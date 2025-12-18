Vasile Costiuc semnează alături de socialiști și comuniști, deși excludea orice colaborare cu exponenții proruși
Cotidianul, 18 decembrie 2025
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, cunoscut pentru discursul său unionist și anti-socialist, se regăsește în ultimele zile printre semnatarii mai multor inițiative comune ale opoziției parlamentare, alături de Partidul Socialiștilor, Partidul Comuniștilor și alte formațiuni considerate pro-ruse. Costiuc și ceilalți membri ai fracțiunii pe care o conduce au semnat o inițiativă a opoziției parlamentare …
VIDEO | Primele imagini video cu podul peste Nistru, lovit de drona rusească. Sunt victime # Cotidianul
Drone rusești care transportau exploziv au lovit podul din apropierea localității ucrainene Maiaki-Udobnoe, în apropiere de frontiera cu R. Moldova. Incidentul s-a produs în jurul orei 16:00. Primele imagini au fost plasate pe rețelele de socializare. În urma incidentului, circulația pe pod a fost sistată, iar zona a fost izolată pentru evaluarea situației și prevenirea …
Eugen Osmochescu: Peste 70% dintre exportatorii din Republica Moldova vând pe piața Uniunii Europene # Cotidianul
În anul 2024, peste 2200 de întreprinderi din Republica Moldova au exportat produse pe piața Uniunii Europene, ceea ce reprezintă mai mult de 70% din totalul companiilor exportatoare din țară. Datele au fost prezentate de ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, într-un interviu dedicat reorientării exporturilor moldovenești și sprijinului oferit mediului de afaceri. Vicepremierul …
Din nou, anumiți istorici formați în paradigma sovietică atacă manualul de Istoria românilor și universală din școlile Republicii Moldova. De această dată, este vorba despre Victor Stepaniuc, care a lansat declarații ostile față de istoria românilor, propunând revenirea la o așa-zisă „istorie a Moldovei”, în cadrul unei paradigme identitare moldoveniste. Afirmațiile au fost făcute la …
Mii de fermieri au blocat Bruxelles-ul în semn de protest față de politica agricolă a UE și acordul cu Mercosur # Cotidianul
Circa 10 000 de fermieri, cu 500 de tractoare, au blocat străzile orașului Bruxelles pentru a denunța politica agricolă a Uniunii Europene și acordul comercial cu țările Mercosur (Argentina, Brazilia, Uruguay și Paraguay). Fermierii susțin că acest acord ar permite importuri masive de produse agricole din America de Sud, la prețuri mai mici și cu …
Parlamentul introduce moratoriu pentru fermierii afectați de calamități: 12 luni fără executări silite # Cotidianul
Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care instituie un moratoriu temporar asupra urmăririi silite a bunurilor pentru anumite categorii de fermieri micro și mici, grav afectați de calamitățile naturale din anii 2024-2025. Conform proiectului: Se instituie un moratoriu de 12 luni asupra urmăririi silite a bunurilor fermierilor eligibili; Măsura vizează fermierii …
Ion Creangă, acuzat de trădare de patrie, eliberat din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului # Cotidianul
Ion Creangă a fost eliberat din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului, poziție din care a fost suspendat, după reținerea din iulie 2024, în dosarul de trădare de patrie. Direcția comunicare și relații publice a Parlamentului a precizat pentru IPN că Ion Creangă a fost eliberat din funcție pe 11 decembrie în legătură …
VIDEO | Grăniceri ruși au intrat ilegal în Estonia: autoritățile de la Tallinn cer explicații Moscovei # Cotidianul
Trei polițiști de frontieră ruși au pătruns ilegal pe teritoriul Estoniei, traversând râul Narva. S-a întâmplat în data de17 decembrie 2025. Indivizii au rămas aproximativ 20 de minute pe malul estonian, relatează presa locală, citată de Kyiv Independent. Potrivit informațiilor disponibile, grănicerii ruși ar fi „studiat ceva” în zona de frontieră, înainte de a se …
VIDEO | Vlad Filat, după ce s-a întâlnit față în față cu Plahotniuc în instanță: „Furtul miliardului trebuie analizat prin prisma capturării statului” # Cotidianul
Liderul Partidului Liberal din Republica Moldova, Vlad Filat susține că examinarea dosarului „furtul miliardului”, în care este învinuit Vlad Plahotniuc, nu poate oferi răspunsuri complete atât timp cât nu este analizată prin prisma uzurpării puterii în stat. Declarațiile au fost făcute după ședința de judecată de astăzi, 18 decembrie, când cei doi s-au întâlnit față …
VIDEO | Dan Perciun: Salariul din educație trebuie să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie # Cotidianul
Salariile profesorilor din Republica Moldova urmează să fie aduse treptat la nivelul salariului mediu pe economie în următorii patru ani. În paralel, în anul 2026 este preconizată o majorare de 8-10% a alocației per elev. Măsurile fac parte dintr-un pachet mai amplu de reforme în educație și au fost anunțate de ministrul Educației și Cercetării, …
Astăzi, 18 decembrie, regimul de la Tiraspol a instituit starea de urgență în economie pentru o perioadă de 30 de zile, ca urmare a unei noi crize legate de livrările de gaz. Decizia a fost adoptată prin decretul liderului separatist Vadim Krasnoselski și aprobată în unanimitate de așa-numitul Soviet Suprem. Documentul va intra în vigoare …
Parlamentul Ucrainei a votat joi, în prima lectură, un proiect de lege care prevede redenumirea monedei naționale din „copeică” în „șag”. Această decizie are scopul de a marca ruptura definitivă de moștenirea sovietică și rusă. Proiectul a fost aprobat de Rada Supremă de la Kiev în contextul unei reforme monetare mai ample. Autorii inițiativei legislative, …
Expert WatchDog: Preluarea infrastructurii Lukoil-Moldova de la Aeroport trebuie fundamentată juridic pentru a evita litigii # Cotidianul
Decizia statului de a prelua infrastructura petrolieră deținută de Lukoil-Moldova la Aeroport trebuie să fie solid fundamentată juridic, pentru a evita eventuale litigii. Avertizarea vine din partea expertului în securitate energetică a Comunității WatchDog, Eugen Muravschi. Potrivit lui, modul în care autoritățile își motivează juridic hotărârea va determina dacă Lukoil va avea temei să atace …
Alexandru Munteanu, mesaj de unitate în UTA Găgăuzia: „Pacea și stabilitatea sunt priorități comune” # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a transmis un mesaj de unitate și cooperare în cadrul unei întâlniri cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din UTA Găgăuzia, subliniind că menținerea păcii, stabilității și armoniei rămâne o prioritate comună a autorităților centrale și locale. „Prioritatea noastră comună, împreună cu administrațiile locale, este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia …
Zi crucială pentru viitorul Ucrainei: liderii europeni decid cum vor face rost de bani pentru Kiev # Cotidianul
Opțiunea principală a UE pentru sprijinirea Ucrainei se lovește de o rezistență acerbă din partea Belgiei, principalul custode al activelor rusești necesare pentru finanțarea acesteia, în timp ce opțiunea de rezervă a datoriei comune necesită unanimitate – iar Ungaria a spus deja nu, transmite Digi24.ro. Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene se reunesc joi …
Narațiuni anti-UE și anti-Maia Sandu, amplificate pe YouTube după alegerile parlamentare, principalele surse rămân canale afiliate fostelor posturi de televiziune suspendate # Cotidianul
Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) a publicat raportul de monitorizare a narațiunilor de dezinformare de pe YouTube în perioada campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova, care au avut loc la 28 septembrie 2025. YouTube a devenit în ultimii ani o platformă tot mai relevantă în arhitectura informațională online a Republicii Moldova, consolidându-și rolul …
VIDEO | Renato Usatîi, nemulțumit de ședințele Parlamentului: „Am pierdut o oră de lucru” # Cotidianul
Un schimb tensionat de replici a avut loc în plenul Parlamentului între liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, și președintele Legislativului, Igor Grosu. Discuția în contradictoriu a pornit de la modul în care sunt operate modificările la ordinea de zi. Usatîi s-a arătat iritat de desfășurarea ședinței plenare, acuzând majoritatea deputaților că pierd timp și citesc …
Zeci de percheziții în România: avocați și funcționari, implicați într-o schemă de falsificare a cetățeniei pentru moldoveni # Cotidianul
Zeci de percheziții au fost efectuate joi, 18 decembrie, de procurorii Parchetului General din România, într-un dosar ce vizează obținerea cetățeniei române pe baza unor acte falsificate, iar printre beneficiarii investigați se numără și cetățeni moldoveni, potrivit informațiilor difuzate de Antena3 CNN. Ancheta scoate la iveală o rețea complexă în care sunt implicați avocați din …
Astăzi, 18 decembrie, la Bruxelles are loc ultimul summit al Uniunii Europene din 2025, în cadrul căruia liderii europeni discută mecanismele de finanțare pentru Ucraina în următorii doi ani. Pe agenda reuniunii se află acoperirea necesităților de apărare ale Ucrainei, într-un context în care sprijinul financiar este considerat esențial pentru stabilitatea regională. Înainte de începerea …
VIDEO | Igor Dodon: Promisiunile PAS privind integrarea rapidă în UE au fost o „momeală” electorală. Negocierile nu vor începe în viitorul apropiat # Cotidianul
Președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Igor Dodon, susține că promisiunile făcute de guvernare privind o integrare rapidă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană s-au dovedit a fi nerealiste. Potrivit acestuia, semnalele venite recent de la Bruxelles arată clar că, până la sfârșitul anului, nu este preconizată începerea negocierilor de aderare. Declarațiile au fost făcute …
Serviciul Vamal al Republicii Moldova se conectează la „Green Lanes”: acord semnat cu Italia pentru schimb electronic de date # Cotidianul
Republica Moldova face un nou pas în direcția modernizării și digitalizării administrației vamale. Directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a participat la Bruxelles, la ceremonia oficială de semnare a Memorandumurilor de Înțelegere privind schimbul electronic de date, desfășurată în cadrul inițiativei europene „Green Lanes”. Evenimentul a fost organizat la sediul Comisiei Europene, la invitația Direcției Generale …
VIDEO | Ministra Agriculturii, chemată la raport în Parlament. PN a depus o moțiune simplă. Catlabuga: Am ce raporta # Cotidianul
Fracțiunea Partidului Nostru a depus în Parlament o moțiune simplă care vizează politicile promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, invocând subfinanțarea domeniului, disfuncționalități în mecanismul de subvenționare și agravarea situației agricultorilor. Inițiatorul moțiunii, deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, a atras atenția asupra executărilor silite, penalităților aplicate fermierilor …
VIDEO | Dodon vs. „kuliokul”: Igor Dodon îl așteaptă pe Plahotniuc în instanță. „Să vină și să spună ce a fost și cum a fost” # Cotidianul
Igor Dodon a reacționat la declarațiile făcute de oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc, care a anunțat că este dispus să depună mărturii în dosarul cunoscut public drept „Kuliok” („Sacoșa”), în care fostul șef al statului este judecat. „Îl așteptăm. Consider că, dacă va veni, dar vreau să menționez că procurorii nu l-au inclus pe Plahotniuc în …
VIDEO | Igor Dodon confirmă că el este cel care i-a făcut cunoștință lui Andrian Candu cu Vlad Plahotniuc # Cotidianul
Igor Dodon confirmă că el este cel care i-a făcut cunoștință lui Andrian Candu cu Vlad Plahotniuc. Despre acest lucru a vorbit, ieri, Andrian Candu în cadrul ședinței de judecată în dosarul „Furtul Miliardului” în care este judecat fostu lider PD. Dodon spune că în anul 2005-2006, Andrian Candu era membru al Consiliul Expres pe …
VIDEO | Igor Grosu explică „virgula” dintre moldoveni și români, după criticile unioniștilor: „Nu a fost cea mai elegantă exprimare” # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a venit cu explicații după reacțiile dure stârnite de formularea utilizată într-o postare publică, în care a enumerat „moldoveni, români” ca grupuri distincte, virgulă care a fost ulterior eliminată. Timp de câteva ore, mesajul a fost intens criticat, în special de unioniști, care au acuzat promovarea moldovenismului politic. Invitat în cadrul …
Al treilea martor, audiat în dosarul „furtul miliardului”, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc # Cotidianul
O nouă ședință de judecată are loc astăzi, 18 decembrie, în dosarul „furtul miliardului”, în care este învinuit fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. În ședința de astăzi, urmează să fie audiat cel de-al treilea martor dus de apărare în fața instanței, fostul administrator special al Băncii de Economii a Moldovei (BEM), Ion Ropot. Și ce-al …
VIDEO | Filat, prezent la ședința de judecată a lui Plahotniuc. Reacția fostului lider PD # Cotidianul
Liderul Partidului Liberal din Republica Moldova, Vlad Filat, a venit la ședința de judecată a lui Vlad Plahotniuc. Filat a menționat anterior că va participa la toate ședințele de judecată în care va fi prezent fostul lider PD și va fi dispus să ofere comentarii publice asupra declarațiilor martorilor audiați în instanță. Venit în sala …
LIVE | Parlamentul se întrunește într-o nouă ședință. Moratoriu pentru fermieri, legi economice și justiție – pe agendă # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova se întrunește astăzi, la ora 10:00, într-o ședință plenară transmisă live, în cadrul căreia deputații urmează să examineze un număr extins de proiecte de lege și hotărâri, majoritatea aflate încă în stadiul de nedezbătut. Pe ordinea de zi se regăsesc proiecte ce vizează activitatea de voluntariat, modificări legislative în domeniul muncii și …
Igor Grosu promite revizuirea Legii salarizării pentru profesori în 2026, după protestele din educație: „Ținem mult la pedagogi. Vom veni cu vești bune pentru ei” # Cotidianul
Autoritățile promit vești bune pentru pedagogi în anul 2026. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, ca răspuns la revendicările profesorilor care au protestat marți, cerând majorarea salariilor. Grosu a precizat că Legea salarizării urmează să fie revizuită și a dat asigurări că vor fi luate în considerare salariile profesorilor, a căror muncă …
„Stop” executărilor silite și dobânzilor – Moratoriu pentru agricultori: Parlamentul pune la vot suspendarea măsurilor pentru 12 luni # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova ar putea institui un moratoriu temporar de 12 luni asupra executării silite a bunurilor unor categorii de fermieri, afectați grav de calamitățile naturale din ultimii ani. Inițiativa legislativă, depusă de un grup de deputați, vizează fermierii micro și mici care au suferit pierderi masive în perioada 2024–2025 și se confruntă cu riscul …
VIDEO | Igor Grosu: Andrian Candu dă dovadă de „mult tupeu” în încercarea de a-l apăra pe Vlad Plahotniuc # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat drept „mult tupeu” atitudinea lui Andrian Candu, care, potrivit acestuia, încearcă să-și apere ruda, Vlad Plahotniuc, prin gesturi și declarații menite să facă „haz de necaz” și să afișeze dispreț față de procesul de judecată. Într-o emisiune la Jurnal TV, Grosu a avertizat că astfel de abordări ar putea …
Moscova a decis să le redea copiilor ruși accesul la platforma americană de jocuri Roblox. Unii copii începuseră să amenințe că vor pleca din țară în cazul în care restricția nu va fi anulată # Cotidianul
Moscova a permis deblocarea platformei americane de jocuri Roblox, după ce a avut de suportat nemulțumirile unui număr mare de copii și părinți odată cu restricționarea acesteia. Accesul la joc a fost restricționat pe 3 decembrie de către Serviciul Federal de Supraveghere a Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass-Media (Roskomnadzor), care a motivat că pe …
Guvernarea pro-rusă din Georgia interzice votul diasporei: Dacă vor să voteze, să vină în țară # Cotidianul
Parlamentul Georgiei a aprobat modificări la Codul electoral, potrivit cărora la alegerile naționale vor putea vota doar cetățenii care se află pe teritoriul țării. Unul dintre autorii amendamentelor, președintele Comisiei parlamentare pentru probleme juridice și membru al fracțiunii partidului pro-rus de guvernământ „Visul Georgian”, Archil Gorduladze, a declarat jurnaliștilor că alegerile parlamentare planificate pentru anul …
România a urcat spectaculos în topul global al pașapoartelor, realizat anual de compania de consultanță Nomad Capitalist, ajungând pe locul al doilea la nivel mondial, după ce, în ediția precedentă, se afla abia pe poziția 21. Clasamentul analizează 199 de state, iar liderul acestui an este Malta. Republica Moldova se regăsește pe locul 40, potrivit …
VIDEO | FMI trage semnalul de alarmă: Moldova, prinsă între creștere falsă și reforme ratate # Cotidianul
Fondul Monetar Internațional constată că Republica Moldova a reușit să evite derapaje majore după o succesiune de crize fără precedent – pandemia, războiul din Ucraina și șocurile energetice – și se află într-o fază de recuperare graduală. Totuși, această revenire este fragilă și profund dependentă de ritmul reformelor. FMI avertizează că menținerea unei creșteri economice …
UE închide robinetul Kremlinului. Parlamentul European votează eliminarea totală a gazelor rusești până în 2027 # Cotidianul
Parlamentul European a aprobat, miercuri, renunțarea completă la gazele rusești până cel târziu în noiembrie 2027, într-o decizie calificată drept istorică, menită să pună capăt utilizării energiei ca armă politică de către Kremlin. Măsura este răspunsul direct al Uniunii Europene la așa-numitul „război al gazelor” declanșat de Rusia și marchează un pas decisiv spre independența …
CEC propune un buget de peste 151 de milioane de lei pentru 2026: bani pentru partide, alegeri locale și testarea votului prin corespondență # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a aprobat proiectul bugetului pentru anul 2026, în valoare totală de peste 151 de milioane de lei. Documentul vizează finanțarea activității curente a comisiei, organizarea alegerilor locale noi, susținerea financiară a partidelor politice și implementarea parțială a votului prin corespondență Actul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și aprobare. Cea mai …
Parlamentul European susține crearea unui „Schengen militar” pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse # Cotidianul
Parlamentul European a votat miercuri, în sesiune plenară, în favoarea instituirii unui așa-numit „spațiu Schengen militar”, care ar permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare în interiorul Uniunii Europene, prin eliminarea frontierelor interne și modernizarea infrastructurii de transport. Decizia vine în contextul lecțiilor dure ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al necesității …
Daniela Misail-Nichitin: 2025 a fost cel mai dificil an pentru securitatea Republicii Moldova # Cotidianul
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili pentru securitatea Republicii Moldova, în contextul riscurilor regionale sporite, al amenințărilor hibride, campaniilor de dezinformare, atacurilor cibernetice și presiunilor exercitate asupra instituțiilor statului. Buna desfășurare a alegerilor parlamentare reprezintă cea mai importantă realizare a autorităților, inclusiv a Ministerului Afacerilor Interne. Declarația a fost făcută de ministra …
În cadrul unei scrisori, Orbán îi cere lui Putin să arate clemență față de Ungaria atunci când Rusia va riposta împotriva unor măsuri luate de UE / Replica ministrului de Externe al Ucrainei: Orbán este “cel mai valoros activ înghețat al Rusiei în Europa” # Cotidianul
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán a dezvăluit că i-a trimis o scrisoare dictatorului rus Vladimir Putin, pe parcursul căreia l-a întrebat pe acesta dacă va ține cont de poziția fiecărei țări europene cu privire la măsurile de confiscare a activelor ruse. Aflat în drum spre Bruxelles, Orbán a vorbit despre îngrijorările guvernului condus de el în …
Tinerii din Republica Moldova vor avea posibilitatea să studieze în Ungaria prin intermediul programului de burse Stipendium Hungaricum, gestionat de Fundația Publică Tempus. Programul vizează formarea unor specialiști calificați, adaptați cerințelor actuale ale economiei naționale. Oportunitatea este prevăzută într-un Memorandum de înțelegere semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe …
VIDEO | Procurorii contestă relevanța audierii lui Andrian Candu în dosarul Plahotniuc: Declarațiile lui vor fi apreciate ca subiective # Cotidianul
Audierea fostului președinte al Parlamentului, Andrian Candu, în dosarul penal în care este judecat Vladimir Plahotniuc, a fost marcată de controverse, obiecții din partea acuzării și acuzații privind tergiversarea procesului. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, susține că mărturiile lui Candu nu aduc elemente relevante pentru examinarea cauzei, în condițiile în care acesta are statut de …
Norvegia pregătește planurile militare pentru a-și distruge podurile în eventualitatea unui atac rusesc # Cotidianul
Forțele Armate ale Norvegiei cercetează în prezent cele mai eficiente metode de distrugere a podurilor norvegiene pentru a întârzia armata rusă, în cazul unui conflict armat. Încă de anul trecut, armata norvegiană a primit ordinul de a evalua necesitatea așa-numitelor “măsuri de perturbare a comunicațiilor” atunci când se construiesc poduri noi. “Obiectivele pe care forțele …
VIDEO | Avocatul lui Plahotniuc: „Nu controla băncile, doar le administra”. Apărarea mută responsabilitatea spre partidele din fosta alianță # Cotidianul
În dosarele care îl vizează pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, apărarea încearcă să construiască o linie de delimitare între influență politică și control direct asupra sistemului financiar-bancar. Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat pentru jurnaliști că instituțiile-cheie din domeniu nu se aflau sub controlul clientului său, ci erau gestionate de reprezentanți ai altor …
Ministrul Justiției constată progrese în lupta anticorupție, dar admite că sunt necesare ajustări instituționale # Cotidianul
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, afirmă că în ultimii ani se înregistrează o îmbunătățire pe segmentul luptei împotriva corupției, ca rezultat al reformelor implementate, însă admite că este nevoie de eforturi suplimentare pentru sporirea eficienței instituțiilor de drept. „Astăzi constatăm o îmbunătățire pe segmentul luptei cu fenomenul corupției. Avem mai multe dosare examinate, funcționari publici de …
Cum se vor descurca moldovenii cu 6.300 de lei? Guvernul a aprobat salariul minim pentru anul viitor # Cotidianul
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul …
Vladimir Bolea evită să spună dacă Fondul rutier va fi redus în 2026: „În fiecare an valoarea este aproximativ aceeași” # Cotidianul
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a evitat să precizeze dacă Fondul rutier pentru anul 2026 va fi mai mic decât în 2025, limitându-se la explicații generale privind modul de constituire și rectificare a bugetului. „În fiecare an, valoarea Fondului rutier este aproximativ aceeași, de 1 miliard 800 de milioane de lei. Ulterior, la …
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a fost audiat miercuri, 17 decembrie, în calitate de martor al apărării în dosarul „furtul miliardului”, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc. Candu, finul de cununie al fostului lider democrat, s-a prezentat în fața instanței, însă a refuzat să ofere declarații presei. „Îmi pare bine să vă revăd. În …
