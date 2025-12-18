Fermierii, scoși de sub toporul executărilor silite. Deputații au votat moratoriul

17:40

Un complex de bunuri din municipiul Ungheni a fost cumpărat contra unei sume de 1,925 milioane de lei, în cadrul licitației „cu strigare”, organizate la 16 decembrie de Agenția Proprietății Publice. Potrivit instituției, bunul vândut include două construcții cu suprafețe de 133,5 metri pătrați și 19,5 metri pătrați, precum și terenul aferent pentru construcții, cu […] Articolul Un complex de bunuri din Ungheni, vândut la licitație pentru aproape 2 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.