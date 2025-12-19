Grupul Electrica din România își extinde operațiunile regionale prin preluarea unei firme de furnizare din Chișinău

14:10

Salariul minim pe țară va fi majorat de la 1 ianuarie 2026 la 6 300 de lei lunar, față de 5 500 de lei în prezent, ceea ce înseamnă o creștere de aproximativ 15%. Pentru un program complet de muncă de 169 de ore, remunerația minimă va corespunde unui tarif de doar 37,28 lei pe […] Articolul O oră de muncă va fi plătită cu cel puțin 37,28 lei în 2026: decizia Guvernului, criticată de sindicate apare prima dată în Bani.md.