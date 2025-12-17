DRRM și UCRM, pași spre consolidarea cooperării

14:30

Un bărbat din Tighina, care ar fi orchestrat o schemă de escrocherie cu automobile importate din Uniunea Europeană, a fost trimis pe banca acuzaților. Potrivit PCCOCS, bărbatul, împreună cu alți complici, ar fi înșelat 28 de persoane care au achitat în avans aproximativ 2,5 milioane de lei pentru mașini care urmau a fi importate din