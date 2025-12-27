Rusia prelungește interdicțiile pentru exporturile de combustibili până în 28 februarie
Ziua, 27 decembrie 2025 17:00
Guvernul rus a anunțat sâmbătă extinderea până în 28 februarie a interdicției temporare privind exporturile de benzină și alți combustibili. Decizia este o măsură menită să protejeze piața internă de fluctuațiile de preț și să asigure aprovizionarea masivă în timpul iernii, susțin autoritățile de la Moscova. Conform agenției ruse de presă Interfax, care citează surse guvernamentale, […] Articolul Rusia prelungește interdicțiile pentru exporturile de combustibili până în 28 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
17:00
Guvernul rus a anunțat sâmbătă extinderea până în 28 februarie a interdicției temporare privind exporturile de benzină și alți combustibili. Decizia este o măsură menită să protejeze piața internă de fluctuațiile de preț și să asigure aprovizionarea masivă în timpul iernii, susțin autoritățile de la Moscova. Conform agenției ruse de presă Interfax, care citează surse guvernamentale, […] Articolul Rusia prelungește interdicțiile pentru exporturile de combustibili până în 28 februarie apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
16:40
VIDEO | Iurie Ciocan așteaptă o utilizare mai rațională a bugetului CEC: Sunt zero lei pentru votul electronic, în schimb alocăm sume pentru votul prin poștă # Ziua
Autoritatea electorală trebuie să promoveze activ, inclusiv în mediul politic, dezvoltarea votului electronic, ce ar aduce un șir de beneficii pentru sute de mii de cetățeni moldoveni. Este afirmația fostului președinte al CEC, Iurie Ciocan, care așteaptă o utilizare mai rațională a bugetului Comisiei și regretă că, în 2026, nu sunt prevăzute alocări pentru acest […] Articolul VIDEO | Iurie Ciocan așteaptă o utilizare mai rațională a bugetului CEC: Sunt zero lei pentru votul electronic, în schimb alocăm sume pentru votul prin poștă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
16:00
Autoritățile americane au început colectarea de date biometrice de la străinii care intră și ies din SUA # Ziua
Autoritățile americane au început de vineri să fotografieze toți străinii și să colecteze date biometrice de la unii dintre ei la intrarea și ieșirea din țară pe calea aerului, terestră sau maritimă, după intrarea în vigoare a unei noi reglementări a Departamentului pentru Securitate Internă (DHS). Regulamentul, anunțat în octombrie, permite DHS să colecteze date […] Articolul Autoritățile americane au început colectarea de date biometrice de la străinii care intră și ies din SUA apare prima dată în ZIUA.md.
15:30
Vlad Filat, reacție la mandatul emis de Interpol: Sunt pe loc și nu mă eschivez. Decizia instanței franceze nu este definitivă # Ziua
Fostul premier Vlad Filat vine cu mai multe precizări în urma informațiilor referitoare la mandatul de reținere emis de Interpol în contextul hotărârii unei instanțe din Franța. Liderul PLDM susține că decizia judecătoriei nu este definitivă, fiind contestată prin apel, iar până la epuizarea tuturor căilor de atac, hotărârea nu poate produce efecte juridice finale. […] Articolul Vlad Filat, reacție la mandatul emis de Interpol: Sunt pe loc și nu mă eschivez. Decizia instanței franceze nu este definitivă apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
14:50
VIDEO | Iurie Ciocan, despre noii candidați la postul de ambasador: Să-l trimiți pe Petru Frunze în China, o economie mondială, este o decizie extrem de proastă # Ziua
Iurie Ciocan, fost președinte CEC și fost director al Centrului pentru Implementarea Reformelor, dezaprobă candidaturile pentru șefia ambasadelor din China și Franța și regretă că au fost selectați doi reprezentanți din afara mediului diplomatic care nu vor putea face față unor sarcini complexe. Iurie Ciocan susține că propunerea lui Petru Frunze, fost deputat PAS și […] Articolul VIDEO | Iurie Ciocan, despre noii candidați la postul de ambasador: Să-l trimiți pe Petru Frunze în China, o economie mondială, este o decizie extrem de proastă apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Peste 200 de muncitori cu 100 de utilaje speciale au intervenit pe drumurile naționale acoperite de polei # Ziua
În urma poleiului și ninsorii slabe de noaptea trecută, angajații Administrației Naționale a Drumurilor au intervenit cu peste 100 de utilaje speciale pe șoselele naționale și străzile din localități, în special în raioanele de nord și de centru. În total, în acțiuni au fost implicați peste 210 muncitori. „În cadrul acțiunilor de combatere a ghețușului, […] Articolul Peste 200 de muncitori cu 100 de utilaje speciale au intervenit pe drumurile naționale acoperite de polei apare prima dată în ZIUA.md.
13:50
Un tânăr șofer a murit pe un drum din Găgăuzia, după ce a derapat de pe șosea și a intrat cu mașina într-un copac # Ziua
Accident tragic pe drumul local dintre orașul Ceadâr-Lunga și satul Baurci. Un tânăr de 20 de ani a murit, după ce autoturismul pe care îl conducea a derapat de pe șosea, s-a răsturnat și a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Poliția a fost sesizată despre producerea accidentului în dimineața de de sâmbătă, la […] Articolul Un tânăr șofer a murit pe un drum din Găgăuzia, după ce a derapat de pe șosea și a intrat cu mașina într-un copac apare prima dată în ZIUA.md.
13:40
Fostul premier Vlad Filat, condamnat de o instanță din Franța într-un dosar de corupție, este vizat de un mandat internațional de reținere, emis de Organizația Polițiilor Criminale Internaționale (Interpol) și comunicat Poliției Naționale, transmite IPN. Constituția Republicii Moldova interzice extrădarea propriilor cetățeni. Astfel că, în baza mandatului emis la solicitarea Biroului Central Interpol din 26 […] Articolul Interpol a emis un mandat de reținere pe numele fostului premier Vlad Filat apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
13:00
Deputați din Rada Supremă de la Kiev acuzați de vânzarea voturilor. Biroul Anticorupție organizează un șir de percheziții # Ziua
Un grup de deputați ai Radei Supreme de la Kiev este vizat într-un dosar de corupție. Biroul național anticorupție al Ucrainei a deconspirat, în cadrul unei operațiuni sub acoperire, rețeaua de aleși în Parlament implicați în scheme de vânzare a voturilor. „În schimbul voturilor, deputații primeau sistematic beneficii ilegale”, se arată într-o scurtă declarație a […] Articolul Deputați din Rada Supremă de la Kiev acuzați de vânzarea voturilor. Biroul Anticorupție organizează un șir de percheziții apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Dmitri Constantinov, fostul șef al Adunării Populare de la Comrat condamnat la 12 ani de închisoare, ar fi fugit în stânga Nistrului # Ziua
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat vineri la 12 ani de pușcărie pentru abuz în serviciu și delapidări, s-ar ascunde în regiunea transnistreană, acolo unde ar fi fugit încă înainte de pronunțarea sentinței primei instanțe. Cel puțin această versiune este examinată de Poliția Națională, a declarat șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, pentru […] Articolul Dmitri Constantinov, fostul șef al Adunării Populare de la Comrat condamnat la 12 ani de închisoare, ar fi fugit în stânga Nistrului apare prima dată în ZIUA.md.
12:10
ATITUDINI | Alexandru Solcan, despre absorbția Universității din Cahul de către UTM: Se caută un precedent pentru un al treilea mandat de șef de stat # Ziua
Al treilea termen ca izbăvire. De fapt, absorbția de către UTM a Universității de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul e despre trei mandate consecutive, atunci când legea prevede doar două. Se caută un precedent. Nu mai contează nici argumentele, nici rațiunea, nici bunul simț. Cetățenii trebuie să se deprindă cu formula “al treilea termen“. […] Articolul ATITUDINI | Alexandru Solcan, despre absorbția Universității din Cahul de către UTM: Se caută un precedent pentru un al treilea mandat de șef de stat apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
11:20
O treime din Kiev, fără încălzire și energie electrică. Forțele ruse au lansat, noaptea trecută, peste 500 de drone și 40 de rachete # Ziua
O treime din orașul Kiev a rămas fără energie electrică și fără căldură. Bilanțul atacului rusesc de noaptea trecută arată mai multe distrugeri ale infrastructurii energetice și civile. În total, în urma loviturilor asupra zonelor rezidențiale au fost rănite 22 de persoane, inclusiv doi copii, iar în spitale au ajuns 12 oameni. Autoritățile regionale anunță […] Articolul O treime din Kiev, fără încălzire și energie electrică. Forțele ruse au lansat, noaptea trecută, peste 500 de drone și 40 de rachete apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Ministerul Culturii nu va mai gestiona domeniul turismului. Atribuțiile sunt preluate de Ministerul Economiei # Ziua
Domeniul turismului urmează să fie transferat din gestiunea Ministerului Culturii în cea a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării. Vicepremierul Eugeniu Osmochescu susține că această schimbare are scopul de consolida rolul turismului ca motor de creștere economică. Eugen Osmochescu, a explicat că transferul vine în contextul reorganizării instituționale și al extinderii competențelor ministerului pe care îl conduce. Prin urmare, turismul […] Articolul Ministerul Culturii nu va mai gestiona domeniul turismului. Atribuțiile sunt preluate de Ministerul Economiei apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
În a treia zi de Crăciun, în 27 decembrie, Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Ștefan, primul martir al creștinătății. Ștefan este primul dintre cei șapte diaconi ai Bisericii creștine, ales de sfatul celor doisprezece, și a murit pentru credință, fiind ucis cu pietre. Sfântul Ștefan s-a născut în Ierusalim și era cu un an mai […] Articolul Creștinii ortodocși de stil nou îl cinstesc azi pe Sfântul Arhidiacon Ștefan apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
09:10
Goană după obligațiuni de stat. Peste jumătate de miliard de lei au investit cetățenii în 2025 # Ziua
În 2025, prin intermediul platformei evms.md, au fost atrași peste 525 de milioane de lei în Valorile Mobiliare de Stat. Potrivit Ministerului Finanțelor, investițiile au fost realizate în cadrul a 10 sesiuni de subscriere, organizate pe parcursul anului. Potrivit datelor oficiale, citate de bani.md, la aceste subscrieri au participat 2 131 de investitori, care au […] Articolul Goană după obligațiuni de stat. Peste jumătate de miliard de lei au investit cetățenii în 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
VIDEO | Un nou atac cu rachete și drone asupra Kievului. Cinci persoane, rănite în urma loviturilor în zone rezidențiale # Ziua
Mai multe zone rezidențiale din Kiev au fost țintele unui nou atac cu drone și rachete. Cinci persoane au fost rănite, patru fiind internate în spital. Administrația Capitalei anunță că incendii și distrugeri ale infrastructurii au fost înregistrate în sectoarele Darnița, Goloseevo, Obolon și Desna. Potrivit primarului Kievului, Vitali Kliciko, în sectorul Darnița ard mai […] Articolul VIDEO | Un nou atac cu rachete și drone asupra Kievului. Cinci persoane, rănite în urma loviturilor în zone rezidențiale apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
18:40
Alertă în spațiul aerian al R. Moldova, după ce Ucraina a detectat un obiect zburător care se îndrepta spre noi. S-a dovedit a fi un balon cu aer cald # Ziua
Poliția de Frontieră a fost alertată, în această după-amiază, la ora 15:45, de către autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova, pe direcția localităților Bârnova – Dondușeni – Grinăuți – Brătușeni. La scurt timp, la ora 16:10, Serviciul Grăniceresc de […] Articolul Alertă în spațiul aerian al R. Moldova, după ce Ucraina a detectat un obiect zburător care se îndrepta spre noi. S-a dovedit a fi un balon cu aer cald apare prima dată în ZIUA.md.
18:00
Prețurile la carburanți continuă să scadă. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță pentru acest weekend și luni un tarif-plafon de 21,81 de lei la benzina cu cifra octanică 95, iar pentru motorină – 18,58, transmite IPN. Benzina se ieftinește cu 16 bani, motorina – cu 9. Potrivit ANRE, ultima dată când ambele tipuri de […] Articolul Carburanții continuă să se ieftinească în weekend apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Curtea Constituțională, sesizată de avocatul poporului în cazul limitării drepturilor doctoranzilor de a-și susține tezele în 2025 # Ziua
Curtea Constituțională a fost sesizată de avocatul poporului Ceslav Panico în cazul constrângerilor impuse doctoranzilor de a-și susține tezele în 2025, fiind impus în Hotărârea Guvernului cu privire la Metodologia de confirmare a titlurilor științifice un termen limită de 30 iunie. Sesizarea vine în urma mai multor plângeri semnate de aproximativ 30 de doctoranzi. „Aceștia […] Articolul Curtea Constituțională, sesizată de avocatul poporului în cazul limitării drepturilor doctoranzilor de a-și susține tezele în 2025 apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
Absorbția Universității din Cahul de UTM va fi decisă până în februarie. Dan Perciun anunță o listă de garanții pentru instituția lichidată # Ziua
Lichidarea juridică a Universității din Cahul „B. P. Hașdeu” prin fuzionarea cu Universitatea Tehnică din Moldova urmează să fie decisă cel târziu la începutul lunii februarie, iar reintegrarea să fie definitivată până în august 2026. Prioritățile sunt anunțate de Ministerul Educației, care propune, în schimbul absorbției, o listă de garanții pentru instituția din sudul R. […] Articolul Absorbția Universității din Cahul de UTM va fi decisă până în februarie. Dan Perciun anunță o listă de garanții pentru instituția lichidată apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:20
Din iulie, în unitățile militare au avut loc 28 de conflicte între soldați, cele mai multe fiind agresiuni fizice # Ziua
Oficiul Avocatului Poporului anunță că, în cea de-a doua jumătate a acestui an, în unitățile militare din Republica Moldova au avut loc 28 de conflicte între soldații în termen, fiind vorba atât de agresiuni fizice, cât și verbale. Conform informațiilor transmise de Marele Stat Major al Armatei Naționale, în 18 cazuri militarii s-au ales cu leziuni […] Articolul Din iulie, în unitățile militare au avut loc 28 de conflicte între soldați, cele mai multe fiind agresiuni fizice apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
CSM a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de Vetting în cazul judecătorului Sergiu Stratan, președintele completului în dosarul Plahotniuc # Ziua
Președintele completului care examinează dosarul Plahotniuc, judecătorul Sergiu Stratan, este mai aproape de un nou post la Curtea Supremă de Justiție. Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, vineri, raportul pozitiv al Comisiei de Vetting în cazul magistratului, care este și candidat pentru funcția de judecător la CSJ. În aceeași ședință, CSM a aprobat și raportul […] Articolul CSM a aprobat raportul pozitiv al Comisiei de Vetting în cazul judecătorului Sergiu Stratan, președintele completului în dosarul Plahotniuc apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Axios: Trump și Zelenski se vor întâlni duminică la Mar-a-Lago pentru finalizarea planului de pace # Ziua
Președintele SUA, Donald Trump, urmează să îl primească duminică, la reședința sa din Mar-a-Lago, pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, într-o încercare de a ajunge la un acord final asupra planului de pace propus de Washington pentru încheierea războiului din Ucraina. Informația a fost confirmată de oficiali ucraineni, citați de Axios. Întâlnirea este considerată un semnal […] Articolul Axios: Trump și Zelenski se vor întâlni duminică la Mar-a-Lago pentru finalizarea planului de pace apare prima dată în ZIUA.md.
16:40
BNM lansează o monedă comemorativă cu ocazia împlinirii a 75 de la nașterea compozitorului și interpretului Petre Teodorovici # Ziua
Banca Națională a Moldovei (BNM) lansează în circuitul numismatic două monede comemorative: „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” și moneda „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”. Moneda „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” este dedicată marelui compozitor […] Articolul BNM lansează o monedă comemorativă cu ocazia împlinirii a 75 de la nașterea compozitorului și interpretului Petre Teodorovici apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
CONTRASENS | Iurie Ciocan, despre votul în plic și cel electronic, Europa și „reușitele” lui Lőrincz, deputatul basarabenilor # Ziua
Vă mai amintiți de Lőrincz, deputatul USR ales de moldoveni în Parlamentul României? Ce e cu disputa din coaliția de guvernare de la București, din perspectiva PSD? „Națiunea europeană” sau „Europa națiunilor”? Prin ce s-a remarcat noul Guvern Munteanu, de la Chișinău? Reforma administrativ teritorială?! Și, în sfârșit, pe ce cheltuiește banii CEC-ul și de […] Articolul CONTRASENS | Iurie Ciocan, despre votul în plic și cel electronic, Europa și „reușitele” lui Lőrincz, deputatul basarabenilor apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, întrevedere la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio # Ziua
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite, Vlad Kulminski, a avut la Washington o întrevedere cu secretarul de stat american, Marco Rubio, și cu soția acestuia, Jeanette Rubio. Discuțiile s-au concentrat pe relația bilaterală moldo-americană și pe continuarea dialogului instituțional în vederea obținerii unor rezultate concrete pentru ambele părți. Potrivit diplomatului moldovean, dialogul dintre Chișinău și […] Articolul Ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, întrevedere la Washington cu secretarul de stat Marco Rubio apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
În perioada sărbătorilor de iarnă, volumul trimiterilor prin „Poșta Moldovei” a crescut cu până la 35% # Ziua
În ajun și în perioada sărbătorilor de iarnă, volumul trimiterilor expediate și recepționate prin intermediul Poștei Moldovei a crescut cu 30-35%. Așadar, numărul lunar de colete, scrisori și pachete a fost estimat la aproximativ un milion. Printre cele mai solicitate destinații sunt România și Ucraina. Deseori punctul de sosire a trimiterilor este Italia, Franța, Belarus, […] Articolul În perioada sărbătorilor de iarnă, volumul trimiterilor prin „Poșta Moldovei” a crescut cu până la 35% apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
VIDEO | Dan Dungaciu: Nu mai există unionism în R. Moldova. Au rămas doar unioniști, care trebuie să se adune și să discute ideea reunificării # Ziua
Toate vocile unioniste din R. Moldova trebuie să se adune și să discute fără patos, dintr-o perspectivă pragmatică foarte clară, opțiunea unirii R. Moldova cu România. Opinia aparține geopoliticianului și sociologului Dan Dungaciu, exprimată în cadrul emisiunii „Contrasens” de la ZIUA. El a mai adăugat că astăzi, în Republica Moldova, unionistul, ca mișcare politică, nu […] Articolul VIDEO | Dan Dungaciu: Nu mai există unionism în R. Moldova. Au rămas doar unioniști, care trebuie să se adune și să discute ideea reunificării apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Kremlinul a confirmat că a avut loc un „contact telefonic” între reprezentanți ai administrațiilor Rusiei și Statelor Unite, după ce autoritățile ruse au analizat rezultatele vizitei în SUA a trimisului special Kirill Dmitriev. „A existat un astfel de contact telefonic. S-a convenit continuarea dialogului”, a declarat purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, citat […] Articolul Kremlinul anunță un „contact telefonic” cu Washingtonul după raportul lui Kirill Dmitriev apare prima dată în ZIUA.md.
14:40
Dosarele de rezonanță legate de acte de corupție trebuie examinate cu celeritate, însă această viteză nu trebuie să pară rezultatul unei presiuni politice. Este afirmația expertei anticorupție Cristina Ciubotaru, făcută în contextul criticilor aduse modului în care este examinat dosarul în care este vizat Vlad Plahotniuc. Într-un interviu în buletinul lunar din decembrie al Asociației […] Articolul Cristina Cibotaru: Dosarul Plahotniuc, examinat foarte rapid, ridică întrebări legitime apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Poliția l-a anunțat în căutare pe Dmitri Constantinov, fost șef al Adunării Populare a Găgăuzia # Ziua
După ce a fost condamnat astăzi în lipsă la 12 ani de închisoare, Dmitri Constantinov a fost anunțat în căutare. Inspectoratul General al Poliției a precizat că a inițiat un dosar de căutare, prin care fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept, transmite IPN. Dmitri […] Articolul Poliția l-a anunțat în căutare pe Dmitri Constantinov, fost șef al Adunării Populare a Găgăuzia apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
VIDEO | Șase morți în urma unei explozii într-o moschee din Siria în timpul rugăciunii de vineri # Ziua
Cel puțin șase persoane au murit, iar alte 21 au fost rănite în urma unei explozii produse într-o moschee din orașul Homs, Siria, în timpul rugăciunii de vineri. Incidentul a avut loc la moscheea imamului Ali bin Abi Talib, potrivit informațiilor preliminare citate de Euronews. Forțele de securitate siriene au izolat imediat zona, iar echipajele […] Articolul VIDEO | Șase morți în urma unei explozii într-o moschee din Siria în timpul rugăciunii de vineri apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
EXCLUSIV | Cetățenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern # Ziua
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova consideră că ajutorul oferit de România ar trebui să ajungă direct la beneficiari, și nu să fie gestionat prin intermediul autorităților centrale. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de IMAS, la comanda ZIUA, în luna decembrie 2025. Datele indică un contrast clar între percepția favorabilă asupra sprijinului românesc și nivelul scăzut de […] Articolul EXCLUSIV | Cetățenii moldoveni vor ca sprijinul acordat de România să ajungă direct la oameni, nu prin Guvern apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Proiectul lichidării juridice a Universității din Cahul, supus consultărilor publice în plină perioadă a sărbătorilor # Ziua
Ministerul Educației a inițiat, în plină perioadă a sărbătorilor, dezbaterile privind elaborarea proiectului de lichidare juridică a Universității din Cahul, subiect ce a stârnit un șir de discuții contradictorii în spațiul public. Inițierea elaborării deciziei a fost anunțată în 23 decembrie și va dura până în 2 ianuarie, perioadă în care, în mod oficial, există […] Articolul Proiectul lichidării juridice a Universității din Cahul, supus consultărilor publice în plină perioadă a sărbătorilor apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
VIDEO | Două refugiate din Ucraina, reținute într-un dosar de trafic de droguri de peste un milion de euro # Ziua
Doua refugiate din Ucraina sunt învinuite de vânzarea drogurilor pe teritoriul R. Moldova în cantități extrem de mari. În total, în urma unor razii ale ofițerilor Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, au fost găsite droguri în valoare de peste 20 de milioane de lei, care […] Articolul VIDEO | Două refugiate din Ucraina, reținute într-un dosar de trafic de droguri de peste un milion de euro apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de pușcărie # Ziua
Fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, Dmitri Constantinov, a fost condamnat de prima instanță la 12 ani de pușcărie pentru delapidări și abuz în serviciu. La mijlocul lunii noiembrie, Constantinov anunța că demisionează de la șefia legislativului regional din motive de sănătate. În cadrul examinării dosarului, procurorii au cerut 13 ani de închisoare […] Articolul Dmitri Constantinov, fostul președinte al Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de pușcărie apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
VIDEO | Atac cu drone asupra regiunii Odesa, infrastructura energetică și portuară, din nou vizată. Armata română a ridicat avioane de vânătoare F-16 # Ziua
Două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, în cursul nopții, pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, a anunțat vineri dimineață Ministerul Apărării […] Articolul VIDEO | Atac cu drone asupra regiunii Odesa, infrastructura energetică și portuară, din nou vizată. Armata română a ridicat avioane de vânătoare F-16 apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Din după-amiaza de azi și până luni seara, 29 decembrie, pe teritoriul Republicii Moldova va fi valabil cod galben de vânt. Pentru vineri și sâmbătă, avertizarea a fost emisă pentru raioanele din nord și centru, iar duminică și luni codul se va extinde deja și pentru regiunea de sud. Potrivit specialiștilor, viteza vântului va depăși […] Articolul Vânt puternic în următoarele patru zile. Meteorologii au emis cod galben apare prima dată în ZIUA.md.
10:30
OPINII | Victor Nichituș: Europa politică crapă. R. Moldova trebuie să se întoarcă la primul proiect de țară – unirea cu țara-mamă # Ziua
Vreo patru-cinci ani în urmă, la București, într-o discuție cu un vestit sociolog român, am auzit: „dacă nu se schimbă, Europa (Uniunea Europeană) crapă”. Nu am dat crezare acestei afirmații, la vremea respectivă eram ancorat în ideea că ideea națională a Republicii Moldova ar trebui să fie integrarea în Uniunea Europeană. Acum, la sfârșit de […] Articolul OPINII | Victor Nichituș: Europa politică crapă. R. Moldova trebuie să se întoarcă la primul proiect de țară – unirea cu țara-mamă apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
VIDEO | Trump anunță lovituri împotriva grupării ISIS în Nigeria: „Au ucis creștini nevinovați. I-am avertizat, iar acum au plătit” # Ziua
Forțele armate ale Statelor Unite au lansat, în seara zilei de 25 decembrie, atacuri aeriene asupra grupării teroriste „Statul Islamic” (ISIS) în nord-vestul Nigeriei. Anunțul a fost făcut de președintele SUA, Donald Trump, într-un mesaj publicat pe rețeaua sa de socializare, Truth. Potrivit lui Trump, loviturile au fost efectuate pentru a opri violențele comise de […] Articolul VIDEO | Trump anunță lovituri împotriva grupării ISIS în Nigeria: „Au ucis creștini nevinovați. I-am avertizat, iar acum au plătit” apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
„Mica Unire prin infrastructură”. Cel mai lung traseu de autostradă neîntreruptă din România va lega Oltenia de Moldova # Ziua
România se apropie de un prag simbolic în infrastructura rutieră – peste 500 de kilometri de autostradă și drum expres neîntrerupți, care vor lega direct Oltenia de Moldova. Acest lucru va fi posibil în prima parte a anului viitor, când șoferii ar putea circula continuu de la Craiova până la Bacău, pe un traseu de […] Articolul „Mica Unire prin infrastructură”. Cel mai lung traseu de autostradă neîntreruptă din România va lega Oltenia de Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump în următoarele zile: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou” # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că urmează să se întâlnească, în următoarele zile, cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în contextul intensificării eforturilor diplomatice pentru încheierea războiului cu Rusia. „Rustem Umerov a raportat despre noile sale contacte cu partea americană. Nu pierdem nicio zi. Am convenit asupra unei întâlniri la cel mai înalt nivel […] Articolul Volodimir Zelenski a anunțat că se va întâlni cu Donald Trump în următoarele zile: „Multe lucruri se pot decide până la Anul Nou” apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Cinste Născătoarei de Dumnezeu. Creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc Soborul Maicii Domnului # Ziua
În 26 decembrie, a doua zi de Crăciunul pe stil nou, este prăznuit Soborul Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din an, marcată cu cruce roșie în calendarul bisericesc. Praznicul este închinat Fecioarei Maria, Născătoarea de Dumnezeu, cea prin care S-a întrupat Mântuitorul Iisus Hristos. Denumirea de „sobor” are sensul de adunare a […] Articolul Cinste Născătoarei de Dumnezeu. Creștinii ortodocși de stil nou prăznuiesc Soborul Maicii Domnului apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu la Târgoviște. Sentința, pronunțată de un tribunal militar convocat de urgență în aceeași zi # Ziua
Acum 36 de ani, pe teritoriul unei unități militare din Târgoviște, la peretele unui Corp de gardă, Nicolae și Elena Ceaușescu, aflați la conducerea României de peste 22 de ani, au fost împușcați de un pluton de execuție. Sentința a venit în ziua de Crăciun a anului 1989 după un proces de o oră și jumătate organizat […] Articolul 36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu la Târgoviște. Sentința, pronunțată de un tribunal militar convocat de urgență în aceeași zi apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Kremlinul reacționează la mesajul de Crăciun al lui Zelenski: „Agresiv. Retorica unui om dezechilibrat” # Ziua
Kremlinul a comentat critic discursul de Crăciun al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în care acesta a făcut o aluzie la dorința morții „unei persoane”, fără a o numi explicit. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov, a calificat mesajul drept „incultural și plin de răutate”, punând sub semnul întrebării capacitatea liderului ucrainean de a […] Articolul Kremlinul reacționează la mesajul de Crăciun al lui Zelenski: „Agresiv. Retorica unui om dezechilibrat” apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Rezervoarele care alimentează capitala Iranului sunt aproape goale după cea mai gravă secetă din ultimele decenii # Ziua
Unul dintre principalele rezervoare care asigură alimentarea cu apă a capitalei Iranului este aproape gol, în pofida ploilor de iarnă sporadice. Țara se confruntă cu cea mai severă secetă dinn ultimele decenii, relatează AFP, preluată de Agerpres. Din capacitatea totală de stocare de 205 milioane de metri cubi a barajului Amir Kabir, doar 6 milioane […] Articolul Rezervoarele care alimentează capitala Iranului sunt aproape goale după cea mai gravă secetă din ultimele decenii apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Din 1 ianuarie, cetățenii moldoveni aflați în UE vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă la tarifele operatorilor naționali # Ziua
Din 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova, aflați în statele Uniunii Europene, vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă și internet fără costuri suplimentare de roaming, adică la tarifele operatorilor naționali. În urma unui acord semnat în 2024, moldovenii deja beneficiază de tarife reduse la roaming în țările UE. Astfel, în baza deciziei care a fost luată […] Articolul Din 1 ianuarie, cetățenii moldoveni aflați în UE vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă la tarifele operatorilor naționali apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Cel puțin cinci morți într-o explozie la o moschee din Nigeria. Poliția suspectează un atentat sinucigaș # Ziua
Cel puțin cinci persoane au fost ucise, iar alte 35 au fost rănite în urma unei explozii produse într-o moschee din orașul Maiduguri, capitala statului Borno, din nord-estul Nigeriei. Incidentul a avut loc miercuri seară, în timpul rugăciunilor, potrivit informațiilor furnizate de Euronews și The Associated Press. Poliția nigeriană investighează ipoteza unui atentat sinucigaș cu […] Articolul Cel puțin cinci morți într-o explozie la o moschee din Nigeria. Poliția suspectează un atentat sinucigaș apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Actrița Vera Alentova, vedeta filmului „Moscova nu crede în lacrimi”, s-a stins din viață la 83 de ani # Ziua
Actrița din Rusia Vera Alentova, vedetă a filmului premiat cu Oscar, „Moscova nu crede în lacrimi”, a murit la vârsta de 83 de ani, scrie Meduza. „S-a întâmplat o mare tragedie… Vera Valentinovna Alentova nu mai este. A slujit la Teatrul Pușkin timp de 60 de ani”, se arată în comunicat al teatrului. Potrivit presei […] Articolul Actrița Vera Alentova, vedeta filmului „Moscova nu crede în lacrimi”, s-a stins din viață la 83 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Timp de două luni, un ofițer sub acoperire a fost infiltrat în gospodăria bărbatului suspectat de crimele îngrozitoare de la ferma din Anenii Noi # Ziua
Un polițist sub acoperire a fost infiltrat, timp de două luni, în gospodăria din satul Beriozchi, Anenii Noi, acolo unde un bărbat ar fi ucis mai multe persoane, iar corpurile victimelor le arunca să fie sfâșiate de porcii din fermă. Detaliile despre operațiune au fost anunțate de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu. „Noi, în această perioadă, […] Articolul Timp de două luni, un ofițer sub acoperire a fost infiltrat în gospodăria bărbatului suspectat de crimele îngrozitoare de la ferma din Anenii Noi apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.