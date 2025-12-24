Ninsoare rară în Deșertul Atacama: un fenomen extrem surprins din satelit

11:40

Papa Leon al XIV-lea a cerut marți seară un armistițiu de o zi în întreaga lume cu ocazia Crăciunului, fără a menționa un conflict anume, dar exprimându-și regretul că „Rusia pare să fi respins cererea de armistițiu”, notează AFP. „Reînnoiesc această cerere către toți oamenii de bună-credință ca să respecte cel puțin o zi de […] Articolul Papa Leon cere un armistițiu global de Crăciun: „Poate că ne vor asculta și vor fi 24 de ore de pace în întreaga lume” apare prima dată în Realitatea.md.