VIDEO | Dan Perciun: Salariul din educație trebuie să ajungă la nivelul salariului mediu pe economie

10:40

La problemele economice din stânga Nistrului, deja agravate de reducerea livrărilor de gaze, se adaugă și defecțiunile apărute în rețeaua de electricitate. După atacurile rusești asupra sistemului energetic din Odesa, care au lăsat fără curent aproape jumătate de milion de oameni, avariile s-au extins și în regiunea transnistreană. Stânga Nistrului se află tot mai aproape …