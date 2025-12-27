Grav accident rutier la Botanica. Doi tineri au murit pe loc, după ce au intrat cu mașina într-o autospecială parcată pe marginea drumului 

16:50

Acum 36 de ani, pe teritoriul unei unități militare din Târgoviște, la peretele unui Corp de gardă, Nicolae și Elena Ceaușescu, aflați la conducerea României de peste 22 de ani, au fost împușcați de un pluton de execuție. Sentința a venit în ziua de Crăciun a anului 1989 după un proces de o oră și jumătate organizat […] Articolul 36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu la Târgoviște. Sentința, pronunțată de un tribunal militar convocat de urgență în aceeași zi apare prima dată în ZIUA.md.