Ion Creangă, demis din funcția de șef al Direcției juridice a Parlamentului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că propunerile privind un posibil acord de pace pentru încheierea războiului cu Rusia sunt aproape finalizate, în urma consultărilor purtate cu oficiali americani. Declarațiile au fost făcute după două zile de discuții intense desfășurate la Berlin, unde părțile au analizat opțiuni politice și de securitate pentru oprirea conflictului.