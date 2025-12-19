Pericol pentru consumatori: peste 15 tone de verdețuri și ceai cu pesticide, distruse la graniță

09:00

19 șoferi de taxi din Chișinău s-au ales cu amenzi contravenționale în sumă totală de 30 000 de lei, în urma unor controale desfășurate de Serviciul Fiscal de Stat pe piața serviciilor de transport de persoane. Verificările au vizat șoferii care prestează servicii de transport de pasageri în regim de taxi, inclusiv prin intermediul platformelor