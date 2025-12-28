Trump anunță că a avut o discuție telefonică „foarte productivă” cu Putin înaintea întâlnirii cu Zelenski 

09:40

Treisprezece autospeciale de intervenție, împodobite cu luminițe și elemente festive, au adus în seara de 24 decembrie magia sărbătorilor de iarnă pe străzile Chișinăului, în cadrul ediției din acest an a Caravanei Salvatorilor și Pompierilor. Coloana impresionantă poate fi admirată și astăzi pe mai multe artere ale capitalei. Evenimentul este organizat de Inspectoratul General pentru […] Articolul (FOTO) Caravana Salvatorilor și Pompierilor aduce magia Crăciunului pe străzile Chișinăului: Care este itinerarul de astăzi? apare prima dată în Vocea Basarabiei.