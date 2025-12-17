Andrian Candu, audiat ca martor al apărării în dosarul „Frauda bancară”

12:40

Un lot de 3,4 tone de ardei proaspăt importat a fost distrus după ce s-a constatat că nu respecta normele de siguranță alimentară. Potrivit Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), decizia a fost luată de către operator, după ce analizele de laborator au confirmat depășirea limitelor maxime admise (LMA) de reziduuri de pesticide Clorpirifos și […] Articolul Un lot de 3,4 tone de ardei, distrus. Care este motivul apare prima dată în Vocea Basarabiei.