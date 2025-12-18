Economia în mâinile câtorva. Lista firmelor care fac jocurile în Moldova

13:20

Autoritățile Republicii Moldova urmează să preia terminalul petrolier al companiei rusești Lukoil de la Aeroportul Internațional Chișinău, fără ca legea să prevadă plata unor despăgubiri directe. Totuși, compania are dreptul să solicite compensarea investițiilor pe care le consideră efectuate, iar acest lucru poate fi decis doar în instanță. Precizarea a fost făcută pentru BANI.MD de […] Articolul Fără bani, dar cu tribunale! Cum preia statul terminalul Lukoil de la Aeroport? apare prima dată în Bani.md.