Fariseism de tip sovietic: despre moldovenism și falsificarea istoriei

Oligarhul Vladimir Plahotniuc susține că nu intenționează să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în legătură cu condițiile de detenție din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Acesta afirmă că condițiile sunt acceptabile, menționând însă că a cunoscut și situații mai bune. „Eu nu sunt alintat, chiar dacă am văzut alte condiții eu nu …