VIDEO | PACCO, în așteptarea verdictului Comisiei de la Veneția: autoritățile analizează recomandările și iau în calcul mai multe opțiuni

Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, afirmă că în ultimii ani se înregistrează o îmbunătățire pe segmentul luptei împotriva corupției, ca rezultat al reformelor implementate, însă admite că este nevoie de eforturi suplimentare pentru sporirea eficienței instituțiilor de drept. „Astăzi constatăm o îmbunătățire pe segmentul luptei cu fenomenul corupției. Avem mai multe dosare examinate, funcționari publici de …