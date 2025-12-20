Aproape un miliard de lei, aruncați la gunoi de sărbători în Moldova

12:50

Astăzi, 18 decembrie, la Bruxelles are loc ultimul summit al Uniunii Europene din 2025, în cadrul căruia liderii europeni discută mecanismele de finanțare pentru Ucraina în următorii doi ani. Pe agenda reuniunii se află acoperirea necesităților de apărare ale Ucrainei, într-un context în care sprijinul financiar este considerat esențial pentru stabilitatea regională. Înainte de începerea …