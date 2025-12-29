Patru turiști din Republica Moldova, blocați de viscol în Refugiul Călțun din Munții Făgăraș

18:50

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) al Republicii Moldova s-a autosesizat în legătură cu un caz de violență asupra unei eleve de 13 ani din raionul Ialoveni. Fata ar fi fost agresată de alte două adolescente, iar incidentul a fost filmat și, ulterior, distribuit pe internet. MEC condamnă ferm „orice formă de abuz, violență sau comportament […] Articolul Ministerul Educației și Cercetării s-a autosesizat în legătură cu un caz de violență asupra unei eleve apare prima dată în Vocea Basarabiei.