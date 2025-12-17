„Stop” executărilor silite și dobânzilor – Moratoriu pentru agricultori: Parlamentul pune la vot suspendarea măsurilor pentru 12 luni

10:10

Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că solicitările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt justificate, însă, în condițiile actuale, acceptarea acestora ar fi însemnat „salarii pe datorie”. Oficialul a subliniat că Guvernul nu își poate permite să se împrumute pentru a acoperi creșteri salariale, precizând că soluția pe termen mediu este adoptarea unei noi …