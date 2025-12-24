Avertizare de călătorie: Bulgaria impune restricții camioanelor de peste 12 tone, între 24 decembrie și 4 ianuarie
Realitatea.md, 24 decembrie 2025 16:50
În perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, autovehiculele cu masa mai mare de 12 tone vor avea acces limitat pe principalele autostrăzi din Bulgaria, potrivit măsurilor anunțate de autoritățile bulgare. Restricțiile se aplică pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma, precum și pe secțiunea Sofia–Dermantsi a autostrăzii Hemus. Măsura are ca scop […] Articolul Avertizare de călătorie: Bulgaria impune restricții camioanelor de peste 12 tone, între 24 decembrie și 4 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
16:50
Schimbări în transportul public din Chișinău: Program de duminică și ajustări până pe 6 ianuarie # Realitatea.md
Joi, 25 decembrie 2025, troleibuzele și autobuzele vor circula conform orarelor pentru ziua de duminică, anunță Primăria municipiului Chișinău. Totodată, în perioada 26 decembrie – 6 ianuarie, orarele rutelor de autobuz nr. 8, 9, 11, 23 și 52 vor fi ajustate, în legătură cu vacanța de iarnă a elevilor. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la […] Articolul Schimbări în transportul public din Chișinău: Program de duminică și ajustări până pe 6 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Avertizare de călătorie: Bulgaria impune restricții camioanelor de peste 12 tone, între 24 decembrie și 4 ianuarie # Realitatea.md
În perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, autovehiculele cu masa mai mare de 12 tone vor avea acces limitat pe principalele autostrăzi din Bulgaria, potrivit măsurilor anunțate de autoritățile bulgare. Restricțiile se aplică pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma, precum și pe secțiunea Sofia–Dermantsi a autostrăzii Hemus. Măsura are ca scop […] Articolul Avertizare de călătorie: Bulgaria impune restricții camioanelor de peste 12 tone, între 24 decembrie și 4 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
16:40
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că a fost constituită o Comisie ad-hoc de disciplină pentru examinarea sesizării privind pretinse abateri disciplinare atribuite fostului procuror general interimar, Dumitru Robu. Potrivit CSP, Comisia a fost creată ca urmare a unei sesizări înaintate de trei membri ai Consiliului. În cadrul ședinței din 24 decembrie, după verificarea sesizării, […] Articolul Comisia ad-hoc a decis soarta fostului procuror general interimar Dumitru Robu apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Cursă spre Lună: Rusia vrea o centrală lunară până în 2036, pentru a ține pasul cu SUA și China # Realitatea.md
Rusia intenționează să construiască în următorul deceniu o centrală pe Lună, menită să susțină programul său lunar și o viitoare stație de cercetare comună cu China, în contextul intensificării competiției globale pentru explorarea Lunii. De la momentul în care cosmonautul sovietic Iuri Gagarin a devenit primul om care a ajuns în spațiu, în 1961, Rusia […] Articolul Cursă spre Lună: Rusia vrea o centrală lunară până în 2036, pentru a ține pasul cu SUA și China apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Transferurile de bani către Republica Moldova au scăzut în noiembrie 2025 față de luna precedentă, dar rămân peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Luna trecută, transferurile nete au totalizat 136,3 milioane de dolari, în scădere față de 152,1 milioane de dolari înregistrate în octombrie. […] Articolul BANI.MD: Mai puțini bani din diasporă. Minus 16 milioane într-o singură lună apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Fiți prudenți! Pe râurile mici din Moldova se va forma gheață subțire din cauza temperaturilor scăzute # Realitatea.md
În urma scăderii temperaturii aerului, pe râurile mici și lacurile din Republica Moldova se va forma gheață la maluri și năboi. Aflarea și deplasarea pe aceste ape înghețate pot avea consecințe grave pentru persoanele care se aventurează pe ele. Astfel, în perioada 24 – 25 decembrie 2025, pe râul Nistru, între satul Naslavcea și orașul […] Articolul Fiți prudenți! Pe râurile mici din Moldova se va forma gheață subțire din cauza temperaturilor scăzute apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Concubina bărbatului suspectat de omor la Anenii Noi: „Spunea că oamenii dispăruți au plecat la război” # Realitatea.md
Apar noi detalii în cazul disparițiilor misterioase din raionul Anenii Noi. Concubina bărbatului suspectat de omor a fost plasată miercuri, 24 decembrie, în arest preventiv. Femeia a declarat în instanță că bărbatul susținea că persoanele dispărute ar fi plecat la război, transmite moldova1.md. Femeia a fost adusă în fața judecătorilor din Anenii Noi. „El nu […] Articolul Concubina bărbatului suspectat de omor la Anenii Noi: „Spunea că oamenii dispăruți au plecat la război” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:10
Fostul adjunct al lui Dragalin, procurorul Vasile Plevan, cere intervenția CSP. MOTIVUL # Realitatea.md
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) anunță că, în ședința din 23 decembrie 2025, a examinat cererea depusă de procurorul Vasile Plevan, prin care acesta a solicitat intervenția Consiliului pentru apărarea reputației sale profesionale. Potrivit CSP, cererea a fost motivată de difuzarea în spațiul public a unor informații false și denigratoare, care aduc atingere onoarei și […] Articolul Fostul adjunct al lui Dragalin, procurorul Vasile Plevan, cere intervenția CSP. MOTIVUL apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Operatorii de transport rutier din Republica Moldova care tranzitează Letonia trebuie să țină cont de noi reguli de trecere a frontierei cu Federația Rusă și Republica Belarus. Camioanele, autocarele, autoturismele și motocicletele vor putea traversa frontiera doar dacă sunt înregistrate în Sistemul electronic de rezervare a cozii (ERRS), indiferent de sensul de deplasare. Excepție face […] Articolul Reguli noi la frontiera Letoniei! Înregistrare obligatorie pentru toate vehiculele apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Fermierii nu renunță la proteste! Legea moratoriului rămâne în continuare o problemă # Realitatea.md
Asociația Forța Fermierilor susține că nu a renunțat la protestele planificate și califică drept false informațiile apărute în spațiul public potrivit cărora agricultorii ar fi abandonat aceste acțiuni, scrie BANI.MD. De asemenea, reprezentanții fermierilor au precizat că în urma protestului preventiv din 10 decembrie 2025 au fost inițiate doar anumite acțiuni privind soluționarea a două […] Articolul Fermierii nu renunță la proteste! Legea moratoriului rămâne în continuare o problemă apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
În Ajunul Crăciunului, copiii și părinții din întreaga lume pot urmări, în timp real, traseul saniei lui Moș Crăciun, prin tradiționalul program coordonat de Comandamentul Apărării Aerospațiale a Americii de Nord (NORAD). Pe site-ul noradsanta.org sunt afișate poziția saniei pe glob, ora estimată a sosirii în diferite orașe și numărul simbolic de cadouri „livrate”. Reprezentanții […] Articolul LIVE Traseul lui Moș Crăciun în timp real. Vezi unde se află moșul acum apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Atenție, călători! PMAN a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația # Realitatea.md
Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, anunță primăria Chișinău. Personalul liniar este la dispoziția călătorilor pentru a oferi informații suplimentare despre traseul rutelor de transport public. Sistarea circulației va avea loc în funcție de fluxul de vizitatori, începând cu orele 17. […] Articolul Atenție, călători! PMAN a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Un fenomen meteo rar a transformat unul dintre cele mai aride locuri de pe planetă într-un peisaj alb. Deșertul Atacama, situat în nordul statului Chile, a fost acoperit de un strat neobișnuit de zăpadă, un eveniment care a atras atenția comunității științifice internaționale. Ninsoarea rară a dus la oprirea temporară a unui telescop radio uriaș, […] Articolul Ninsoare rară în Deșertul Atacama: un fenomen extrem surprins din satelit apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:10
„Va trebui să iau o decizie”. Anastasia Nichita se confruntă cu o alegere dificilă între sport și politică # Realitatea.md
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris și de curând, deputată și mamă cu o fetiță de doar patru luni, Anastasia Nichita a ajuns la concluzia că munca în Parlament și sportul de performanță sunt domenii incompatibile, scrie CANCAN.MD. Pe final de an, sportiva a anunțat că va fi nevoită să facă o alegere […] Articolul „Va trebui să iau o decizie”. Anastasia Nichita se confruntă cu o alegere dificilă între sport și politică apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Situație excepțională la Bălți: Activitatea a două întreprinderi ar putea fi blocată # Realitatea.md
Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți s-a întruni azi în ședință, după surparea unui colector de canalizare pe strada Victoriei. Incidentul afectează mai multe cartiere și întreprinderi locale. Potrivit informațiilor, colector din beton armat a fost construit la începutul anilor ’60. În prezent există riscul unor întreruperi în funcționarea sistemului de canalizare pentru locuitorii […] Articolul Situație excepțională la Bălți: Activitatea a două întreprinderi ar putea fi blocată apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Aplicația BizRadar, destinată antreprenorilor din Republica Moldova, a lansat un material video informativ care explică procesul de înregistrare și crearea profilului de utilizator, un pas esențial pentru accesarea tuturor funcționalităților platformei. Prin crearea unui cont, utilizatorii beneficiază de acces personalizat la informații economice actualizate, pot participa la sondaje, pot raporta problemele cu care se confruntă […] Articolul BizRadar – comunitatea virtuală a oamenilor de afaceri din Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Grecia alocă 420 de milioane de euro pentru trenuri noi, la doi ani după accidentul feroviar cu 57 de morți # Realitatea.md
Guvernul grec a încheiat un acord cu Hellenic Train, filială a companiei feroviare de stat italiene Ferroviere dello Stato, pentru a îmbunătăți siguranța și calitatea transportului feroviar în Grecia. Investiția totală se ridică la 420 de milioane de euro și include achiziționarea a 23 de trenuri electrice de la compania franceză Alstom, informează EFE, citată […] Articolul Grecia alocă 420 de milioane de euro pentru trenuri noi, la doi ani după accidentul feroviar cu 57 de morți apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Ce așteaptă Igor Grosu de la Moș Crăciun în acest an? „Cât mai multă liniște sufletească, mai multă coeziune” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că își dorește „liniște și pace în țară” și mai multă coeziune socială, afirmând că acestea sunt condițiile esențiale pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Bună dimineața de la Moldova 1, fiind întrebat ce își dorește „de la Moș Crăciun” pentru anul care vine. […] Articolul Ce așteaptă Igor Grosu de la Moș Crăciun în acest an? „Cât mai multă liniște sufletească, mai multă coeziune” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Străin prins la frontieră în timp ce încerca să ajungă ilegal în UE. Ce pedeapsă riscă? # Realitatea.md
Un cetățean străin a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să traverseze frontiera moldo-română. Ulterior, acesta a fost dus la sediul SPF „Lopatnic” pentru verificările necesare. „În urma documentării, s-a stabilit că este vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 27 de ani. Acesta se afla în zona de […] Articolul Străin prins la frontieră în timp ce încerca să ajungă ilegal în UE. Ce pedeapsă riscă? apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Ambuteiajele zilnice continuă să paralizeze traficul în municipiul Chișinău, afectând mii de șoferi și locuitori, atât în centrul orașului, cât și pe principalele artere dintre sectoare. Subiectul a fost discutat într-o întâlnire de lucru, la care a participat directorul „Calea Ferată din Moldova” și șeful Poliției Naționale. În cadrul întrevedererii au discutat amenajarea unor noi […] Articolul Ambuteiajele paralizează Chișinăul: autoritățile caută soluții urgente la CFM apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
IMAGINI din casa bărbatului de la Anenii Noi, care ar fi hrănit porcii cu carne de om # Realitatea.md
Poliția a publicat imagini video din casa individului, bănuit că a omorât un om și a hrănit cu el animalele. În video se văd haine cu urme asemănătoare sângelui, dar și săpături în ogradă, efectuate de oamenii legii în timpul perchezițiilor. Potrivit poliției, imaginile sunt din gospodăria bărbatului de 59 de ani din raionul Anenii […] Articolul IMAGINI din casa bărbatului de la Anenii Noi, care ar fi hrănit porcii cu carne de om apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Krasnoselski, despre integrarea europeană: „Viitorul Transnistriei îl decide doar poporul transnistrean” # Realitatea.md
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat într-un interviu că locuitorii regiunii transnistrene nu ar fi fost consultați cu privire la procesele de reintegrare sau la opțiunea de integrare europeană și a subliniat că astfel de decizii nu pot fi luate fără acordul populației din stânga Nistrului. Potrivit acestuia, pe teritoriul Transnistriei trăiește […] Articolul Krasnoselski, despre integrarea europeană: „Viitorul Transnistriei îl decide doar poporul transnistrean” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Poliția a făcut descoperiri cutremurătoare în cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. După aproape două luni de investigații, anchetatorii au acumulat probe care indică un omor, iar versiunea principală este una extrem de gravă. Potrivit Inspectoratul Național de Investigații, un bărbat de 59 de ani, cunoscut cu […] Articolul Hrăneau porcii cu carne de om. Dezvăluiri șocante despre crima de la Anenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Furt la Cluj: un bărbat s-a deghizat în livrator pentru a pătrunde într-o casă. Ce a furat # Realitatea.md
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare pentru a pătrunde într-o locuință din Cluj-Napoca și a furat un seif cu aproximativ 40.000 de euro, potrivit MediaFax. Infractorul a beneficiat de sprijinul unui complice, care i-ar fi întărit rezoluția infracțională și i-ar fi promis că îl va prelua cu autoturismul după comiterea faptei. Furtul a […] Articolul Furt la Cluj: un bărbat s-a deghizat în livrator pentru a pătrunde într-o casă. Ce a furat apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Cetățeni, înarmați-vă cu haine călduroase! Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii # Realitatea.md
Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii medii zilnice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo a fost emisă astăzi, 24 decembrie, la ora 13:30 și este valabilă până joi, 25 decembrie. Pe arii extinse, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Cetățeni, înarmați-vă cu haine călduroase! Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Rețea criminală care percepea 10.000 USD pentru trecerea ilegală a frontierei, destructurată. O persoană reținută # Realitatea.md
O grupare criminală specializată în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova a fost destructurată de polițiștii de frontieră. O persoană cu rol de conducere în cadrul schemei a fost reținută pentru 72 de ore, ceilalți membri sunt cercetați în stare de libertate, iar unul dintre membrii activi ai grupării a fost […] Articolul VIDEO Rețea criminală care percepea 10.000 USD pentru trecerea ilegală a frontierei, destructurată. O persoană reținută apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Rusia nu oferă reacții oficiale la planul de pace dezvăluit de președintele Ucrainei # Realitatea.md
Emisarul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, i-a raportat președintelui rus Vladimir Putin rezultatele discuțiilor cu delegația americană de la Miami privind Ucraina, potrivit rbc.ua. În același timp, secretarul de presă al liderului de la Moscova, Dmitri Peskov, a refuzat să dezvăluie conținutul documentelor pe care Dmitriev le-ar fi adus din Statele Unite, care se referă […] Articolul Rusia nu oferă reacții oficiale la planul de pace dezvăluit de președintele Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Liderul nerecunoscutei regiuni din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a declarat că reluarea livrărilor de energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan către malul drept al Nistrului este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, însă depinde exclusiv de condițiile comerciale. Într-un interviu acordat presei din regiune, Krasnoselski a fost întrebat dacă centrala de […] Articolul Cuciurgan poate livra electricitate, spune Krasnoselski. Totul depinde de preț apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Un cetățean „i-a mulțumit” lui Radu Marian, în direct la TV, pentru salariile profesorilor: „A fost acea pătură care v-a susținut” # Realitatea.md
Un cetățean a intervenit telefonic, în direct, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei, criticând modul în care autoritățile au gestionat promisiunile privind majorarea salariilor profesorilor și acuzând guvernarea că s-a folosit de sprijinul cadrelor didactice în campaniile electorale, fără a le oferi ulterior suficiente rezultate. „Mi-e greu să vă mulțumesc, dar totuși încerc […] Articolul Un cetățean „i-a mulțumit” lui Radu Marian, în direct la TV, pentru salariile profesorilor: „A fost acea pătură care v-a susținut” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
A înscenat un suicid pentru a păcăli autoritățile: Tânăr, trimis în judecată pentru violul și omorul unei femei # Realitatea.md
Un tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, a fost trimis în judecată pentru viol și omor. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în luna februarie 2025, bărbatul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată într-un apartament din sectorul Ciocana al Capitalei. Ulterior, în urma unui conflict, acesta ar fi ucis victima […] Articolul A înscenat un suicid pentru a păcăli autoritățile: Tânăr, trimis în judecată pentru violul și omorul unei femei apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Grâu fiert, fasole boabe, sarmale de post, legume, ciuperci, precum și pâine sau colac, asta se mănâncă în ajunul Crăciunului. Este o zi dedicată tradițiilor, postului și pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, credincioșii respectă postul, iar meniul este alcătuit exclusiv din bucate de post, simple, dar cu semnificație profundă Potrivit […] Articolul Ce se mănâncă în ajunul Crăciunului, conform tradiției apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
13:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Siret, au depistat marți două femei de naționalitate ucraineană care transportau 60.000 de dolari nedeclarați, ascunși în cizme. Incidentul a avut loc la intrarea în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, în jurul orei 18:00, […] Articolul Descoperire la Vama României: două ucrainence au ascuns 60.000 dolari în cizme apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Luni, deputații se vor întruni în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă 2025. Ce proiecte vor fi examinate? # Realitatea.md
Biroul permanent al Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, astăzi, 24 decembrie, ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă 2025, care va avea loc luni, 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În cadrul ședinței, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat […] Articolul Luni, deputații se vor întruni în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă 2025. Ce proiecte vor fi examinate? apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
O tânără din Hîncești, care a implicat un adolescent în trafic de droguri, condamnată la închisoare # Realitatea.md
O tânără de 26 de ani din Hîncești a fost condamnată la 5,6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar pentru femei, pentru trafic de droguri. În 2023, aceasta a transportat și vândut substanțele narcotice împreună cu un adolescent de 13 ani, pe care a recunoscut că l-a convins să se implice în activitatea […] Articolul O tânără din Hîncești, care a implicat un adolescent în trafic de droguri, condamnată la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Elevii din toate școlile din Moldova intră joi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, anul acesta fiecare instituție de învățământ va decide când revin la ore, în urma consultării cu întreaga comunitate educațională. Astfel, elevii vor reveni la școală fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026. În […] Articolul Elevii intră în vacanța de iarnă. Două date posibile pentru revenirea la școală apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Încălcări ale regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”: CNA desfășoară percheziții # Realitatea.md
La această oră, ofițerii CNA și procurorii desfășoară percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje pe […] Articolul Încălcări ale regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”: CNA desfășoară percheziții apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Muzeul Luvru implementează noi măsuri de securitate după jaful de 88 milioane euro # Realitatea.md
Muzeul Luvru din Paris a implementat noi măsuri de securitate după jaful din luna octombrie. Un grilaj de protecție a fost instalat la fereastra galeriei Apollo, prin care au pătruns hoții, potrivit stiritileprotv.ro. Muncitorii au folosit o macara pentru a ridica gratiile, aceeași tehnică folosită în timpul marelui furt. Trecătorii au fost surprinși de operațiune, […] Articolul VIDEO Muzeul Luvru implementează noi măsuri de securitate după jaful de 88 milioane euro apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Prețurile carburanților continuă să scadă în Republica Moldova, ajungând în aceste zile la niveluri minime record. Benzina și motorina vor avea cele cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani chiar de Crăciun. Potrivit Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, motorina s-a ieftinit recent cu 2,54 lei/litru, coborând sub 19 lei/litru, iar benzina COR […] Articolul Record pe piața carburanților! Cele mai mici prețuri din ultimii patru ani apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
SUA interzic accesul în țară pentru cinci europeni acuzați de influență asupra discursului online # Realitatea.md
Administrația Trump a anunțat marți, 23 decembrie, sancțiuni împotriva a cinci figuri-cheie din Europa implicate în reglementarea industriei tehnologiei și combaterea dezinformării online. Printre acestea se numără fostul comisar european Thierry Breton, responsabil pentru afaceri digitale. Secretarul de stat Marco Rubio a caracterizat europenii vizați drept activiști „radicali” și organizații non-guvernamentale „înarmate”, subliniind că aceștia […] Articolul SUA interzic accesul în țară pentru cinci europeni acuzați de influență asupra discursului online apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Sărbători în siguranță! Peste 400 de salvatori și pompieri vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou # Realitatea.md
Peste 400 de salvatori și pompieri, împreună cu 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou. Aceștia vor fi dislocați în detașamentele de intervenție și vor activa în regim non-stop, fiind pregătiți să intervină în orice situație excepțională, pentru a asigura realizarea misiunilor și protejarea cetățenilor aflați în situații […] Articolul Sărbători în siguranță! Peste 400 de salvatori și pompieri vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Mesaj neașteptat! Krasnoselski recunoaște sprijinul Chișinăului pentru asigurarea gazului în Transnistria # Realitatea.md
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că principala preocupare a locuitorilor din regiunea transnistreană înainte de începutul noului an o reprezintă securitatea energetică și riscul repetării situației de criză din 1 ianuarie 2025. Potrivit acestuia, deși anumite riscuri există, administrația de la Tiraspol, împreună cu Federația Rusă, ar face „tot posibilul” pentru […] Articolul Mesaj neașteptat! Krasnoselski recunoaște sprijinul Chișinăului pentru asigurarea gazului în Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Papa Leon cere un armistițiu global de Crăciun: „Poate că ne vor asculta și vor fi 24 de ore de pace în întreaga lume” # Realitatea.md
Papa Leon al XIV-lea a cerut marți seară un armistițiu de o zi în întreaga lume cu ocazia Crăciunului, fără a menționa un conflict anume, dar exprimându-și regretul că „Rusia pare să fi respins cererea de armistițiu”, notează AFP. „Reînnoiesc această cerere către toți oamenii de bună-credință ca să respecte cel puțin o zi de […] Articolul Papa Leon cere un armistițiu global de Crăciun: „Poate că ne vor asculta și vor fi 24 de ore de pace în întreaga lume” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Descinderi în sudul și centrul țării! O schemă de jocuri de noroc online ilegale, destructurată # Realitatea.md
Oamenii legii au desfășurat astăzi, 24 decembrie, percheziții în raioanele din sudul și centrul țării, în cadrul unei cauze penale ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Persoanele vizate ar fi creat și administrat platforme ilegale de jocuri de noroc online, inclusiv 1xBT. Descinderile au avut loc atât la domiciliile acestora, cât și […] Articolul Descinderi în sudul și centrul țării! O schemă de jocuri de noroc online ilegale, destructurată apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
O vacanță la schi în Muntenegru s-a transformat într-o tragedie pentru familia fotbalistului german Sebastian Hertner. Sportivul a murit la 34 de ani, după ce a căzut de la aproximativ 70 de metri dintr-un telescaun, în timp ce se afla în masivul muntos Durmitor. Incidentul a avut loc sâmbăta trecută, în stațiunea de schi Savin […] Articolul Fotbalist german, decedat în Muntenegru. A căzut din telescaun sub privirile soției apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Impact violent în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină # Realitatea.md
O femeie a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită, marți seara, 23 decembrie, de o mașină pe bulevardul Trăian din Capitală. Potrivit poliției, un automobil de model Ford, condus de un tânăr de 26 de ani, a tamponat-o pe victimă în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. Aceasta traversa strada […] Articolul Impact violent în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Impact nocturn în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină # Realitatea.md
O femeie a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită, marți seara, 23 decembrie, de o mașină pe bulevardul Trăian din Capitală. Potrivit poliției, un automobil de model Ford, condus de un tânăr de 26 de ani, a tamponat-o pe victimă în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. Aceasta traversa strada […] Articolul Impact nocturn în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Fostul premier polonez: „Teama Europei de război cu Rusia înlocuiește o strategie reală” # Realitatea.md
Fostul prim-ministru al Poloniei, Leszek Miller, a criticat recent percepția din Europa referitoare la o „inevitabilă confruntare cu Rusia”. Potrivit lui Miller, această teamă a devenit „o construcție politică convenabilă, care înlocuiește o strategie reală”. El a explicat că logica conform căreia Rusia va „merge mai departe” după Ucraina este folosită pentru a închide dezbaterile […] Articolul Fostul premier polonez: „Teama Europei de război cu Rusia înlocuiește o strategie reală” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Iurie Mahovici, Artist al Poporului, pianist și pedagog, s-a stins din viață, la vârstă de 63 de ani, anunță Ministerul Culturii. Iurie Mahovici a fost una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. A activat timp de zeci de ani ca interpret și profesor, formând generații de muzicieni și promovând muzica academică atât în […] Articolul Doliu în cultura națională! Pianistul și pedagogul Iurie Mahovici a murit apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:10
CFM se reorganizează: din 2026, transportul și infrastructura vor fi gestionate de doi agenți economici diferiți # Realitatea.md
Calea Ferată din Moldova urmează să fie reorganizată, iar din anul 2026 vor activa doi agenți economici – „CFM Infrastructură” și „CFM Marfă”, a anunțat vicepremierul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, transmite IPN. Potrivit ministrului, „CFM Infrastructură” va fi responsabilă de dezvoltarea și administrarea sistemului de infrastructură feroviară, iar „CFM Marfă” va […] Articolul CFM se reorganizează: din 2026, transportul și infrastructura vor fi gestionate de doi agenți economici diferiți apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut publică pentru prima dată lista completă a celor 20 de puncte ale planului de pace privind încetarea războiului, aflat în prezent în discuție între Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia, transmite rbc.ua. Potrivit liderului de la Kiev, documentul este unul politic și include trimiteri la mai multe acorduri separate […] Articolul Planul de pace al Ucrainei: Zelenski publică lista completă a celor 20 de puncte apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.