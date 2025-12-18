Goldman Sachs, mandată de Carlyle pentru oferta de cumpărare a activelor Lukoil
Bani.md, 18 decembrie 2025 14:20
Fondul american de capital privat Carlyle a angajat Goldman Sachs pentru a se ocupa de oferta sa de achiziționare a activelor internaționale ale Lukoil, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, pe fondul accelerării cursei pentru cumpărarea portofoliului de peste hotare al grupului rus. Printre potențialii licitatori se află giganții petrolieri
• • •
Acum 15 minute
14:20
Fondul american de capital privat Carlyle a angajat Goldman Sachs pentru a se ocupa de oferta sa de achiziționare a activelor internaționale ale Lukoil, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-și păstreze anonimatul, pe fondul accelerării cursei pentru cumpărarea portofoliului de peste hotare al grupului rus. Printre potențialii licitatori se află giganții petrolieri
Acum o oră
13:50
Ghid practic pentru antreprenori: Vânzările de azi nu mai încep la tejghea – ci online, în conversații, în mesaje sau pe rețelele sociale. Iar clienții așteaptă totul rapid, sigur și fără complicații. Cu MIA – Plăți Instant, sistemul național de plăți creat de Banca Națională a Moldovei, poți transforma orice interacțiune într-o tranzacție digitală. Fără
Acum 2 ore
13:10
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, care a costat peste 20 de milioane de euro, a fost deschis circulației # Bani.md
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost deschis circulației începând de astăzi, permițând redirecționarea transportului de mare tonaj în afara localității. Autoritățile afirmă că noua infrastructură va reduce semnificativ zgomotul și poluarea din oraș, va spori siguranța rutieră și va proteja străzile de uzura provocată de traficul greu. Noul sector are o lungime de
13:00
Termenul-limită pentru înregistrarea cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani, până la 30 ianuarie 2028. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat în prima lectură de 78 de deputați. Proiectul vizează casele individuale cu cel mult două etaje, inclusiv anexele gospodărești, situate în intravilanul localităților,
12:50
Facturile sub presiune. RED Nord vrea 574 milioane pentru distribuție, ANRE taie „doar” 56 # Bani.md
Costurile de bază pentru distribuția energiei electrice la S.A. „Rețelele Electrice de Distribuție Nord" (RED Nord) vor ajunge la circa 517,4 milioane de lei pentru primul an al noii perioade de reglementare, potrivit calculelor efectuate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). RED Nord a solicitat inițial aprobarea unor costuri de bază în valoare
12:40
Lovitură la mafia cetățeniilor. Mai mulți moldoveni sunt anchetați într-un dosar în România # Bani.md
Zeci de percheziții au fost efectuate joi, 18 decembrie, de procurorii Parchetului General din România, într-un dosar ce vizează obținerea cetățeniei române pe baza unor acte falsificate, iar printre beneficiarii investigați se numără și cetățeni moldoveni, potrivit informațiilor difuzate de Antena3 CNN. Ancheta scoate la iveală o rețea complexă în care sunt implicați avocați din Baroul
Acum 4 ore
12:10
Ghișeu unic pentru solicitările cetățenilor urmează să fie instituit în Republica Moldova, prin crearea Serviciului guvernamental de suport clienți. Inițiativa este prevăzută într-un proiect de hotărâre de Guvern și în Regulamentul de organizare și funcționare, care stabilesc modul de lucru al noului mecanism. Potrivit Regulamentului, cetățenii vor putea depune solicitări de informații și suport prin
12:10
Gazele naturale rusești continuă să ajungă pe piețele din Ucraina, România și Republica Moldova, în pofida eforturilor europene de diversificare, printr-un mecanism legal și tehnic cunoscut drept „spălătoria turcească", arată o investigație jurnalistică ant1news.gr, citată de libertatea.ro, bazată pe zeci de documente tehnice privind fluxurile de gaze și analize de compoziție. Potrivit investigației, Gazprom pompează
11:50
Prețurile producătorului în industrie au continuat să crească în luna noiembrie 2025, arată datele publicate de Biroul Național de Statistică. Comparativ cu luna octombrie, prețurile s-au majorat ușor, cu 0,1%, iar de la începutul anului curent creșterea cumulată a ajuns la 6,3%. Față de noiembrie 2024, prețurile producției industriale sunt mai mari cu 6,4%, evoluție
11:30
Deputatul Ion Chicu a cerut includerea pe ordinea de zi a Parlamentului a audierii conducerii AGEPI, invocând informații „șocante" apărute în urma audierilor desfășurate la Comisia Economie, Buget și Finanțe privind funcționarea asociațiilor de gestiune colectivă a drepturilor de autor. Potrivit lui Chicu, asociațiile de gestiune colectivă, sub supravegherea AGEPI, ar colecta anual 40–50 de
11:20
Întreprinderile de stat și societățile comerciale monitorizate de autorități au acumulat, la data de 30 iunie 2025, un sold al împrumuturilor interne de 1,132 miliarde de lei, potrivit datelor Ministerului Finanțelor privind fluxul și soldul creditelor contractate de la băncile comerciale pe o perioadă de un an și mai mare. Din suma totală, 62,1 milioane
10:50
Cum va fi finanțat deficitul bugetar în următorii ani: Guvernul pariază pe VMS și credite multilaterale # Bani.md
Strategia de administrare a datoriei publice pentru următorii trei ani fixează un plafon de 45% din PIB și limite stricte pentru riscurile bugetare, potrivit Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2026–2028)". Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, stabilește modul în care vor fi finanțate deficitele bugetare până în 2028 și urmărește menținerea serviciului datoriei
10:40
Rusia ar putea răspunde confiscării activelor sale înghețate în Europa prin preluarea fondurilor investitorilor străini păstrate în așa-numitele conturi de tip C, scrie Financial Times, citat de Briefly. După ce statele occidentale au înghețat, în primele zile ale războiului, aproximativ 300 de miliarde de dolari din activele suverane ale Rusiei, Moscova a interzis investitorilor occidentali
Acum 6 ore
10:10
Accizele la benzină și motorină se „pierd” pe drum. Doar 48% ajung în fondul rutier. Ce spune ministrul Bolea # Bani.md
Nu toate accizele colectate din vânzarea carburanților vor fi direcționate către Fondul rutier, potrivit proiectului bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul arată că alocările pentru drumuri reprezintă doar o parte din veniturile provenite din accizele la produsele petroliere. Conform proiectului bugetar, pentru anul 2026 este prevăzută o alocare de circa 1,8 miliarde de lei
10:00
Compania International Tobacco SRL aniversează 20 de ani de activitate, un parcurs caracterizat prin consecvență, responsabilitate și contribuții constante la economia națională. Aniversarea a fost consemnată printr-un eveniment dedicat, care a reunit parteneri, reprezentanți ai mediului asociativ, antreprenori și reprezentanți ai presei. În cei 20 de ani de activitate, International Tobacco s-a afirmat ca un
09:40
Compania kazahă de stat KazTransOil, controlată de gigantul petrolier KazMunayGas, a decis să deschidă o sucursală în Polonia, marcând astfel prima sa prezență oficială în Uniunea Europeană. Noul birou va funcționa în apropierea rafinăriei PCK Schwedt din Germania, una dintre cele mai importante unități de procesare a petrolului din regiune, pe care Kazahstanul o aprovizionează
Acum 24 ore
18:00
Verdictul FMI: Stat sărac, colectare slabă, sistemul fiscal al Moldovei este complex și distorsionant # Bani.md
Fondul Monetar Internațional avertizează că Republica Moldova colectează semnificativ mai puține venituri fiscale comparativ cu alte state cu nivel similar de dezvoltare, iar acest lucru se datorează unui sistem fiscal complex și distorsionant. Concluziile se regăsesc în raportul FMI publicat la finalul misiunii de evaluare desfășurate în Republica Moldova. Potrivit experților FMI, pentru a reduce
17:20
Un moment amuzant s-a produs în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei economie, buget și finanțe din Parlament, condusă de deputatul PAS, Radu Marian. Episodul a avut loc în timpul examinării unui proiect de lege înaintat de deputatul socialist Radu Burduja, care vizează excluderea impozitării cu 6% a dobânzilor obținute de rezidenți, pentru a fi
17:00
Parlamentul European a aprobat miercuri un regulament ce va permite eliminarea treptată a importurilor de gaze din Rusia, potrivit Agerpres. O rezoluţie în acest sens a fost adoptată în plenul Parlamentului European cu 500 de voturi pentru, 120 împotrivă şi 32 abţineri. Gazul natural lichefiat (GNL) rusesc de pe piaţa la vedere va fi interzis
16:30
Fondul Monetar Internațional atrage atenția asupra ineficienței cheltuirii banilor publici în Republica Moldova și a problemelor cronice de planificare bugetară. Declarațiile au fost făcute de șefa misiunii FMI pentru Republica Moldova, Alina Iancu, care a răspuns la întrebarea privind modul în care autoritățile gestionează fondurile publice. Potrivit reprezentantei FMI, prioritizarea investițiilor trebuie realizată cu maximă
16:20
VIDEO Pavilion ecologic și inovativ, construit pe teritoriul grădiniței Nr. 100 din Chișinău # Bani.md
Grădinița Nr. 100 din Chișinău este locația selectată pentru intervenția pilot de „acupunctură albă", în cadrul proiectului „Chișinău mai răcoros – Acțiune locală inovatoare împotriva insulelor de căldură urbană". Chișinăul a optat pentru construirea unui foișor de tip închis din lemn stratificat, cu acoperiș realizat din materiale cu rezistență sporită la raze UV, temperaturi extreme,
15:50
Creditele acordate în cadrul Programului de stat „Prima casă" vor avea și în anul 2026 o marjă maximă de până la 3% anual, potrivit unui proiect de hotărâre elaborat de Ministerul Finanțelor. Documentul prevede că băncile participante la program nu vor putea aplica o marjă mai mare de 3% la creditele garantate de stat, această
15:50
Fondul Monetar Internațional lansează un avertisment dur pentru Republica Moldova, la finalul misiunii de consultări prevăzute de Articolul IV. În declarația șefei misiunii FMI, Alina Iancu și experții constată o revenire timidă a economiei, dar scot la iveală o serie de dezechilibre. Este vorba de un deficit extern mare, finanțe publice sub presiune, reforme anticorupție
15:40
Avertismentul FMI după demiterea lui Armașu și plecarea lui Dragalin: Anticorupția scârțâie, iar BNM trebuie „blindată” # Bani.md
Fondul Monetar Internațional a analizat îndeaproape demiterea guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, precum și plecarea șefei Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, fără ca aceste evenimente să blocheze cooperarea cu autoritățile de la Chișinău. Precizarea a fost făcută de șefa misiunii FMI pentru Republica Moldova, Alina Iancu, întrebată dacă aceste evoluții au generat reticență din
15:30
Statul strânge cureaua: moratoriu la angajările din sectorul bugetar pentru a finanța majorările salariale # Bani.md
Guvernul pregătește instituirea unui moratoriu temporar asupra angajărilor în sectorul bugetar, care va viza funcțiile vacante existente la data de 30 noiembrie 2025, măsura urmând să fie aplicată până la 31 decembrie 2026. Proiectul de hotărâre a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și este parte a pachetului de măsuri aferente politicilor salariale planificate pentru anul
Ieri
14:10
O oră de muncă va fi plătită cu cel puțin 37,28 lei în 2026: decizia Guvernului, criticată de sindicate # Bani.md
Salariul minim pe țară va fi majorat de la 1 ianuarie 2026 la 6 300 de lei lunar, față de 5 500 de lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 15%. Pentru un program complet de muncă de 169 de ore, remunerația minimă va corespunde unui tarif de doar 37,28 lei pe
13:20
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, evită să spună dacă valoarea Fondului rutier pentru anul 2026 va fi mai mică decât cea din 2025, în contextul discuțiilor privind constrângerile bugetare pentru anul viitor. Întrebat despre alocările planificate pentru întreținerea și reabilitarea drumurilor, ministrul a declarat că, de regulă, Fondul rutier pornește anual de la
13:10
Foame de terenuri în Chișinău. Primăria a vândut loturi de 57 milioane de lei într-o singură zi # Bani.md
Opt terenuri din intravilanul municipiului Chișinău au fost adjudecate în cadrul licitației funciare organizate de Primăria capitalei, suma totală încasată ajungând la 57,42 milioane de lei. Informația a fost comunicată de municipalitate, potrivit anunțului Primăriei Chișinău. Licitația a avut loc miercuri, 17 decembrie 2025, iar la concurs au fost expuse 11 loturi cu diverse destinații […] Articolul Foame de terenuri în Chișinău. Primăria a vândut loturi de 57 milioane de lei într-o singură zi apare prima dată în Bani.md.
13:00
Persoanele fizice intră, în premieră, pe lista cumpărătorilor eligibili de bunuri confiscate, potrivit unui nou regulament aprobat de Guvern, care modifică modul de administrare și valorificare a bunurilor aflate la evidența Serviciului Fiscal de Stat. Documentul introduce un cadru procedural unitar pentru evaluarea și comercializarea bunurilor, acestea urmând să fie valorificate prin vânzare directă, comerț […] Articolul Reguli noi pentru vânzarea bunurilor confiscate: persoanele fizice, admise la licitații apare prima dată în Bani.md.
13:00
Terminalul strategic la Aeroport, cedat pentru 10 milioane de lei! Junghietu rupe tăcerea după 20 de ani # Bani.md
Republica Moldova intenționează să readucă sub controlul statului terminalul petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, activ aflat în prezent în gestiunea companiei Lukoil. Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a subliniat că autoritățile nu vorbesc despre naționalizare sau confiscare, ci despre revenirea la situația juridică din aprilie 2005. Potrivit ministrului, în […] Articolul Terminalul strategic la Aeroport, cedat pentru 10 milioane de lei! Junghietu rupe tăcerea după 20 de ani apare prima dată în Bani.md.
12:30
FMI încheie misiunea în Moldova: valorificarea asistenței și progresele în reforme, pe agenda discuțiilor # Bani.md
Valorificarea asistenței FMI și a sprijinului acordat de alți parteneri de dezvoltare, în vederea accelerării reformelor și alinierii politicilor publice la bunele practici internaționale, a fost unul dintre subiectele-cheie discutate în cadrul ședinței de încheiere a misiunii Fondului Monetar Internațional desfășurate în Republica Moldova, în perioada 4–17 decembrie 2025. Ședința a avut loc la Ministerul […] Articolul FMI încheie misiunea în Moldova: valorificarea asistenței și progresele în reforme, pe agenda discuțiilor apare prima dată în Bani.md.
12:00
Comisia Europeană pregătește un nou cadru juridic care ar putea avea efecte directe pentru turiști, inclusiv din Republica Moldova, care călătoresc în orașele din Uniunea Europeană. Începând cu 2026, Bruxelles-ul va propune reguli clare care să permită autorităților locale să limiteze închirierile turistice pe termen scurt, precum cele de tip Airbnb, în zonele afectate de […] Articolul Vacanțe mai scumpe în UE? Noile reguli de cazare pot lovi și turiștii moldoveni apare prima dată în Bani.md.
11:30
Purcari Wineries are o nouă structură de conducere, în urma preluării pachetului majoritar de acțiuni de către grupul polonez Maspex. Consiliul de Administrație s-a întrunit și a decis numirea lui Krzysztof Grabowski în funcția de președinte al board-ului, precum și revenirea fondatorului Victor Bostan în poziția de director general al companiei, scrie profit.ro. Decizia marchează […] Articolul Maspex stabilește o nouă conducere la Purcari: Bostan revine ca director general apare prima dată în Bani.md.
10:50
Fără majorări la început de an: salariile profesorilor vor crește abia din 1 septembrie 2026 # Bani.md
Majorarea salariilor profesorilor nu va avea loc de la începutul anului viitor, ci este planificată pentru 1 septembrie 2026, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în contextul discuțiilor purtate cu sindicatele și în comisiile parlamentare. Potrivit ministrului, cadrele didactice fac parte din […] Articolul Fără majorări la început de an: salariile profesorilor vor crește abia din 1 septembrie 2026 apare prima dată în Bani.md.
09:40
Fluxul trimiterilor poștale internaționale (TPI) introduse în Republica Moldova a cunoscut o creștere accelerată, după implementarea schimbului electronic de date între Serviciul Vamal și operatorii poștali, începând cu 1 august 2024. Datele au fost oferite redacției BANI.MD de către Serviciul Vamal. Potrivit instituției, în luna septembrie 2024 au fost înregistrate aproximativ 628.325 de trimiteri poștale […] Articolul Temu, Shein și AliExpress „îngroapă” Vama! Câte un milion de colete pe lună apare prima dată în Bani.md.
09:00
19 șoferi de taxi din Chișinău s-au ales cu amenzi contravenționale în sumă totală de 30 000 de lei, în urma unor controale desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat pe piața serviciilor de transport de persoane. Verificările au vizat șoferii care prestează servicii de transport de pasageri în regim de taxi, inclusiv prin intermediul platformelor […] Articolul Taxi la negru și bani ascunși: 19 șoferi din Chișinău, amendați cu mii de lei apare prima dată în Bani.md.
06:10
Coletul de pe Temu și AliExpress, la un pas de impozitare dură. Guvernul pregătește taxe de 25% # Bani.md
Ministerul Finanțelor ia în calcul modificarea modului de percepere a drepturilor de import pentru coletele comandate din afara țării, cu obiectivul ca un nou mecanism să poată fi aplicat începând cu 1 iulie. Declarațiile au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în cadrul unei emisiuni la postul public Moldova 1. Potrivit ministrului, autoritățile analizează […] Articolul Coletul de pe Temu și AliExpress, la un pas de impozitare dură. Guvernul pregătește taxe de 25% apare prima dată în Bani.md.
16 decembrie 2025
18:00
Compania Midad Energy din Arabia Saudită a devenit unul dintre principalii concurenţi la cumpărarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, profitând de legăturile politice strânse cu Moscova şi Washingtonul, au declarat pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, potrivit Agerpres. Activele internaţionale ale Lukoil, a căror valoare este estimată la 22 de […] Articolul Midad Energy pune cash-ul pe masă: oferta saudită pentru activele Lukoil apare prima dată în Bani.md.
17:40
Un complex de bunuri din municipiul Ungheni a fost cumpărat contra unei sume de 1,925 milioane de lei, în cadrul licitației „cu strigare”, organizate la 16 decembrie de Agenția Proprietății Publice. Potrivit instituției, bunul vândut include două construcții cu suprafețe de 133,5 metri pătrați și 19,5 metri pătrați, precum și terenul aferent pentru construcții, cu […] Articolul Un complex de bunuri din Ungheni, vândut la licitație pentru aproape 2 milioane de lei apare prima dată în Bani.md.
16:50
Președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, va efectua în această săptămână o vizită oficială în Republica Moldova, pentru a reconfirma sprijinul instituției față de agenda de reforme economice a țării, în contextul accelerării parcursului de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit unui comunicat al BERD, vizita este programată pentru joi și vineri, […] Articolul Președinta BERD vine la Chișinău pentru discuții despre reforme și investiții apare prima dată în Bani.md.
16:10
Administrația Națională a cheltuit 400,5 de milioane de lei în anul 2025, pentru reparația drumurilor și podurilor naționale. În anul 2025 au fost finalizate lucrările la 7 obiective, dintre care pentru 6 urmează recepția la terminarea lucrărilor. Acestea vizează reparația capitală a șase sectoare de drum, cu o lungime totală de circa 25,8 km, reabilitarea […] Articolul Statul a turnat 400 de milioane de lei în asfalt în 2025 apare prima dată în Bani.md.
15:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a lansat un nou serviciu digital care permite obținerea informației privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc în format electronic, semnat cu semnătură electronică calificată. Noul instrument simplifică accesul persoanelor fizice și juridice la date oficiale de interes public privind cursurile valutare stabilite de banca centrală. Informația, care anterior […] Articolul BNM intră în era digitală. Cursul leului, certificat electronic apare prima dată în Bani.md.
15:30
Garanțiile de origine necomercializate pentru energia electrică produsă din surse regenerabile vor fi transferate către furnizorii de energie electrică, proporțional cu cotele lor de piață. Decizia a fost aprobată de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în cadrul ședinței din 16 decembrie. Potrivit ANRE, este vorba despre 110 948 de […] Articolul Garanțiile de origine pentru energia verde, redistribuite furnizorilor de electricitate apare prima dată în Bani.md.
15:10
Exporturile de orz ale Republicii Moldova din perioada iulie–noiembrie 2025 indică o revenire atât din punct de vedere cantitativ, cât și valoric, după un sezon precedent mai modest. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, în primele cinci luni ale sezonului curent au fost exportate 123,8 mii tone de orz, un volum comparabil cu cel din sezonul […] Articolul Orzul a salvat exporturile. Moldova a vândut mai mult și mai scump ca grâul apare prima dată în Bani.md.
15:00
Autoritățile analizează posibilitatea convertirii datoriilor statului față de fermieri în obligațiuni de stat, care ar putea fi utilizate drept garanții pentru accesarea creditelor bancare. Propunerea a fost discutată în cadrul consultărilor pe marginea proiectului bugetului, în contextul acumulării restanțelor la plata subvențiilor în sectorul agricol. Vitalie Obrijan, reprezentant al asociației Moldova Fruct, a sugerat emiterea […] Articolul Datoriile statului față de fermieri, transformate în obligațiuni de stat apare prima dată în Bani.md.
14:50
Tariful de distribuție a gazelor naturale va fi uniform la nivel național, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat astăzi modificări esențiale la Metodologia de calculare, de aprobare și de aplicare a tarifelor reglementate pentru acest serviciu. Noul mecanism introduce tariful uniform de distribuție, care va fi aplicat tuturor operatorilor sistemelor […] Articolul Regulă nouă de la ANRE: un singur tarif la gaze, indiferent de distribuitor apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Profesorii au protestat pentru majorarea salariilor. Sindicatele: ”Este o obligație a statului” # Bani.md
În mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova, cadrele didactice au desfășurat astăzi, 16 decembrie, flashmob, prin care au cerut soluții concrete pentru majorarea salariilor din educație, în contextul examinării proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2026. În timpul pauzelor, profesorii au ridicat foi albe, ca simbol al demnității profesionale, și au citit […] Articolul Profesorii au protestat pentru majorarea salariilor. Sindicatele: ”Este o obligație a statului” apare prima dată în Bani.md.
13:30
Prețul petrolului a scăzut sub pragul de 60 de dolari pe baril, atingând cel mai redus nivel din luna mai, pe fondul așteptărilor legate de un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina, potrivit datelor burselor internaționale. Cotația petrolului Brent a coborât la 59,70 dolari pe baril la începutul ședinței de tranzacționare, cel mai […] Articolul Sub 60 de dolari barilul! Brent cade la minimul ultimilor ani apare prima dată în Bani.md.
13:20
Autoritățile Republicii Moldova urmează să preia terminalul petrolier al companiei rusești Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău, fără ca legea să prevadă plata unor despăgubiri directe. Totuși, compania are dreptul să solicite compensarea investițiilor pe care le consideră efectuate, iar acest lucru poate fi decis doar în instanță. Precizarea a fost făcută pentru BANI.MD de […] Articolul Fără bani, dar cu tribunale! Cum preia statul terminalul Lukoil de la Aeroport? apare prima dată în Bani.md.
12:30
Elon Musk, cel mai bogat om din lume, a înregistrat o altă performanță majoră. Averea netă a miliardarului american a depăşit pragul de 600 de miliarde de dolari, conform calculelor revistei Forbes publicate luni. Astfel spus: CEO-ul Tesla şi SpaceX a devenit primul om din istorie care deţine o avere de peste 600 de miliarde […] Articolul Elon Musk intră în istorie: primul om cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari apare prima dată în Bani.md.
