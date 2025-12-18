Fost guvernator al BNM, mărturii în dosarul „frauda bancară”

11:20

Guvernul Republicii Moldova a aprobat, astăzi, 17 decembrie, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul privind la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult […] Articolul Aprobat de Guvern: Salariu minim va crește de la 5500 la 6300 de lei în anul 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.