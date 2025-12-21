Depozitele noi s-au prăbușit în noiembrie. Minus 20% într-o singură lună, în pofida dobânzilor mai mari

12:20

Motorina va costa sub 19 lei pentru un litru în acest weekend, iar benzina se apropie de un nou minim al ultimilor trei ani, pe fondul continuării ieftinirii carburanților pe piața din Republica Moldova. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, reducerile cumulate din ultimele săptămâni depășesc doi lei la motorină și un […]