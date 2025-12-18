VIDEO | Ministra Agriculturii, chemată la raport în Parlament. PN a depus o moțiune simplă. Catlabuga: Am ce raporta

16:10

Două femei din Sîngerei au fost amendate cu câte 40 de mii de lei după ce au mituit o consăteană să voteze pentru Victoria Furtună la alegerile prezidențiale din 2024 și să aleagă opțiunea „NU” în cadrul referendumului privind aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană. Sentința a fost pronunțată luni, 15 decembrie, de magistrații Judecătoriei …