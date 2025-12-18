Narațiuni anti-UE și anti-Maia Sandu, amplificate pe YouTube după alegerile parlamentare, principalele surse rămân canale afiliate fostelor posturi de televiziune suspendate

20:00

Autoritățile din Republica Moldova analizează introducerea taxelor pentru coletele comandate de pe platforme internaționale, precum Temu sau AliExpress, începând cu 1 iulie 2026, termen sincronizat cu noile reguli adoptate la nivelul Uniunii Europene. Ministerul Finanțelor dă asigurări că schimbările vor fi minime pentru cetățeni și că procesul va fi unul simplu și aproape invizibil din …