la străinii care intră și ies din SUA apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Vlad Filat, reacție la mandatul emis de Interpol: Sunt pe loc și nu mă eschivez. Decizia instanței franceze nu este definitivă # Ziua
Fostul premier Vlad Filat vine cu mai multe precizări în urma informațiilor referitoare la mandatul de reținere emis de Interpol în contextul hotărârii unei instanțe din Franța. Liderul PLDM susține că decizia judecătoriei nu este definitivă, fiind contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor de atac, hotărârea nu poate produce efecte juridice finale. […] Articolul Vlad Filat, reacție la mandatul emis de Interpol: Sunt pe loc și nu mă eschivez. Decizia instanței franceze nu este definitivă apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
VIDEO | Iurie Ciocan, despre noii candidați la postul de ambasador: Să-l trimiți pe Petru Frunze în China, o economie mondială, este o decizie extrem de proastă # Ziua
Iurie Ciocan, fost președinte CEC și fost director al Centrului pentru Implementarea Reformelor, dezaprobă candidaturile pentru șefia ambasadelor din China și Franța și regretă că au fost selectați doi reprezentanți din afara mediului diplomatic care nu vor putea face față unor sarcini complexe. Iurie Ciocan susține că propunerea lui Petru Frunze, fost deputat PAS și […] Articolul VIDEO | Iurie Ciocan, despre noii candidați la postul de ambasador: Să-l trimiți pe Petru Frunze în China, o economie mondială, este o decizie extrem de proastă apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Peste 200 de muncitori cu 100 de utilaje speciale au intervenit pe drumurile naționale acoperite de polei # Ziua
În urma poleiului și ninsorii slabe de noaptea trecută, angajații Administrației Naționale a Drumurilor au intervenit cu peste 100 de utilaje speciale pe șoselele naționale și străzile din localități, în special în raioanele de nord și de centru. În total, în acțiuni au fost implicați peste 210 muncitori. „În cadrul acțiunilor de combatere a ghețușului, […] Articolul Peste 200 de muncitori cu 100 de utilaje speciale au intervenit pe drumurile naționale acoperite de polei apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Un tânăr șofer a murit pe un drum din Găgăuzia, după ce a derapat de pe șosea și a intrat cu mașina într-un copac # Ziua
Accident tragic pe drumul local dintre orașul Ceadâr-Lunga și satul Baurci. Un tânăr de 20 de ani a murit, după ce autoturismul pe care îl conducea a derapat de pe șosea, s-a răsturnat și a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului în dimineața de de sâmbătă, la […] Articolul Un tânăr șofer a murit pe un drum din Găgăuzia, după ce a derapat de pe șosea și a intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în ZIUA.md.
