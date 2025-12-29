Granturi de până la 1,5 milioane de lei pentru zeci de întreprinderi din Republica Moldova

20:20

Polițiștii de frontieră au adus astăzi, 25 decembrie, spiritul Crăciunului la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău, oferind dulciuri copiilor. Astfel, aeroportul s-a umplut de zâmbete sincere și emoții calde, iar polițiștii de frontieră au devenit, în ochii micilor călători, adevărați mesageri ai bucuriei. „Prin asemenea gesturi, Poliția de Frontieră demonstrează că misiunea sa nu […]