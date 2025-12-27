Investițiile prin eVMS.md depășesc 525 de milioane de lei; noi subscrieri, programate în 2026
Vocea Basarabiei, 27 decembrie 2025 09:00
Volumul total al investițiilor atrase prin platforma eVMS.md a depășit, în acest an, suma de 525 de milioane de lei, potrivit Ministerului Finanțelor. Rezultatul confirmă interesul tot mai mare al cetățenilor pentru investițiile în valori mobiliare de stat, ca alternativă sigură de economisire. Ministerul anunță că, în primul trimestru al anului viitor, vor fi organizate […] Articolul Investițiile prin eVMS.md depășesc 525 de milioane de lei; noi subscrieri, programate în 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
09:00
Acum 2 ore
08:30
Câți bani cash poartă europenii în portofel: numerarul scade, dar rămâne esențial în multe țări # Vocea Basarabiei
Deși plățile cu cardul și cele digitale se extind rapid în Europa, numerarul continuă să joace un rol important în viața de zi cu zi. Un studiu recent al Băncii Centrale Europene, citat de Euronews, arată că suma medie de bani cash pe care o persoană o are asupra sa în zona euro este de […] Articolul Câți bani cash poartă europenii în portofel: numerarul scade, dar rămâne esențial în multe țări apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
07:20
Meteorologii anunță pentru sâmbătă, 27 decembrie, și duminică, 28 decembrie, ninsori slabe pe arii extinse ale Republicii Moldova. Vremea va fi rece, iar vântul va accentua senzația de frig, în special în nordul țării. În nord, sunt prognozate ninsori slabe, cu temperaturi minime de până la –4°C pe timp de noapte și maxime de aproximativ […] Articolul Ninsori slabe și vânt puternic în Republica Moldova, în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
19:40
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că urmează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump duminică pentru a discuta despre teritoriul țării și garanții de securitate pentru Ucraina, în contextul în care cei doi încearcă să identifice soluții pentru a pune capăt războiului din Ucraina. „Întâlnirea este organizată în mod specific în scopul de […] Articolul Volodimir Zelenski și Donald Trump, o nouă întâlnire în Florida apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Mai multe cete de colindători și urători au venit astăzi, în a două zi de Crăciun, la Președinția Republicii Moldova. Îmbrăcați în costume tradiționale, copii și maturi au vestit Nașterea Domnului și au transmis urări de sănătate, pace și un an îmbelșugat. Aceștia au fost întâmpinați de președinta Maia Sandu și angajații Administrației Prezidențiale. Printre […] Articolul (FOTO) Cete de colindători și urători, la Președinția Republicii Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Un fost magistrat, găsit vinovat în schema „Laundromat”, scapă de pedeapsă din cauza prescripției # Vocea Basarabiei
Curtea de Apel Centru a menținut vinovăția unui fost magistrat implicat în dosarul „Laundromat”, însă acesta a scăpat de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de prescripție. Decizia a fost pronunțată pe 24 decembrie 2025 de Colegiul penal al Curții de Apel Centru, care a respins apelul fostului judecător împotriva sentinței Judecătoriei Chișinău, din 28 […] Articolul Un fost magistrat, găsit vinovat în schema „Laundromat”, scapă de pedeapsă din cauza prescripției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Ce spune Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare despre temperaturile scăzute din ultimele zile # Vocea Basarabiei
Temperaturile scăzute din ultimele zile sunt obișnuite pentru finalul lunii decembrie și nu afectează culturile agricole. Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, valorile de până la –12°C sunt, în general, favorabile culturilor cerealiere de toamnă, contribuind la procesul de vernalizare și la întărirea rezistenței plantelor. „Pentru plantațiile multianuale, condițiile sunt considerate normale atâta timp cât […] Articolul Ce spune Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare despre temperaturile scăzute din ultimele zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:50
Un obiect zburător ar fi survolat spațiul aerian al R. Moldova: Ce spun autoritățile # Vocea Basarabiei
Un obiect zburător a survolat în această după-amiază spațiul aerian al Republicii Moldova. Ulterior, s-a constatat că acesta a fost un balon cu aer cald. Poliția de Frontieră a fost informată astăzi, 26 decembrie, la ora 15:45, de către autoritățile ucrainene că radarele acestora au detectat un obiect zburător care a survolat spațiul aerian din […] Articolul Un obiect zburător ar fi survolat spațiul aerian al R. Moldova: Ce spun autoritățile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
(FOTO) Banca Națională a Moldovei pune în circulație încă două monede comemorative # Vocea Basarabiei
Banca Națională a Moldovei lansează începând de vineri, 26 decembrie, în circuitul numismatic două monede comemorative: „Petre Teodorovici – 75 de ani de la naștere” și „80 de ani de la înființarea Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova”. Prima monedă este dedicată marelui compozitor și interpret de muzică ușoară Petre […] Articolul (FOTO) Banca Națională a Moldovei pune în circulație încă două monede comemorative apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Consiliul Superior al Magistraturii a aprobat, în ședința de astăzi, raportul Comisiei de evaluare externă în privința judecătorului Constantin Damaschin, președinte interimar al Judecătoriei Chișinău. Astfel, după analizarea materialelor și deliberarea asupra celor constatate, membrii plenului CSM au aprobat raportul de evaluare cu 9 voturi „pro”, constatând promovarea Comisiei Vetting de către magistrat. „Consiliul Superior […] Articolul Președintele interimar al Judecătoriei Chișinău a promovat evaluarea externă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Apă-Canal Chișinău își propune pentru anul viitor contorizarea inteligentă a consumatorilor casnici. În prezent, majoritatea contoarelor sunt încă mecanice – peste 167 de mii de unități, iar din 6 200 de contoare inteligente existente mai mult de jumătate sunt instalate la agenți economici. Informațiile au fost comunicate de către directorul general interimar al Societății pe […] Articolul Apometre inteligente, la mai mulți consumatori casnici din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Depuneri de polei și gheață pe drumurile din R. Moldova: Recomandări pentru șoferi și pietoni # Vocea Basarabiei
Poliția din Republica Moldova a avertizat astăzi participanții la trafic că, în anumite regiuni, se înregistrează precipitații sub formă de ninsoare. Totodată, pe unele porțiuni de drum există depuneri de polei și gheață, ceea ce reduce considerabil vizibilitatea și aderența carosabilului. Astfel, conducătorii auto sunt îndemnați să manifeste maximă prudență și să își adapteze viteza […] Articolul Depuneri de polei și gheață pe drumurile din R. Moldova: Recomandări pentru șoferi și pietoni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Incident la vama Palanca: Un cetățean străin, prins cu pistoale de semnalizare și muniție în bagaj # Vocea Basarabiei
Un tânăr din Israel este documentat de oamenii legii, după ce a încercat să intre în Republica Moldova ascunzând în bagaje două pistoale de semnalizare și șapte cartușe, calibru 9 mm. Potrivit Serviciului Vamal, tânărul, în vârstă de 19 ani, era pasager al unui microbuz care circula pe ruta Odesa–Chișinău. La punctul de trecere a […] Articolul Incident la vama Palanca: Un cetățean străin, prins cu pistoale de semnalizare și muniție în bagaj apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
(VIDEO) Droguri în valoare de peste 5,5 milioane lei, scoase din circuit: Doi tineri, reținuți # Vocea Basarabiei
O rețea internațională de trafic de droguri a fost destructurată recent la Chișinău. Astfel, oamenii legii au scos din circuit peste 8 kilograme de droguri de diferite tipuri, în valoare de peste 5,5 milioane de lei. Potrivit Poliției, gruparea era specializată în introducerea prin contrabandă a drogurilor sintetice, pe care le comercializa ulterior în Republica […] Articolul (VIDEO) Droguri în valoare de peste 5,5 milioane lei, scoase din circuit: Doi tineri, reținuți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:10
Poliția din Republica Moldova a anunțat că a inițiat un dosar de căutare pe numele fostului președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, condamnat astăzi la 12 ani de închisoare. Potrivit oamenilor legii, în baza dosarului inițiat, Costantinov urmează să fie localizat, reținut și prezentat organelor de drept. Menționăm că astăzi, fostul președinte […] Articolul Fost președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, căutat de polițiști apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Secretarul general al NATO nu crede că UE trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare # Vocea Basarabiei
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, nu crede că Uniunea Europeană trebuie să devină complet independentă de Statele Unite ale Americii în materie de apărare, în ciuda cursului actual al administrației președintelui american Donald Trump. Statele Unite se așteaptă ca Europa să își asume mai multe responsabilități și să cheltuiască mai mulți bani pentru apărare, […] Articolul Secretarul general al NATO nu crede că UE trebuie să devină complet independentă de SUA în materie de apărare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat astăzi raportul de promovarea a evaluării externe a judecătorului Sergiu Stratan de la Judecătoria Chișinău. Magistratul este candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție, comunică Moldpres. În urma examinării raportului Comisiei de evaluare externă, CSM a constatat că judecătorul și-a demonstrat integritatea, responsabilitatea și profesionalismul […] Articolul Încă un magistrat de la Judecătoria Chișinău a promovat evaluarea externă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Prețurile la carburanți au atins niveluri minime record de Crăciun pe stil nou și vor continua să scadă și în acest weekend. Conform datelor publicate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în perioada 27-29 decembrie, litrul de benzină va costa 21,81 lei, cu 16 bani mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea cu […] Articolul Cât vor costa carburanții în weekend apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Două femei din Ucraina au fost reținute de oamenii legii, la Chișinău, fiind vizate într-un dosar de trafic de droguri în valoare de aproximativ 20 de milioane de lei. Potrivit Poliției, suspectele au 30 și, respectiv, 33 de ani, și sunt refugiate din Ucraina. Acestea ar fi primit drogurile prin colete de contrabandă. În total, […] Articolul (VIDEO) Captură de droguri de circa 20 de milioane de lei: Două femei, reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, condamnat la 12 ani de închisoare # Vocea Basarabiei
Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, Dmitri Constantinov, a fost condamnat la 12 ani de închisoare. O decizie în acest sens a fost pronunțată astăzi, 26 decembrie, de către magistrații Judecătoriei Comrat. Conform informațiilor publicate de portalul Nokta, Constantinov nu s-a aflat în sala de judecată în momentul pronunțării sentinței. De asemenea, acestuia i […] Articolul Fostul președinte al Adunării Populare din UTA Găgăuzia, condamnat la 12 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Peste 53000 de persoane au traversat frontiera Republicii Moldova joi, 25 decembrie, în prima zi de Crăciun pe stil nou. Potrivit Poliției de Frontieră, cele mai solicitate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu 16 525 de traversări, urmat de PTF Leușeni (7 971), PTF Sculeni (5 653), PTF Otaci (4 001) și […] Articolul Zeci de mii de persoane au trecut frontiera de Crăciun apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de cod galben de intensificări ale vântului pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Mai exact, în perioada 26–27 decembrie, în nordul și centrul Republicii Moldova se prevăd intensificări ale vântului nord-vestic în rafale de până la 15–20 m/s. Iar, pe 28 și 29 decembrie, se așteaptă vânt puternic pe întreg […] Articolul (FOTO) Meteorologii avertizează: Cod galben de intensificări ale vântului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Un bărbat a încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești. Ce riscă acesta # Vocea Basarabiei
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru tentativă de incendiere a sediului Procuraturii din Vulcănești. Executarea pedepsei a fost suspendată condiționat pe un termen de probațiune de 3 ani. Totodată, instanța a dispus încasarea prejudiciului material cauzat prin infracțiune în valoare de circa 180 de […] Articolul Un bărbat a încercat să incendieze sediul Procuraturii din Vulcănești. Ce riscă acesta apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
09:20
Franța introduce examen civic obligatoriu pentru permis de ședere pe termen lung și cetățenie # Vocea Basarabiei
Franța va modifica procedura de obținere a permisului de ședere pe termen lung, a cărții de rezidență și a cetățeniei, în cadrul unei reforme a politicii de migrație care vizează o mai bună integrare a străinilor în viața socială și juridică a țării. În acest context, străinii, inclusiv cetățenii Republicii Moldova, vor fi obligați să […] Articolul Franța introduce examen civic obligatoriu pentru permis de ședere pe termen lung și cetățenie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Vreme rece și ninsori slabe în Moldova: temperaturile rămân negative, cu ușoare creșteri în zilele următoare # Vocea Basarabiei
Astăzi, vremea în Republica Moldova este influențată de un front rece, cu cer predominant acoperit și temperaturi scăzute. Precipitațiile vor fi reduse, însă pe parcursul zilei sunt posibile ninsori slabe izolate. În Chișinău, dimineața a început cu temperaturi coborâte, atingând -8,6°C în jurul orei 5:00. Pe parcursul zilei, valorile termice vor crește treptat, ajungând până […] Articolul Vreme rece și ninsori slabe în Moldova: temperaturile rămân negative, cu ușoare creșteri în zilele următoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:10
Document desecretizat: Putin a propus în 2001 aderarea Rusiei la NATO, invocând sentimentul de „excludere” # Vocea Basarabiei
O stenogramă desecretizată de Arhiva Națională de Securitate a Statelor Unite arată că, în anul 2001, președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, i-a cerut omologului său american, George W. Bush, să ia în considerare posibilitatea aderării Rusiei la NATO. Liderul de la Kremlin motiva inițiativa prin faptul că Moscova se simțea „exclusă” din Alianța Nord-Atlantică. Potrivit […] Articolul Document desecretizat: Putin a propus în 2001 aderarea Rusiei la NATO, invocând sentimentul de „excludere” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:00
R.Moldova intră în regimul „Roam like at Home”: roaming la tarife naționale în UE din 1 ianuarie 2026 # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova vor putea utiliza serviciile de telefonie mobilă și internet mobil în statele Uniunii Europene la tarife naționale, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura reprezintă un pas major spre integrarea țării în Piața Unică Digitală a UE. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova a anunțat că includerea Moldovei în regimul „Roam like at […] Articolul R.Moldova intră în regimul „Roam like at Home”: roaming la tarife naționale în UE din 1 ianuarie 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
25 decembrie 2025
20:40
În seara de Crăciun, emisiunea Forum propune o discuție despre sensul profund al Nașterii Domnului, rolul credinței într-o societate aflată sub presiunea schimbărilor sociale și modul în care valorile creștine pot contribui la dialog, echilibru și solidaritate. Invitat: Preotul Maxim Melinti Articolul FORUM cu Viorel Furculiță, 25.12.2025, ORA 19:30 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
(FOTO) Spiritul Crăciunului a cuprins și aeroportul din Chișinău: Copiii, întâmpinați cu dulciuri de polițiștii de frontieră # Vocea Basarabiei
Polițiștii de frontieră au adus astăzi, 25 decembrie, spiritul Crăciunului la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău, oferind dulciuri copiilor. Astfel, aeroportul s-a umplut de zâmbete sincere și emoții calde, iar polițiștii de frontieră au devenit, în ochii micilor călători, adevărați mesageri ai bucuriei. „Prin asemenea gesturi, Poliția de Frontieră demonstrează că misiunea sa nu […] Articolul (FOTO) Spiritul Crăciunului a cuprins și aeroportul din Chișinău: Copiii, întâmpinați cu dulciuri de polițiștii de frontieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova au intrat începând de astăzi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, reluarea lecțiilor pentru semestrul al II-lea va fi stabilită de fiecare instituție de învățământ, în urma consultării întregii comunități educaționale. Astfel, elevii vor reveni la școală fie pe 9 […] Articolul Elevii din Republica Moldova au intrat în vacanța de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Blocul chirurgical al Spitalului raional Hâncești a fost renovat, oferind condiții mai bune de tratament pentru pacienți și un mediu de lucru mai confortabil pentru personalul medical. Lucrările de renovare a clădirii au inclus termoizolarea pereților și tencuirea fațadei, reparația soclului și a scărilor exterioare, înlocuirea tâmplăriei vechi și montarea ferestrelor noi, lucrări de finisare […] Articolul Blocul chirurgical al Spitalului raional Hâncești, renovat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Peste 100 de presupuși membri ai grupării teroriste Stat Islamic, reținuți în Turcia # Vocea Basarabiei
Autoritățile turce au reținut 115 presupuși membri ai grupării teroriste Stat Islamic, despre care au afirmat că „plănuiau să comită atacuri de Crăciun și de Anul Nou în țară”, a declarat joi biroul procurorului șef al metropolei Istanbul. Poliția din Istanbul a obținut informații conform cărora membri ai grupării plănuiau atacuri în Turcia, în special […] Articolul Peste 100 de presupuși membri ai grupării teroriste Stat Islamic, reținuți în Turcia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Comisia Europeană a prezentat o strategie de soluționare a crizei locuințelor în întreg blocul comunitar. Este primul plan prezentat pentru locuințe accesibile, pe fondul scumpirilor rapide și al supraturismului, care pune presiune asupra piețelor locale. „Europa trebuie să-și asume colectiv responsabilitatea pentru criza locuințelor, care afectează milioane de cetățeni și să ia măsuri necesare”, a […] Articolul Comisia Europeană prezintă strategia pentru criza locuințelor în UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Zeci de copii din diaspora, descoperă în aceste zile tradițiile sărbătorilor de iarnă din R. Moldova # Vocea Basarabiei
Patruzeci de copii din diaspora participă la cea de-a doua ediție a programului „DOR de Tradiții”, care se desfășoară, în perioada 24-29 decembrie, în Republica Moldova. Programul este destinat copiilor și tinerilor cu vârste cuprinse între 12 și 17 ani, stabiliți peste hotare, descendenți ai familiilor originare din Republica Moldova. Pe parcursul celor șase zile […] Articolul Zeci de copii din diaspora, descoperă în aceste zile tradițiile sărbătorilor de iarnă din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu aproximativ 150 de unități de tehnică, sunt la datorie de Crăciun pe stil nou pentru a asigura siguranța cetățenilor. Salvatorii și pompierii sunt dislocați în detașamente de intervenție și activează în regim non-stop, fiind pregătiți să intervină în eventuale cazuri excepționale. Pentru prevenirea incidentelor, IGSU îndeamnă cetățenii să […] Articolul Sute de salvatori și pompieri, la datorie de Crăciun apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 25.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Ion Ceban, primarul municipiului Chișinău, a fost huiduit în seara de 24 decembrie de o parte dintre spectatorii prezenți la concertul aniversar al trupei Zdob și Zdub. Acesta a urcat pe scenă pentru a transmite un mesaj de felicitare, însă a fost întâmpinat cu huiduieli, care s-au menținut pe întreaga durată a discursului. La un […] Articolul (VIDEO) Primarul Ion Ceban, huiduit la concertul trupei Zdob și Zdub apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Două persoane au decedat într-un incendiu produs miercuri, 24 decembrie, într-o locuință din municipiul Hâncești. Informația a fost confirmată pentru IPN de către purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcaşu. Potrivit sursei citate, flăcările au cuprins întreaga casă, iar bunurile materiale au fost distruse în totalitate. Pompierii au efectuat demontarea […] Articolul Incendiu la Hâncești: Două persoane au decedat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Petru al Basarabiei: „Fie ca Pruncul născut în Betleem să aducă pace familiilor, întărire celor încercați și nădejde celor deznădăjduiți” # Vocea Basarabiei
Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Petru, a transmis în Pastorala de Crăciun, un mesaj profund de pace, comuniune și responsabilitate creștină. El a subliniat că Nașterea Domnului nu este o simplă comemorare a unui eveniment trecut, ci intrarea veșniciei în prezentul nostru, o deschidere a cerului către pământ, prin care întreaga creație este chemată la înnoire. Mitropolitul […] Articolul Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Petru al Basarabiei: „Fie ca Pruncul născut în Betleem să aducă pace familiilor, întărire celor încercați și nădejde celor deznădăjduiți” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
(VIDEO) „Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind tradiția conform căreia „cerurile se deschid” în această noapte și că ucrainenii își pot pune o singură dorință. „Fie ca el (Putin, n.red. ) să piară, poate că ne gândim fiecare în sinea noastră” a spus el în mesaj. „«Fie ca el să piară», […] Articolul (VIDEO) „Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
(VIDEO) Oficiali de la Chișinău, mesaje de felicitare pentru cetățeni: „Crăciun fericit!” # Vocea Basarabiei
Premierul Alexandru Munteanu și întreaga echipă de miniștri au adresat mesaje de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Într-un mesaj video, premierul Alexandru Munteanu le-a urat cetățenilor sărbători fericite. „Dragi cetățeni, Vă dorim sărbători de iarnă fericite alături de cei dragi, cu pace, speranță și încredere în viitor. Crăciun fericit și […] Articolul (VIDEO) Oficiali de la Chișinău, mesaje de felicitare pentru cetățeni: „Crăciun fericit!” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:40
(FOTO) Caravana Salvatorilor și Pompierilor aduce magia Crăciunului pe străzile Chișinăului: Care este itinerarul de astăzi? # Vocea Basarabiei
Treisprezece autospeciale de intervenție, împodobite cu luminițe și elemente festive, au adus în seara de 24 decembrie magia sărbătorilor de iarnă pe străzile Chișinăului, în cadrul ediției din acest an a Caravanei Salvatorilor și Pompierilor. Coloana impresionantă poate fi admirată și astăzi pe mai multe artere ale capitalei. Evenimentul este organizat de Inspectoratul General pentru […] Articolul (FOTO) Caravana Salvatorilor și Pompierilor aduce magia Crăciunului pe străzile Chișinăului: Care este itinerarul de astăzi? apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:00
(VIDEO) Președintele Parlamentului: Fie ca acest Crăciun să ne facă mai buni, mai empatici și mai uniți # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președinte Parlamentului de la Chișinău, a venit cu un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova. El a urat tuturor „Crăciun Fericit” și a făcut un apel la unitate, subliniind importanța acestei sărbători. „Oriunde vă găsește această sărbătoare magică, vă invit să fim recunoscători pentru viață, pentru sănătate și pentru oamenii dragi de […] Articolul (VIDEO) Președintele Parlamentului: Fie ca acest Crăciun să ne facă mai buni, mai empatici și mai uniți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
24 decembrie 2025
20:10
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 24.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 24.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
UE condamnă ferm sancțiunile impuse de SUA împotriva a cinci personalități europene # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană a condamnat miercuri în termeni fermi sancțiunile impuse recent de SUA împotriva a cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că sancțiunile impuse marți de SUA „sunt inacceptabile între aliați, parteneri și […] Articolul UE condamnă ferm sancțiunile impuse de SUA împotriva a cinci personalități europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
(VIDEO) Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj de felicitare pentru cetățenii R. Moldova în ajunul Crăciunului # Vocea Basarabiei
Ambasadoarea UE la Chișinău, Iwona Piórko, a transmis un mesaj de felicitare pentru cetățenii Republicii Moldova în ajunul Crăciunului pe stil nou. Ea a punctat evenimentele din acest an, care au marcat relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, subliniind progresele înregistrate în procesul de aderare. „Dragi prieteni, anul 2025 a fost un an foarte bun […] Articolul (VIDEO) Ambasadoarea UE la Chișinău, mesaj de felicitare pentru cetățenii R. Moldova în ajunul Crăciunului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
(FOTO) Un nou record la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: 6 milioane de pasageri deserviți # Vocea Basarabiei
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a atins miercuri, 24 decembrie, pragul de 6 milioane de pasageri deserviți în anul 2025. Potrivit reprezentanților aeroportului, atingerea acestui prag reprezintă o performanță remarcabilă și un indicator semnificativ pentru dezvoltarea aviației civile din Republica Moldova. Performanța a fost marcată în cadrul unui eveniment festiv, organizat în incinta aeroportului, […] Articolul (FOTO) Un nou record la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: 6 milioane de pasageri deserviți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
O coloană de autospeciale decorate festiv vor aduce în seara zilei de astăzi magia sărbătorilor de iarnă pe străzile din Chișinău în cadrul ediției din acest an a Caravanei Salvatorilor și Pompierilor. Caravana Salvatorilor și Pompierilor va porni joi, 24 decembrie, pe arterele principale ale Chișinău, conform următorului itinerar: str. Calea Ieșilor – bd. Ștefan […] Articolul Caravana Salvatorilor și Pompierilor, în această seară pe străzile Chișinăului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Liderul separatist de la Tiraspol: Chișinăul ajută regiunea transnistreană să nu rămână fără gaz, dar cu suport rus criza e evitată # Vocea Basarabiei
Chișinăul nu poate fi acuzat că împiedică în prezent furnizarea gazului în regiunea transnistreană, dimpotrivă există înțelegerea și un efort comun ca populația din stânga Nistrului să nu fie lăsată fără gaz și surse de energie. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu pentru presa din regiunea transnistreană, citat de IPN. […] Articolul Liderul separatist de la Tiraspol: Chișinăul ajută regiunea transnistreană să nu rămână fără gaz, dar cu suport rus criza e evitată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
