Schimbări în transportul public din Chișinău: Program de duminică și ajustări până pe 6 ianuarie

O femeie a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită, marți seara, 23 decembrie, de o mașină pe bulevardul Trăian din Capitală. Potrivit poliției, un automobil de model Ford, condus de un tânăr de 26 de ani, a tamponat-o pe victimă în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. Aceasta traversa strada […]