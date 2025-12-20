RISE Moldova: Interese la Arhitectură: adjunct cu duplex pe datorie
Șeful adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din Chișinău, instituția care autorizează tot ce se construiește în capitală, s-a ales cu un duplex într-un cartier select de case din sectorul Ciocana. L-a cumpărat pe datorie de la un dezvoltator imobiliar, căruia inițial i-a eliberat un certificat de urbanism, iar ulterior i-a dat …
Acum 30 minute
21:20
Acum 2 ore
20:20
Aproape un miliard de lei ar urma să ajungă la gunoi în Republica Moldova în perioada sărbătorilor de iarnă, estimează economistul Veaceslav Ioniță. Numărul mare de zile de sărbătoare, din 24 decembrie până la 14 ianuarie – dublu față de media europeană, precum și obișnuința de a cumpăra și a găti de două ori mai …
19:50
Negocieri SUA–Rusia în Florida pentru încheierea războiului din Ucraina: Putin nu cedează și nu oferă compromisuri # Cotidianul
Negociatorii americani urmează să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși, în cadrul celor mai recente discuții menite să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în timp ce administrația președintelui Donald Trump încearcă să obțină un acord atât din partea Rusiei, cât și a Ucrainei pentru încetarea conflictului, scrie reuters.com. Întâlnirea are …
Acum 4 ore
19:40
VIDEO | „Cine a furat miliardul?” – Ghimpu și Plîngău, scandal cu jigniri și acuzații în direct: „Voi ca niște proști ați intrat în lupta asta. Niște cățeluși duși de funiuță” # Cotidianul
Mihai Ghimpu și Dinu Plîngău au intrat într-un conflict verbal aprins pe tema responsabilității pentru „furtul miliardului”, în cadrul emisiunii Întreabă Ghețu, difuzată de TV8. Cei doi politicieni nu au ajuns la un numitor comun și au rememorat episoade controversate din perioada guvernărilor PLDM și PDM. În timpul dezbaterii, Mihai Ghimpu a afirmat că nu …
19:00
Atacurile din sudul Ucrainei redirecționează temporar transportul de mărfuri prin Republica Moldova # Cotidianul
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile recente, tot mai intense, asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale. Potrivit CNMC, bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, a …
18:50
Republica Moldova: între iluzie și supraviețuire. Cine va duce pâine cu sare „eliberatorilor” — Dodon, Tkaciuk sau Tarlev? # Cotidianul
Ieri am urmărit ultima conferință de presă a lui Vladimir Putin. Fără emoții inutile și fără dorința de a exagera, pot spune fără niciun dubiu că avem de-a face cu o persoană profund dezechilibrată psihic. Nu în sens polemic, ci funcțional. Un mitoman patologic, un mincinos cronic, un om rupt de realitate, care trăiește într-un …
Ieri
21:00
Tortură, violuri și crime – mărturia unei femei care-și face dreptate la Haga după ce a scăpat din infernul Kremlinului / “Pentru mine, victoria Ucrainei ar însemna un tribunal în care să fie pedepsiți. M-au lovit în cap, m-au sufocat cu pungi de plastic și cabluri. Au adus propriul lor curent electric și au simulat execuții. Scopul era să mă facă să mărturisesc ceva ce nu făcusem” # Cotidianul
O nouă mărturie despre situația îngrozitoare a ucrainenilor care cad în mâinile forțelor ruse din teritoriile ocupate a fost publicată de publicația independentă The Insider. Această mărturie a fost prezentată recent și în fața Tribunalului Internațional de la Haga. Cea care descrie suferințele provocate de oamenii Rusiei în teritoriile ocupate este o ucraineancă, Olena Yahupova, …
20:20
Podul de la Maiaki în apropierea satului Palanca, care leagă traseul Odessa – Reni, a fost lovit astăzi și de o rachetă “Iskander M” cu dispersie. Canalele de telegram din Ucraina scriu că acest pod a fost lovit astăzi și de 15 drone rusești. Amintim că mai multe drone rusești care transportau exploziv au lovit …
19:20
Bradul de Crăciun a fost inaugurat la Președinție: Maia Sandu anunță deschiderea sărbătorilor de iarnă # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a inaugurat bradul de Crăciun de la Președinție, eveniment care marchează începutul sărbătorilor de iarnă și a avut loc într-o atmosferă festivă, alături de copii. Evenimentul a fost descris de șefa statului drept „un moment cald și plin de emoție”, fiind organizat în prezența copiilor, care s-au bucurat de un …
17:10
Cheltuielile medicale pot fi deduse din impozit în 2025: ce trebuie să știe contribuabilii # Cotidianul
Cetățenii care au achitat servicii medicale sau o poliță de asigurare medicală facultativă în 2025 pot reduce venitul impozabil la depunerea declarației fiscale, beneficiind astfel de o deducere de până la salariul mediu pe economie, dacă respectă condițiile stabilite de Codul fiscal. Facilitatea se aplică persoanelor asigurate medical în Republica Moldova și presupune diminuarea venitului …
16:30
Peste 100 de milioane de lei pentru producătorii de lapte: AIPA a acceptat 221 de cereri # Cotidianul
Fermierii din sectorul zootehnic au depus 223 de cereri în cadrul celui de-al șaselea apel de plăți directe pentru producția de lapte, iar majoritatea acestora au fost aprobate. Anunțul a fost făcut de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. După examinare, AIPA a acceptat 221 de solicitări, în timp ce două cereri au fost …
16:20
23 de microbuze școlare, repartizate instituțiilor de învățământ din țară. MEC anunță achiziția altor 50 până în august # Cotidianul
23 de microbuze școlare au fost repartizate instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, în cadrul unei ceremonii oficiale. Dintre acestea, 21 vor fi utilizate în sistemul de învățământ general, iar alte două vor deservi școli sportive. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), noile unități de transport vor asigura deplasarea a aproximativ 700 de elevi. Fiecare …
16:20
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a discutat cu ambasadorul Greciei despre consolidarea cooperării bilaterale # Cotidianul
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, s-a întâlnit cu Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos, pentru a reconfirma angajamentul comun de aprofundare a dialogului bilateral și de extindere a cooperării moldo-elene. În cadrul întrevederii, oficialii au abordat subiecte ce vizează dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și Republica Elenă, fiind analizate inclusiv perspectivele …
16:00
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone. La moment, în cadrul PTF „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și PTF „Tudora-Starokazacie” se efectuează procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina), anunță …
15:20
Astăzi, 19 decembrie, se împlinesc 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea Sfântului Sinod din anul 1992. Decizia a marcat reluarea unei continuități istorice întrerupte de regimul sovietic și a avut loc într-un context politic și religios dificil. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei a fost inițiată de …
14:40
Primăriile, mai aproape de Uniunea Europeană. Rețeaua Ambasadorilor Locali, lansată la Chișinău # Cotidianul
Autoritățile locale din Republica Moldova vor avea la dispoziție un nou instrument de pregătire pentru procesul de integrare europeană, odată cu lansarea Rețelei Ambasadorilor Locali, o platformă de formare și colaborare destinată primăriilor și consiliilor raionale. Inițiativa a fost lansată astăzi, la Chișinău, de Congresul Autorităților Locale din Moldova, în parteneriat cu instituții suedeze, și …
13:20
VIDEO | ASP a anulat peste 300 de permise de conducere în 2025 pentru fraude la examenele auto # Cotidianul
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță că, de la începutul acestui an, au fost anulate peste 300 de permise de conducere, ca urmare a depistării unor nereguli și fraude în procesul de examinare auto. Deciziile vizează atât proba teoretică, cât și cea practică, și pot fi contestate în instanță. Directorul ASP, Mircea Eșanu, a precizat că …
13:10
Cetățenii ucrainenii, blocați la frontieră, au fost cazați temporar într-o tabără mobilă la Palanca # Cotidianul
Cetățenii ucraineni blocați la frontieră, după bombardarea podului peste Nistru, au fost cazați temporar într-o tabără mobilă amenajată în localitatea Palanca, pentru a le asigura siguranța și condiții minime de așteptare până la reluarea circulației transfrontaliere. Măsura vizează persoanele care urmau să iasă din Republica Moldova spre Ucraina prin punctele de trecere Palanca și Tudora …
13:00
Maia Sandu a discutat cu șefa BERD despre atragerea investițiilor și stimularea creșterii economice în Republica Moldova în contextul Planului de Creștere al Uniunii Europene # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a întâlnit cu președinta Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, pentru a discuta modalități de stimulare a creșterii economice, atragerea investițiilor și valorificarea oportunităților oferite de Planul de Creștere al Uniunii Europene, în contextul integrării europene a țării. Șefa statului a mulțumit pentru angajamentul constant al BERD …
12:50
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de detenție pentru finanțarea ilegală a unui partid politic # Cotidianul
Un bărbat a fost condamnat la patru ani de închisoare, fiind găsit vinovat de finanțarea ilegală a unui partid politic din surse interzise. Până la rămânerea definitivă a sentinței, instanța a dispus menținerea măsurii arestului preventiv, precum și a dosarului de căutare pe numele inculpatului. Judecătoria a decis, totodată, confiscarea în folosul statului a sumei …
12:10
VIDEO | Radu Marian: Subvențiile post-investiționale dispar. Fermierii vor cere banii înainte de a investi # Cotidianul
Statul va renunța la mecanismul de subvenționare post-investițională în agricultură și va trece, începând cu anul 2026, la subvenții pre-investiționale. Anunțul a fost făcut de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune Jurnal TV. Potrivit oficialului, noul model presupune ca fermierii să prezinte din …
11:10
Fostul deputat PLDM și ex-președinte al Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Veaceslav Ioniță, a fost audiat astăzi în calitate de martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”, în care Vladimir Plahotniuc este inculpat. La ședința de judecată a fost prezent și fostul lider al Partidului Democrat, adus din penitenciar, unde se află în arest …
10:50
Nouă producători de struguri de masă din Cahul și Taraclia vor exporta produse de calitate în UE # Cotidianul
Nouă producători mici și mijlocii de struguri de masă din raioanele Cahul și Taraclia au primit recent certificatul internațional Global Gap, care le va permite să devină exportatori în lanțul de aprovizionare pe piața Uniunii Europene. Obținerea acestui document internațional reprezintă culminarea unui program amplu de instruire, mentorat și pregătire tehnică, desfășurat pe parcursul întregului …
10:40
A fost lansată licitația pentru construcția a 170 MW de centrale eoliene cu sisteme de stocare a energiei # Cotidianul
Licitația pentru construcția centralelor eoliene cu o capacitate totală de 170 MW, cu obligația instalării unor sisteme de stocare a energiei de 44 MWh, a fost lansată astăzi, odată cu publicarea anunțului în Monitorul Oficial și pe pagina web a Ministerului Energiei. Aceasta este o premieră pentru Republica Moldova, întrucât pentru prima dată o licitație …
10:40
Guvernul alocă bani pentru repararea caldarâmului de pe strada 31 August. Primăria va implementa lucrările # Cotidianul
Tronsonul de drum de pe strada 31 August 1989 din centrul Chișinăului va fi reparat, asigură ministrul Culturii, Cristian Jardan. Oficialul a declarat că proiectul a fost elaborat urmând etapa de implementare, care urmează a fi finanțată de autoritățile capitalei. Totodată, Jardan a subliniat că nu a existat niciun conflict între Ministerul Culturii și Primărie …
10:30
Alexandru Munteanu, după vizita în Găgăuzia: Investiții majore în educație, drumuri și spitale # Cotidianul
Premierul Alexandru Munteanu a făcut un bilanț al investițiilor realizate de Guvern în Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia (UTAG), după prima sa vizită oficială în regiune. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, acesta a subliniat că, în ultimii patru ani, autoritățile au direcționat resurse semnificative către proiecte de infrastructură, sănătate, educație și servicii publice locale. …
10:20
PSRM, PCRM, „Democrația Acasă” și „Alternativa” cer Curții Constituționale anularea decretelor privind numirea emisarilor speciali # Cotidianul
Conducătorii a patru fracțiuni parlamentare – PSRM, PCRM, „Democrația Acasă” și „Alternativa” – au depus o sesizare la Curtea Constituțională, prin care solicită declararea neconstituționalității decretelor prezidențiale privind numirea lui Nicolae Popescu și a lui Dorin Recean în funcția de emisari speciali. Anunțul a fost făcut de liderul Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, care susține că …
10:20
Liderii UE au convenit să aloce 90 de miliarde de euro pentru Ucraina, fără a folosi activele rusești înghețate # Cotidianul
Liderii Uniunii Europene au decis să acorde 90 de miliarde de euro pentru finanțarea Ucrainei în următorii doi ani, printr-un împrumut garantat de bugetul UE, renunțând pentru moment la planul fără precedent de a folosi activele ruse înghețate pentru a finanța apărarea Kievului împotriva Rusiei. „Astăzi am aprobat o decizie de a oferi 90 de …
Mai mult de 2 zile în urmă
21:00
VIDEO | PACCO, în așteptarea verdictului Comisiei de la Veneția: autoritățile analizează recomandările și iau în calcul mai multe opțiuni # Cotidianul
Autoritățile de la Chișinău au recepționat opinia Comisiei de la Veneția privind proiectul de lege ce prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO), iar următorul pas va fi analiza detaliată a recomandărilor formulate de experții europeni. Discuțiile urmează să aibă loc pe platforma Ministerului Justiției, cu implicarea tuturor instituțiilor relevante, înainte de luarea …
20:40
Fostul premier Ion Sturza lansează un atac frontal la adresa modului în care este administrată capitala Republicii Moldova, avertizând că Chișinăul traversează o criză administrativă profundă, ignorată tacit de toate instituțiile statului. Într-o postare publică, Sturza subliniază importanța strategică a capitalei și acuză degradarea accelerată a guvernării locale, pe fondul blocajelor din Consiliul Municipal și …
20:10
Chișinăul traversează o criză administrativă profundă, ignorată tacit de toate instituțiile statului. Declarația a fost făcută de fostul premier, Ion Sturza, care a subliniat importanța strategică a capitalei, acuzând degradarea accelerată a guvernării locale, pe fundalul blocajelor din Consiliul Municipal și al unui primar pe care îl consideră absolut incapabil să gestioneze orașul. Sturza a …
19:10
Vasile Costiuc semnează alături de socialiști și comuniști, deși excludea orice colaborare cu exponenții proruși # Cotidianul
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, cunoscut pentru discursul său unionist și anti-socialist, se regăsește în ultimele zile printre semnatarii mai multor inițiative comune ale opoziției parlamentare, alături de Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor și alte formațiuni considerate pro-ruse. Costiuc și ceilalți membri ai fracțiunii pe care o conduce au semnat o inițiativă a opoziției parlamentare …
18:20
VIDEO | Primele imagini video cu podul peste Nistru, lovit de drona rusească. Sunt victime # Cotidianul
Drone rusești care transportau exploziv au lovit podul din apropierea localității ucrainene Maiaki-Udobnoe, în apropiere de frontiera cu R. Moldova. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Primele imagini au fost plasate pe rețelele de socializare. În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea …
18:10
Eugen Osmochescu: Peste 70% dintre exportatorii din Republica Moldova vând pe piața Uniunii Europene # Cotidianul
În anul 2024, peste 2200 de întreprinderi din Republica Moldova au exportat produse pe piața Uniunii Europene, ceea ce reprezintă mai mult de 70% din totalul companiilor exportatoare din țară. Datele au fost prezentate de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, într-un interviu dedicat reorientării exporturilor moldovenești și sprijinului oferit mediului de afaceri. Vicepremierul …
18:00
Atac cu drone rusești lângă granița Republicii Moldova. Un pod strategic de pe traseul Odesa–Reni, avariat # Cotidianul
Drone rusești care transportau exploziv au lovit podul din apropierea localității ucrainene Maiaki-Udobnoe, în apropiere de frontiera cu R. Moldova. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Potrivit Poliției de Frontieră, podul este amplasat pe traseul Odesa–Reni și asigură traversarea peste râul Nistru. În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a …
17:20
Din nou, anumiți istorici formați în paradigma sovietică atacă manualul de Istoria românilor și universală din școlile Republicii Moldova. De această dată, este vorba despre Victor Stepaniuc, care a lansat declarații ostile față de istoria românilor, propunând revenirea la o așa-zisă „istorie a Moldovei”, în cadrul unei paradigme identitare moldoveniste. Afirmațiile au fost făcute la …
17:00
Mii de fermieri au blocat Bruxelles-ul în semn de protest față de politica agricolă a UE și acordul cu Mercosur # Cotidianul
Circa 10 000 de fermieri, cu 500 de tractoare, au blocat străzile orașului Bruxelles pentru a denunța politica agricolă a Uniunii Europene și acordul comercial cu țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay). Fermierii susțin că acest acord ar permite importuri masive de produse agricole din America de Sud, la prețuri mai mici și cu …
16:50
Parlamentul introduce moratoriu pentru fermierii afectați de calamități: 12 luni fără executări silite # Cotidianul
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care instituie un moratoriu temporar asupra urmăririi silite a bunurilor pentru anumite categorii de fermieri micro și mici, grav afectați de calamitățile naturale din anii 2024-2025. Conform proiectului: Se instituie un moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor eligibili; Măsura vizează fermierii …
16:50
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, eliberat din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului # Cotidianul
Ion Creangă a fost eliberat din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului, poziție din care a fost suspendat, după reținerea din iulie 2024, în dosarul de trădare de patrie. Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului a precizat pentru IPN că Ion Creangă a fost eliberat din funcție pe 11 decembrie în legătură …
15:20
VIDEO | Grăniceri ruși au intrat ilegal în Estonia: autoritățile de la Tallinn cer explicații Moscovei # Cotidianul
Trei polițiști de frontieră ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei, traversând râul Narva. S-a întâmplat în data de17 decembrie 2025. Indivizii au rămas aproximativ 20 de minute pe malul estonian, relatează presa locală, citată de Kyiv Independent. Potrivit informațiilor disponibile, grănicerii ruși ar fi „studiat ceva” în zona de frontieră, înainte de a se …
15:00
VIDEO | Vlad Filat, după ce s-a întâlnit față în față cu Plahotniuc în instanță: „Furtul miliardului trebuie analizat prin prisma capturării statului” # Cotidianul
Liderul Partidului Liberal din Republica Moldova, Vlad Filat susține că examinarea dosarului „furtul miliardului”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc, nu poate oferi răspunsuri complete atât timp cât nu este analizată prin prisma uzurpării puterii în stat. Declarațiile au fost făcute după ședința de judecată de astăzi, 18 decembrie, când cei doi s-au întâlnit față …
14:40
VIDEO | Dan Perciun: Salariul din educație trebuie să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie # Cotidianul
Salariile profesorilor din Republica Moldova urmează să fie aduse treptat la nivelul salariului mediu pe economie în următorii patru ani. În paralel, în anul 2026 este preconizată o majorare de 8-10% a alocației per elev. Măsurile fac parte dintr-un pachet mai amplu de reforme în educație și au fost anunțate de ministrul Educației și Cercetării, …
14:40
Astăzi, 18 decembrie, regimul de la Tiraspol a instituit starea de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile, ca urmare a unei noi crize legate de livrările de gaz. Decizia a fost adoptată prin decretul liderului separatist Vadim Krasnoselski și aprobată în unanimitate de așa-numitul Soviet Suprem. Documentul va intra în vigoare …
14:10
Parlamentul Ucrainei a votat joi, în prima lectură, un proiect de lege care prevede redenumirea monedei naționale din „copeică” în „șag”. Această decizie are scopul de a marca ruptura definitivă de moștenirea sovietică și rusă. Proiectul a fost aprobat de Rada Supremă de la Kiev în contextul unei reforme monetare mai ample. Autorii inițiativei legislative, …
13:50
Expert WatchDog: Preluarea infrastructurii Lukoil-Moldova de la Aeroport trebuie fundamentată juridic pentru a evita litigii # Cotidianul
Decizia statului de a prelua infrastructura petrolieră deținută de Lukoil-Moldova la Aeroport trebuie să fie solid fundamentată juridic, pentru a evita eventuale litigii. Avertizarea vine din partea expertului în securitate energetică a Comunității WatchDog, Eugen Muravschi. Potrivit lui, modul în care autoritățile își motivează juridic hotărârea va determina dacă Lukoil va avea temei să atace …
13:50
Alexandru Munteanu, mesaj de unitate în UTA Găgăuzia: „Pacea și stabilitatea sunt priorități comune” # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de unitate și cooperare în cadrul unei întâlniri cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din UTA Găgăuzia, subliniind că menținerea păcii, stabilității și armoniei rămâne o prioritate comună a autorităților centrale și locale. „Prioritatea noastră comună, împreună cu administrațiile locale, este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia …
13:50
Zi crucială pentru viitorul Ucrainei: liderii europeni decid cum vor face rost de bani pentru Kiev # Cotidianul
Opțiunea principală a UE pentru sprijinirea Ucrainei se lovește de o rezistență acerbă din partea Belgiei, principalul custode al activelor rusești necesare pentru finanțarea acesteia, în timp ce opțiunea de rezervă a datoriei comune necesită unanimitate – iar Ungaria a spus deja nu, transmite Digi24.ro. Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene se reunesc joi …
13:10
Narațiuni anti-UE și anti-Maia Sandu, amplificate pe YouTube după alegerile parlamentare, principalele surse rămân canale afiliate fostelor posturi de televiziune suspendate # Cotidianul
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a publicat raportul de monitorizare a narațiunilor de dezinformare de pe YouTube în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, care au avut loc la 28 septembrie 2025. YouTube a devenit în ultimii ani o platformă tot mai relevantă în arhitectura informațională online a Republicii Moldova, consolidându-și rolul …
13:00
VIDEO | Renato Usatîi, nemulțumit de ședințele Parlamentului: „Am pierdut o oră de lucru” # Cotidianul
Un schimb tensionat de replici a avut loc în plenul Parlamentului între liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și președintele Legislativului, Igor Grosu. Discuția în contradictoriu a pornit de la modul în care sunt operate modificările la ordinea de zi. Usatîi s-a arătat iritat de desfășurarea ședinței plenare, acuzând majoritatea deputaților că pierd timp și citesc …
13:00
Zeci de percheziții în România: avocați și funcționari, implicați într-o schemă de falsificare a cetățeniei pentru moldoveni # Cotidianul
Zeci de percheziții au fost efectuate joi, 18 decembrie, de procurorii Parchetului General din România, într-un dosar ce vizează obținerea cetățeniei române pe baza unor acte falsificate, iar printre beneficiarii investigați se numără și cetățeni moldoveni, potrivit informațiilor difuzate de Antena3 CNN. Ancheta scoate la iveală o rețea complexă în care sunt implicați avocați din …
