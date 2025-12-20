Lovitură pentru fermieri. Grâul se ieftinește, rapița stagnează, doar floarea-soarelui mai ține piața

10:10

Nu toate accizele colectate din vânzarea carburanților vor fi direcționate către Fondul rutier, potrivit proiectului bugetului de stat pentru anul 2026. Documentul arată că alocările pentru drumuri reprezintă doar o parte din veniturile provenite din accizele la produsele petroliere. Conform proiectului bugetar, pentru anul 2026 este prevăzută o alocare de circa 1,8 miliarde de lei […] Articolul Accizele la benzină și motorină se „pierd” pe drum. Doar 48% ajung în fondul rutier. Ce spune ministrul Bolea apare prima dată în Bani.md.