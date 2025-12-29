(FOTO) Zeci de copii din diasporă, vizită la Guvernul Republicii Moldova

13:00

Două femei din Ucraina au fost reținute de oamenii legii, la Chișinău, fiind vizate într-un dosar de trafic de droguri în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei. Potrivit Poliției, suspectele au 30 și, respectiv, 33 de ani, și sunt refugiate din Ucraina. Acestea ar fi primit drogurile prin colete de contrabandă. În total, […] Articolul (VIDEO) Captură de droguri de circa 20 de milioane de lei: Două femei, reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.