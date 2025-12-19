VIDEO | Radu Marian: Subvențiile post-investiționale dispar. Fermierii vor cere banii înainte de a investi

21:40

România a urcat spectaculos în topul global al pașapoartelor, realizat anual de compania de consultanță Nomad Capitalist, ajungând pe locul al doilea la nivel mondial, după ce, în ediția precedentă, se afla abia pe poziția 21. Clasamentul analizează 199 de state, iar liderul acestui an este Malta. Republica Moldova se regăsește pe locul 40, potrivit …