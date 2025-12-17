Moscova a decis să le redea copiilor ruși accesul la platforma americană de jocuri Roblox. Unii copii începuseră să amenințe că vor pleca din țară în cazul în care restricția nu va fi anulată
Moscova a permis deblocarea platformei americane de jocuri Roblox, după ce a avut de suportat nemulțumirile unui număr mare de copii și părinți odată cu restricționarea acesteia. Accesul la joc a fost restricționat pe 3 decembrie de către Serviciul Federal de Supraveghere a Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass-Media (Roskomnadzor), care a motivat că pe …
Acum 5 minute
22:50
„Stop” executărilor silite și dobânzilor – Moratoriu pentru agricultori: Parlamentul pune la vot suspendarea măsurilor pentru 12 luni # Cotidianul
Parlamentul Republicii Moldova ar putea institui un moratoriu temporar de 12 luni asupra executării silite a bunurilor unor categorii de fermieri, afectați grav de calamitățile naturale din ultimii ani. Inițiativa legislativă, depusă de un grup de deputați, vizează fermierii micro și mici care au suferit pierderi masive în perioada 2024–2025 și se confruntă cu riscul …
Acum 15 minute
22:40
VIDEO | Igor Grosu: Andrian Candu dă dovadă de „mult tupeu” în încercarea de a-l apăra pe Vlad Plahotniuc # Cotidianul
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a calificat drept „mult tupeu” atitudinea lui Andrian Candu, care, potrivit acestuia, încearcă să-și apere ruda, Vlad Plahotniuc, prin gesturi și declarații menite să facă „haz de necaz” și să afișeze dispreț față de procesul de judecată. Într-o emisiune la Jurnal TV, Grosu a avertizat că astfel de abordări ar putea …
Acum o oră
22:10
Moscova a permis deblocarea platformei americane de jocuri Roblox, după ce a avut de suportat nemulțumirile unui număr mare de copii și părinți odată cu restricționarea acesteia. Accesul la joc a fost restricționat pe 3 decembrie de către Serviciul Federal de Supraveghere a Comunicațiilor, Tehnologiei Informației și Mass-Media (Roskomnadzor), care a motivat că pe …
22:00
Guvernarea pro-rusă din Georgia interzice votul diasporei: Dacă vor să voteze, să vină în țară # Cotidianul
Parlamentul Georgiei a aprobat modificări la Codul electoral, potrivit cărora la alegerile naționale vor putea vota doar cetățenii care se află pe teritoriul țării. Unul dintre autorii amendamentelor, președintele Comisiei parlamentare pentru probleme juridice și membru al fracțiunii partidului pro-rus de guvernământ „Visul Georgian”, Archil Gorduladze, a declarat jurnaliștilor că alegerile parlamentare planificate pentru anul …
Acum 2 ore
21:40
România a urcat spectaculos în topul global al pașapoartelor, realizat anual de compania de consultanță Nomad Capitalist, ajungând pe locul al doilea la nivel mondial, după ce, în ediția precedentă, se afla abia pe poziția 21. Clasamentul analizează 199 de state, iar liderul acestui an este Malta. Republica Moldova se regăsește pe locul 40, potrivit …
21:30
VIDEO | FMI trage semnalul de alarmă: Moldova, prinsă între creștere falsă și reforme ratate # Cotidianul
Fondul Monetar Internațional constată că Republica Moldova a reușit să evite derapaje majore după o succesiune de crize fără precedent – pandemia, războiul din Ucraina și șocurile energetice – și se află într-o fază de recuperare graduală. Totuși, această revenire este fragilă și profund dependentă de ritmul reformelor. FMI avertizează că menținerea unei creșteri economice …
Acum 4 ore
19:00
UE închide robinetul Kremlinului. Parlamentul European votează eliminarea totală a gazelor rusești până în 2027 # Cotidianul
Parlamentul European a aprobat, miercuri, renunțarea completă la gazele rusești până cel târziu în noiembrie 2027, într-o decizie calificată drept istorică, menită să pună capăt utilizării energiei ca armă politică de către Kremlin. Măsura este răspunsul direct al Uniunii Europene la așa-numitul „război al gazelor” declanșat de Rusia și marchează un pas decisiv spre independența …
Acum 6 ore
18:20
CEC propune un buget de peste 151 de milioane de lei pentru 2026: bani pentru partide, alegeri locale și testarea votului prin corespondență # Cotidianul
Comisia Electorală Centrală a aprobat proiectul bugetului pentru anul 2026, în valoare totală de peste 151 de milioane de lei. Documentul vizează finanțarea activității curente a comisiei, organizarea alegerilor locale noi, susținerea financiară a partidelor politice și implementarea parțială a votului prin corespondență Actul urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare și aprobare. Cea mai …
17:40
Parlamentul European susține crearea unui „Schengen militar” pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse # Cotidianul
Parlamentul European a votat miercuri, în sesiune plenară, în favoarea instituirii unui așa-numit „spațiu Schengen militar”, care ar permite deplasarea rapidă a trupelor și echipamentelor militare în interiorul Uniunii Europene, prin eliminarea frontierelor interne și modernizarea infrastructurii de transport. Decizia vine în contextul lecțiilor dure ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și al necesității …
17:20
Daniela Misail-Nichitin: 2025 a fost cel mai dificil an pentru securitatea Republicii Moldova # Cotidianul
Anul 2025 a fost unul dintre cei mai dificili pentru securitatea Republicii Moldova, în contextul riscurilor regionale sporite, al amenințărilor hibride, campaniilor de dezinformare, atacurilor cibernetice și presiunilor exercitate asupra instituțiilor statului. Buna desfășurare a alegerilor parlamentare reprezintă cea mai importantă realizare a autorităților, inclusiv a Ministerului Afacerilor Interne. Declarația a fost făcută de ministra …
Acum 8 ore
16:20
În cadrul unei scrisori, Orbán îi cere lui Putin să arate clemență față de Ungaria atunci când Rusia va riposta împotriva unor măsuri luate de UE / Replica ministrului de Externe al Ucrainei: Orbán este “cel mai valoros activ înghețat al Rusiei în Europa” # Cotidianul
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán a dezvăluit că i-a trimis o scrisoare dictatorului rus Vladimir Putin, pe parcursul căreia l-a întrebat pe acesta dacă va ține cont de poziția fiecărei țări europene cu privire la măsurile de confiscare a activelor ruse. Aflat în drum spre Bruxelles, Orbán a vorbit despre îngrijorările guvernului condus de el în …
16:10
Tinerii din Republica Moldova vor avea posibilitatea să studieze în Ungaria prin intermediul programului de burse Stipendium Hungaricum, gestionat de Fundația Publică Tempus. Programul vizează formarea unor specialiști calificați, adaptați cerințelor actuale ale economiei naționale. Oportunitatea este prevăzută într-un Memorandum de înțelegere semnat între Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe …
15:50
VIDEO | Procurorii contestă relevanța audierii lui Andrian Candu în dosarul Plahotniuc: Declarațiile lui vor fi apreciate ca subiective # Cotidianul
Audierea fostului președinte al Parlamentului, Andrian Candu, în dosarul penal în care este judecat Vladimir Plahotniuc, a fost marcată de controverse, obiecții din partea acuzării și acuzații privind tergiversarea procesului. Procurorul de caz, Alexandru Cernei, susține că mărturiile lui Candu nu aduc elemente relevante pentru examinarea cauzei, în condițiile în care acesta are statut de …
15:40
Norvegia pregătește planurile militare pentru a-și distruge podurile în eventualitatea unui atac rusesc # Cotidianul
Forțele Armate ale Norvegiei cercetează în prezent cele mai eficiente metode de distrugere a podurilor norvegiene pentru a întârzia armata rusă, în cazul unui conflict armat. Încă de anul trecut, armata norvegiană a primit ordinul de a evalua necesitatea așa-numitelor “măsuri de perturbare a comunicațiilor” atunci când se construiesc poduri noi. “Obiectivele pe care forțele …
15:00
VIDEO | Avocatul lui Plahotniuc: „Nu controla băncile, doar le administra”. Apărarea mută responsabilitatea spre partidele din fosta alianță # Cotidianul
În dosarele care îl vizează pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc, apărarea încearcă să construiască o linie de delimitare între influență politică și control direct asupra sistemului financiar-bancar. Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat pentru jurnaliști că instituțiile-cheie din domeniu nu se aflau sub controlul clientului său, ci erau gestionate de reprezentanți ai altor …
Acum 12 ore
14:30
Ministrul Justiției constată progrese în lupta anticorupție, dar admite că sunt necesare ajustări instituționale # Cotidianul
Ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, afirmă că în ultimii ani se înregistrează o îmbunătățire pe segmentul luptei împotriva corupției, ca rezultat al reformelor implementate, însă admite că este nevoie de eforturi suplimentare pentru sporirea eficienței instituțiilor de drept. „Astăzi constatăm o îmbunătățire pe segmentul luptei cu fenomenul corupției. Avem mai multe dosare examinate, funcționari publici de …
13:50
Cum se vor descurca moldovenii cu 6.300 de lei? Guvernul a aprobat salariul minim pentru anul viitor # Cotidianul
Începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult comparativ cu anul curent și cu 87% mai mult comparativ cu salariul minim de 2935 de lei în 2021. Guvernul a aprobat, astăzi, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul …
13:40
Vladimir Bolea evită să spună dacă Fondul rutier va fi redus în 2026: „În fiecare an valoarea este aproximativ aceeași” # Cotidianul
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a evitat să precizeze dacă Fondul rutier pentru anul 2026 va fi mai mic decât în 2025, limitându-se la explicații generale privind modul de constituire și rectificare a bugetului. „În fiecare an, valoarea Fondului rutier este aproximativ aceeași, de 1 miliard 800 de milioane de lei. Ulterior, la …
13:40
Fostul președinte al Parlamentului, Andrian Candu, a fost audiat miercuri, 17 decembrie, în calitate de martor al apărării în dosarul „furtul miliardului”, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc. Candu, finul de cununie al fostului lider democrat, s-a prezentat în fața instanței, însă a refuzat să ofere declarații presei. „Îmi pare bine să vă revăd. În …
13:00
Republica Moldova va negocia cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) un împrumut suplimentar în valoare de 150 de milioane de euro, destinat reabilitării a două tronsoane de drum de importanță strategică. Comisia pentru politică externă a aprobat avizul consultativ pentru negocierea și semnarea modificării Acordului de împrumut aferent Proiectului V de reabilitare a …
12:50
Curtea de Apel Centru a pronunțat, la 16 decembrie 2025, o decizie în dosarul „Laundromat”, recunoscând vinovăția a doi foști judecători pentru pronunțarea cu bună-știință a unor hotărâri contrare legii. Magistrații au fost însă liberați de pedeapsă penală din cauza expirării termenului de tragere la răspundere. Colegiul penal a admis apelul procurorului de stat în …
12:10
VIDEO | Plahotniuc, mulțumit de „luxul” din celula sa: „Eu nu sunt alintat, chiar dacă am văzut alte condiții eu nu sunt alintat” # Cotidianul
Oligarhul Vladimir Plahotniuc susține că nu intenționează să se adreseze Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) în legătură cu condițiile de detenție din Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Acesta afirmă că condițiile sunt acceptabile, menționând însă că a cunoscut și situații mai bune. „Eu nu sunt alintat, chiar dacă am văzut alte condiții eu nu …
11:40
VIDEO | Profesorii, lăsați cu buza umflată. Când totuși salariile pedagogilor vor fi majorate # Cotidianul
Majorarea salariilor pentru profesori nu va avea loc în perioada imediat următoare, ci este planificată pentru toamna anului viitor, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a salarizării. Precizările au fost făcute de ministrul Finanțelor, Andrei Gavrilița. Potrivit ministrului, profesorii fac parte din cea mai numeroasă categorie bugetară din punct de vedere al salarizării, …
11:10
Fostul președinte al organizației teritoriale Călărași a Partidului ”ȘOR” a fost condamnat la patru ani de închisoare, pentru acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organiza # Cotidianul
Fostul președinte al organizației teritoriale Călărași a Partidului ”ȘOR” (declarat neconstituțional) a fost condamnat la patru ani de închisoare, cu amendă de aproape 470 de mii de lei, pentru acceptarea finanțării ilegale din partea unui grup criminal organizat. Instanța a stabilit că, în perioada 24 iulie 2022 – 20 octombrie 2022, femeia a contribuit la …
11:00
O nouă ședință de judecată are loc în dosarul „furtul miliardului”, astăzi, 17 decembrie, în care este învinuit Vladimir Plahotniuc. Finul său de cununie și fostul președinte al Parlamentului Andrian Candu, este martorul apărării care urmează să fie audiat astăzi. Acesta a ajuns deja în sala de judecată. În cadrul ședinței de miercuri, Vladimir Plahotniuc …
10:40
La problemele economice din stânga Nistrului, deja agravate de reducerea livrărilor de gaze, se adaugă și defecțiunile apărute în rețeaua de electricitate. După atacurile rusești asupra sistemului energetic din Odesa, care au lăsat fără curent aproape jumătate de milion de oameni, avariile s-au extins și în regiunea transnistreană. Stânga Nistrului se află tot mai aproape …
10:20
VIDEO | Ivan Ceban continuă ofensiva pe subiectul testării antidrog. Acesta a invocat o poziție indiferentă a guvernăii PAS # Cotidianul
Ion Ceban se arată indignat că deputata PAS, Liliana Grosu, a criticat inițiativa de testare antidrog a elevilor. Acesta a scris, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că inițiativă sa „genială” de testare a elevilor în cadrul instituțiilor de învățământ, a fost atacată cu ironie și nesimțire de către deputații PAS, pe care-i acuză …
10:20
Guvernul a aprobat numirea lui Dorin Poverjuc la conducerea Inspectoratului pentru Protecția Mediului și a Victoriei Gratii ca secretar de stat # Cotidianul
Inspectoratul pentru Protecția Mediului are un nou șef, după ce Guvernul a aprobat, în ședința de astăzi, 17 decembrie, numirea lui Dorin Poverjuc în funcția de conducere a instituției. Potrivit ministrului Mediului, Gheorghe Hajder, Dorin Poverjuc va avea ca principal mandat consolidarea capacității de control a Inspectoratului pentru Protecția Mediului și implementarea reformei instituționale în …
10:10
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 17 decembrie 2025.
Ieri
20:00
VIDEO | Guvernul pregătește taxarea coletelor din afara țării. Mecanismul ar putea fi implementat din 1 iulie 2026 # Cotidianul
Autoritățile din Republica Moldova analizează introducerea taxelor pentru coletele comandate de pe platforme internaționale, precum Temu sau AliExpress, începând cu 1 iulie 2026, termen sincronizat cu noile reguli adoptate la nivelul Uniunii Europene. Ministerul Finanțelor dă asigurări că schimbările vor fi minime pentru cetățeni și că procesul va fi unul simplu și aproape invizibil din …
18:10
Nicușor Dan: Securitatea Republicii Moldova este parte a securității României și a Flancului Estic al UE # Cotidianul
Președintele României, Nicușor Dan, a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru Republica Moldova și a subliniat importanța Flancului Estic în structura de securitate europeană. Declarații în acest sens șeful statului român a făcut în cadrul Summitului Statelor UE de pe Flancul de Est, desfășurat la Helsinki. Nicușor Dan a atras atenția asupra amenințărilor generate de Federația Rusă …
17:40
BNM a lansat un nou serviciu digital: cursul oficial al leului moldovenesc, disponibil online în timp real # Cotidianul
Banca Națională a Moldovei a lansat un nou serviciu digital care permite accesul în timp real la informațiile privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, eliminând necesitatea solicitărilor scrise și facilitând utilizarea datelor atât de cetățeni, cât și de mediul de afaceri. Începând cu 16 decembrie, informația privind cursul oficial de schimb este disponibilă …
17:30
Mihai Popșoi, întrevederi cu miniștrii de Externe ai Ucrainei și Olandei la Conferința de la Haga # Cotidianul
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut întrevederi cu miniștrii afacerilor externe ai Ucrainei, Andrii Sybiha, și ai Regatului Țărilor de Jos, David van Weel, în marja Conferinței Diplomatice privind adoptarea Convenției pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. În discuțiile cu Andrii Sybiha a fost abordată situația de securitate …
16:50
Opoziția acuză PAS de restrângerea drepturilor deputaților prin modificarea Regulamentului Parlamentului # Cotidianul
Toate fracțiunile de opoziție din Parlamentul Republicii Moldova au semnat o declarație comună prin care condamnă ferm intenția Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a modifica Regulamentul Parlamentului, acțiune pe care o califică drept o restrângere gravă a drepturilor deputaților. Potrivit opoziției, modificările propuse încalcă Constituția, afectează pluralismul politic și pun în pericol dezbaterea democratică, …
16:40
VIDEO | Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Cotidianul
Republica Moldova s-a alăturat efortului internațional de responsabilizare a Federației Ruse pentru agresiunea împotriva Ucrainei, semnând Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații, un mecanism destinat compensării pierderilor uriașe provocate de război. Documentul a fost semnat astăzi, la Haga, de ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, în cadrul Conferinței diplomatice dedicate acestui subiect, desfășurată în prezența …
16:10
Două femei din Sîngerei au fost amendate cu câte 40 de mii de lei după ce au mituit o consăteană să voteze pentru Victoria Furtună la alegerile prezidențiale din 2024 # Cotidianul
Două femei din Sîngerei au fost amendate cu câte 40 de mii de lei după ce au mituit o consăteană să voteze pentru Victoria Furtună la alegerile prezidențiale din 2024 și să aleagă opțiunea „NU” în cadrul referendumului privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. Sentința a fost pronunțată luni, 15 decembrie, de magistrații Judecătoriei …
16:00
Înainte ca Vladimir Plahotniuc să fie adus încătușat în țară, autoritățile de la Chișinău au exclus din „lista neagră” o companie despre care anterior insistau că este afiliată oligarhului. RISE a refăcut traseul companiei care deține o rețea de benzinării și l-a suprapus cu fuga, reținerea și extrădarea fostului lider democrat în plină campanie electorală, …
15:20
Aviz critic al Comisiei de la Veneția privind crearea PACCO: Implică riscuri pentru procurorii specializați și anchetele în curs # Cotidianul
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de …
15:10
Nou atac violent într-o școală din Rusia: un copil de 10 ani a murit după ce a fost înjunghiat # Cotidianul
Un nou episod de violență extremă în mediul școlar readuce în atenție degradarea alarmantă a siguranței publice din Rusia, după ce un atac comis de un elev într-o școală din regiunea Moscova s-a soldat cu moartea unui copil. Un elev de clasa a IX-a al școlii medii Uspenskaia din localitatea Odințovo, regiunea Moscova, a atacat …
14:40
VIDEO | Maia Sandu, la Haga: Soarta Europei depinde de modul în care se va încheia războiul din Ucraina # Cotidianul
Viitorul securității europene este strâns legat de sprijinul oferit Ucrainei și de modul în care se va încheia războiul declanșat de Rusia. Este avertismentul făcut de șefa statului, Maia Sandu, în cadrul Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la Haga. În discursul său, șefa statului a subliniat că securitatea Europei …
13:50
În contextul răcirii accentuate a vremii, România a crescut semnificativ extracția de gaze naturale din depozitele subterane, care a ajuns astăzi la aproape 23 de milioane de metri cubi, pentru a face față unui consum zilnic aflat în creștere. Potrivit datelor citate de economedia.ro, extracția de gaze din depozitele subterane ale României a atins 22,9 …
13:20
VIDEO | „Demnitate pentru educație”. Cadrele didactice au protestat simbolic cerând salarii echitabile # Cotidianul
În mai multe instituții educaționale din Republica Moldova au avut loc, astăzi, acțiuni simbolice de protest, organizate de Federația Sindicală a Educației și Științei, prin care angajații din sistem au cerut majorarea salariilor și respectarea dreptului constituțional la o remunerație echitabilă. Acțiunea, denumită de organizatori „o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală”, a fost anunțată …
12:40
Maia Sandu, discuții la Haga cu Volodimir Zelenski despre pace și parcursul european al Moldovei # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Haga, cu ocazia instituirii Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina. Șefa statului a declarat că discuțiile au vizat situația de pe front, rezistența remarcabilă a Ucrainei și eforturile internaționale de a apropia momentul păcii în Ucraina și pe întreg continentul …
12:10
VIDEO | Alexandru Munteanu: Reforma justiției este fundamentul statului de drept și al parcursului european # Cotidianul
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a reafirmat angajamentul Guvernului față de consolidarea statului de drept și continuarea reformei justiției. Acesta a subliniat că o justiție independentă și credibilă este esențială atât pentru încrederea cetățenilor, cât și pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Declarațiile au fost făcute în cadrul forumului dedicat reformei justiției și combaterii corupției, organizat …
10:40
O tânără de 19 ani, condamnată la patru ani de închisoare pentru implicare într-o schemă de escrocherie „ruda implicată în accident” # Cotidianul
O tânără de 19 ani a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru participarea într-o schemă de escrocherie prin care victimele erau mințite că vreo rudă de-a lor ar fi fost implicată într-un accident. Pedeapsa va fi executată într-un penitenciar de tip semiînchis pentru femei, informează Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit procurorilor, condamnata a acționat …
10:30
Socialiștii revin cu inițiative populiste: cote obligatorii pentru produsele autohtone și impozite mai mari pentru companiile energetice # Cotidianul
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a înregistrat în Parlament două proiecte de lege, reluând inițiative promovate constant în ultimii ani, pe care experții le-au catalogat drept populiste. Este vorba despre un proiect de lege care vizează sprijinirea producătorilor autohtoni și despre o inițiativă ce prevede majorarea contribuțiilor companiilor din sectorul energetic la bugetul de …
10:10
Ministrul Finanțelor, despre revendicările profesorilor: Majorările făcute astăzi ar însemna să le facem pe datorie # Cotidianul
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, susține că solicitările sindicatelor din educație privind majorarea salariilor profesorilor sunt justificate, însă, în condițiile actuale, acceptarea acestora ar fi însemnat „salarii pe datorie”. Oficialul a subliniat că Guvernul nu își poate permite să se împrumute pentru a acoperi creșteri salariale, precizând că soluția pe termen mediu este adoptarea unei noi …
09:00
Igor Grosu: Kremlinul vrea ca R. Moldova să expulzeze ambasadorul agreat pentru a crea un nou conflict diplomatic # Cotidianul
Federația Rusă încearcă să provoace intenționat Republica Moldova la expulzarea ambasadorului agreat, Oleg Ozerov, pentru a crea un nou motiv de escaladare a tensiunilor dintre cele două state. O spune președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit oficialului, un astfel de gest ar servi intereselor Moscovei, care caută pretexte pentru a agrava relațiile deja tensionate cu autoritățile …
08:50
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, și-a depus cererea de demisie. Ministrul Bolea cere o abordare nouă în construcții # Cotidianul
Șeful Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică, Ion Moraru, și-a depus cererea de demisie, anunță vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea. Demisia a fost acceptată și semnată pe 15 decembrie. Ministrul nu a precizat motivele concrete ale deciziei, subliniind însă că sectorul construcțiilor „are nevoie de o abordare nouă” și de respectarea strictă …
Mai mult de 2 zile în urmă
18:50
Moțiunea de cenzură depusă împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a fost respinsă luni, 15 decembrie, de Parlamentul României, întrucât nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru demiterea Executivului. Moțiunea de cenzură a fost inițiată de „Grupul PACE – Întâi România” și susținută de parlamentari ai AUR, fiind semnată de un total de 117 …
