Lovitură la mafia cetățeniilor. Mai mulți moldoveni sunt anchetați într-un dosar în România

10:50

Persoanele care au contractat un credit pentru procurarea primei locuințe pot beneficia, începând cu anul 2025, de o reducere a venitului impozabil prin deducerea dobânzii achitate, în limita a 16 100 de lei anual. Facilitatea se aplică celor care nu au beneficiat de programe de stat, precum „Prima Casă". Anunțul a fost făcut de deputata […]