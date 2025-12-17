Guvernul promite circa 5000 de locuri noi în creșele din R. Moldova
Vocea Basarabiei, 17 decembrie 2025 15:10
Până în anul 2027, circa 5.000 de locuri noi ar urma să fie create în creșele din Republica Moldova în cadrul unui program guvernamental. În acest sens, astăzi, a fost lansat un nou apel de concurs în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, ediția III, pentru perioada 2026-2027. […] Articolul Guvernul promite circa 5000 de locuri noi în creșele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 5 minute
15:30
Cristina Gherasimov: „Toate cele 27 de state membre ale UE susțin deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat astăzi după ședința Guvernului că toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și a subliniat că, în etapele următoare ale procesului, decuplarea de Ucraina va fi una firească, întrucât fiecare stat candidat are propriul set de priorități […] Articolul Cristina Gherasimov: „Toate cele 27 de state membre ale UE susțin deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
15:10
Până în anul 2027, circa 5.000 de locuri noi ar urma să fie create în creșele din Republica Moldova în cadrul unui program guvernamental. În acest sens, astăzi, a fost lansat un nou apel de concurs în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, ediția III, pentru perioada 2026-2027. […] Articolul Guvernul promite circa 5000 de locuri noi în creșele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum o oră
14:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 17 decembrie, proiectul de hotărâre pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Israel privind cooperarea juridică în materie civilă și comercială. Astfel, procedura de soluționare a litigiilor civile și comerciale care implică cele două state va deveni mai clară și mai eficientă, susțin autoritățile. Acordul stabilește un mecanism direct de […] Articolul Republica Moldova și Israel, pași spre intensificarea cooperării juridice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
14:00
Premierul Alexandru Munteanu a exprimat astăzi, 17 decembrie, interesul Republicii Moldova privind inițierea unui nou program cu Fondului Monetar Internațional (FMI). Acest lucru a fost specificat în cadrul unei întrevederi cu echipa FMI, la încheierea misiunii de consultări în Republica Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost prezentate concluziile […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: R. Moldova, interesată de un nou program cu FMI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
13:10
Dosarul „Laundromat”: Doi foști judecători, recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă # Vocea Basarabiei
Curtea de Apel Centru recunoaște vinovați doi foști judecători în dosarul „Laundromat”. Însă ambii sunt eliberați de pedeapsă, din cauza termenului expirat de tragere la răspundere penală. Într-un caz, instanța a admis apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat un fost judecător, care fusese achitat anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 30 aprilie […] Articolul Dosarul „Laundromat”: Doi foști judecători, recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele săptămâni, iar această tendință se va menține și joi, 18 decembrie Potrivit Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică, mâine un litrul de benzină va costa 22,60 lei, cu 17 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va scădea cu 12 bani, ajungând la 19,15 lei/litru. Articolul Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Un bărbat de 65 de ani a murit după ce o plită electrică s-a supraîncălzit și a provocat un incendiu în camera în care acesta dormea. Tragedia s-a produs marți, 16 decembrie, în satul Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, bărbatul a adormit și a lăsat plita electrică conectată […] Articolul Tragedie la Ruseștii Noi: Un bărbat a decedat în urma unui incendiu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Adrian Candu, fost președinte al Parlamentului de la Chișinău și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, este audiat astăzi în instanță în calitate de martor al apărării în dosarul cunoscut sub numele de „Frauda bancară”. Candu este al doilea martor audiat la solicitarea avocaților lui Plahotniuc, după fosta președintă a Consiliului de Administrație al […] Articolul Andrian Candu, audiat ca martor al apărării în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
11:30
Președintele României: Vom continua să sprijinim Republica Moldova, a cărei securitate este esențială pentru regiune # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că România va continua să sprijine Republica Moldova, subliniind că securitatea acesteia contribuie direct la securitatea României și a întregii regiuni. Declarațiile au fost făcute în contextul reuniunii de la Helsinki, unde a fost evidențiat rolul central al Flancului Estic pentru securitatea europeană, în condițiile în care acțiunile Rusiei […] Articolul Președintele României: Vom continua să sprijinim Republica Moldova, a cărei securitate este esențială pentru regiune apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Aprobat de Guvern: Salariu minim va crește de la 5500 la 6300 de lei în anul 2026 # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, astăzi, 17 decembrie, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul privind la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult […] Articolul Aprobat de Guvern: Salariu minim va crește de la 5500 la 6300 de lei în anul 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Victoria Gratii a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Mediului. O decizie în a acest sens a fost aprobată astăzi, 17 decembrie, de Guvernul de la Chișinău. Candidatura a fost propusă de Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, care a precizat că Victoria Gratii este unul dintre cei mai performanți șefi de direcție. […] Articolul Ministerul Mediului are un nou secretar de stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Mesajul UE pentru R. Moldova: procesul de aderare trebuie să continue fără întârzieri, cu reforme consistente # Vocea Basarabiei
Republica Moldova avansează pe drumul european, iar procesul de aderare trebuie să continue fără întârzieri, cu reforme consistente și sprijinul partenerilor europeni. Este mesajul transmis de către Consiliul UE pentru Afaceri Generale. Uniunea Europeană apreciază faptul că Moldova continuă reformele în pofida unor condiții dificile, marcate de războiul din regiune, atacuri hibride și criza energetică. […] Articolul Mesajul UE pentru R. Moldova: procesul de aderare trebuie să continue fără întârzieri, cu reforme consistente apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Persoanele fizice și juridice vor avea acces la un nou serviciu digital, prin intermediul căruia vor avea acces la informații privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, stabilit de BNM în raport cu valutele străine. Astfel, datele eliberate până în prezent în format scris și în baza solicitărilor adresate băncii centrale, sunt accesibile printr-un […] Articolul BNM a lansat un nou serviciu: cursul valutar al leului în format digital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
09:20
Zelenski: Planul de pace este aproape finalizat și va fi transmis Moscovei de emisari americani # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că propunerile privind un posibil acord de pace pentru încheierea războiului cu Rusia sunt aproape finalizate, în urma consultărilor purtate cu oficiali americani. Declarațiile au fost făcute după două zile de discuții intense desfășurate la Berlin, unde părțile au analizat opțiuni politice și de securitate pentru oprirea conflictului. Potrivit […] Articolul Zelenski: Planul de pace este aproape finalizat și va fi transmis Moscovei de emisari americani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Comisia Europeană a propus marți renunțarea la interdicția vânzării de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu anul 2035, măsură care ar permite comercializarea în continuare a vehiculelor neelectrice. Inițiativa vine pe fondul presiunilor exercitate de Germania, Italia și de industria auto europeană, relatează Reuters, citată de Digi24. Potrivit propunerii, obiectivul actual al […] Articolul Comisia Europeană propune relaxarea interdicției motoarelor termice după 2035 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
ANRE redistribuie circa 111 mii de garanții de origine pentru energia regenerabilă # Vocea Basarabiei
Furnizorii de energie electrică vor primi aproximativ 111 mii de garanții de origine pentru electricitatea produsă din surse regenerabile, după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat transferul garanțiilor necomercializate rămase în sistem, transmite IPN. Cele 110 948 de garanții de origine sunt documente electronice care confirmă că […] Articolul ANRE redistribuie circa 111 mii de garanții de origine pentru energia regenerabilă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
07:00
MAIA avertizează: termenii „eco”, „bio” și „organic” pot fi folosiți doar pentru produse certificate # Vocea Basarabiei
Utilizarea termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe etichetele produselor agroalimentare este permisă exclusiv pentru produsele certificate oficial, iar orice abatere poate induce în eroare consumatorii și constituie încălcarea legislației. Declarația a fost făcută de Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), în cadrul unui briefing de presă organizat marți, 16 […] Articolul MAIA avertizează: termenii „eco”, „bio” și „organic” pot fi folosiți doar pentru produse certificate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
20:30
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 16.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie # Vocea Basarabiei
Două persoane au fost condamnate la 9, și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Banca de Economii”. Aceștia au provocat un prejudiciu estimat la 4,4 milioane de lei. „Instanța a dispus, în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial al pedepselor, o condamnare la 9 ani de închisoare, cu […] Articolul Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Apărarea flancului estic al Uniunii Europene trebuie să fie o prioritate din cauza amenințării rusești, au declarat marți liderii a opt țări din nordul și estul Europei, inclusiv România, la un summit de la Helsinki. „Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și în viitorul previzibil”, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo, într-o conferință de presă, […] Articolul Opt țări susțin că apărarea flancului estic al UE trebuie să fie o prioritate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Ion Creangă și-a dorit ca statul să fie mai dur în raport cu UTA Găgăuzia și regiunea transnistreană, în vederea aplicării proiectelor de lege cu privire la TVA pentru autonomia găgăuză și modificarea Codului vamal pe problema taxelor aplicate agenților economici din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută de secretarul general al Parlamentului, Victor Agrici, […] Articolul Dosarul lui Ion Creangă ajunge la etapa finală. Martorul acuzării, audiat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
(FOTO) Următorii pași ai R. Moldova în procesul de aderare la UE, subiect de discuții la Haga # Vocea Basarabiei
Următorii pași ai Republicii Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană au fost printre subiectele discutate astăzi, 16 decembrie, la Haga, de președinta Maia Sandu cu mai mulți oficiali din Olanda. În marja Conferinței diplomatice dedicate adoptării Convenției privind stabilirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, șefa statului a avut întrevederi cu prim-ministrul Regatului […] Articolul (FOTO) Următorii pași ai R. Moldova în procesul de aderare la UE, subiect de discuții la Haga apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Ministrul Mediului al Republicii Moldova, noi detalii despre Sistemul de Depozit pentru Ambalaje # Vocea Basarabiei
Ambalajele de băuturi, fie din plastic, metal sau sticlă nu vor mai ajunge la gunoi, ci vor fi colectate și reciclate începând cu 1 ianuarie 2027, când va fi implementat Sistemul de Depozit pentru Ambalaje. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, invitat la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, a declarat că implementarea acestui sistem va oferi […] Articolul Ministrul Mediului al Republicii Moldova, noi detalii despre Sistemul de Depozit pentru Ambalaje apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Alegeri locale noi pentru funcția de primar vor avea loc, pe data de 17 mai 2026, în satul Mașcăuți din raionul Criuleni și în comuna Sărătenii Vechi din raionul Telenești. Decizia a fost aprobată marți, 16 decembrie, de Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, hotărârea a fost luată ca urmare a depunerii cererilor de demisie de […] Articolul Alegeri locale noi, desfășurate în mai multe localități din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a semnat astăzi, 16 decembrie, la Haga, Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, în cadrul Conferinței diplomatice de la Haga. Documentul prevede crearea pe platforma Consiliului Europei a unei Comisii Internaționale de Reclamații, care constituie un mecanism crucial pentru documentarea abuzurilor și asigurarea despăgubirilor […] Articolul Republica Moldova a semnat Convenția privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Proiectul de lege care prevede crearea Procuraturii Anticorupție și Combaterea Crimei Organizate (PACCO) comportă riscuri semnificative pentru stabilitatea în funcție a procurorilor specializați și pentru investigațiile aflate în desfășurare în cadrul structurilor existente – Procuratura Anticorupție și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. Această concluzie se regăsește în avizul comun al Comisiei de […] Articolul Comisia de la Veneția avertizează asupra riscurilor legii privind crearea PACCO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Președintele Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Odile Renaud-Basso, va efectua o vizită în Republica Moldova în perioada 18-19 decembrie. Ea se va întâlni, în cadrul vizitei de joi și vineri, cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Alexandru Munteanu, precum și cu alți oficiali, parteneri de afaceri, diplomați și reprezentanți ai societății civile. Astfel, președintele […] Articolul Președintele BERD, vizită în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
15:10
Maia Sandu, la Haga: „R. Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună” # Vocea Basarabiei
„Republica Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună, o Europă care înțelege că sprijinirea Ucrainei și descurajarea agresiunii astăzi reprezintă prețul păcii de mâine”. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, în cadrul unui discurs susținut la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, desfășurată la […] Articolul Maia Sandu, la Haga: „R. Moldova susține o Europă care acționează din timp, cu determinare și împreună” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Un bărbat din Tighina, care ar fi orchestrat o schemă de escrocherie cu automobile importate din Uniunea Europeană, a fost trimis pe banca acuzaților. Potrivit PCCOCS, bărbatul, împreună cu alți complici, ar fi înșelat 28 de persoane care au achitat în avans aproximativ 2,5 milioane de lei pentru mașini care urmau a fi importate din […] Articolul Escrocherie de 2,5 milioane de lei: Un bărbat din Tighina, trimis în judecată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Manifest cu foi albe în școlile din Republica Moldova. Profesorii cer demnitate pentru educație # Vocea Basarabiei
Cadrele didactice din Republica Moldova au desfășurat astăzi un protest simbolic în școli cu sloganul „Demnitate pentru educație – solidaritate pentru un viitor echitabil”. Pedagogii au ridicat foi albe, simbol al demnității profesionale, și au citit articolul 43 din Constituție, cerând soluții concrete la problemele salariale din sistem. Acțiunea a fost organizată în contextul dezbaterilor […] Articolul Manifest cu foi albe în școlile din Republica Moldova. Profesorii cer demnitate pentru educație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții privind avansarea procesului de integrare europeană a R. Moldova și a Ucrainei # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu s-a întâlnit marți, 16 decembrie, cu omologul său din Ucraina, Volodimir Zelenski. Întrevederea a avut loc în marja Conferinței diplomatice pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, care se desfășoară la Haga. Astfel, Maia Sandu a reafirmat sprijinul ferm al Republicii Moldova pentru Ucraina și pentru eforturile de restabilire […] Articolul Maia Sandu și Volodimir Zelenski, discuții privind avansarea procesului de integrare europeană a R. Moldova și a Ucrainei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Premierul Republicii Moldova: „Cetățenii noștri merită o justiție în care să aibă deplină încredere” # Vocea Basarabiei
„Cetățenii noștri merită o justiție în care să aibă deplină încredere”. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, care a participat marți, 16 decembrie, la cea de-a șaptea ediție a Forumului „Reformarea Justiției și Combaterea Corupției”, desfășurat la Chișinău. Oficialul a menționat în discursul său că reforma justiției este o prioritate pentru Guvern de […] Articolul Premierul Republicii Moldova: „Cetățenii noștri merită o justiție în care să aibă deplină încredere” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Ambasada Republicii Moldova în SUA, precizări privind suspendarea temporară a serviciilor consulare # Vocea Basarabiei
Ambasada Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii și-a sistat temporar serviciile consulare din cauza unui scurtcircuit urmat de un incendiu. Misiunea diplomatică anunță că serviciile consulare vor fi reluate temporar într-o altă locație, iar adresa noului sediu va fi comunicată astăzi. „Urmare a unui incident tehnic produs în incinta sediului Ambasadei Republicii Moldova în […] Articolul Ambasada Republicii Moldova în SUA, precizări privind suspendarea temporară a serviciilor consulare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
R. Moldova, membru permanent al Rețelei Europene a Serviciilor de Inspecție Judiciară # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a devenit membru permanent al Rețelei Europene a Serviciilor de Inspecție Judiciară (RESIJ), în urma unei decizii adoptate prin vot unanim în cadrul Adunării Generale a Rețelei de la Paris. Evenimentul a reunit reprezentanți ai instituțiilor de inspecție judiciară din mai multe state europene și a vizat consolidarea cooperării internaționale în domeniul responsabilității […] Articolul R. Moldova, membru permanent al Rețelei Europene a Serviciilor de Inspecție Judiciară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Un bărbat de 69 de ani a ajuns la spital cu arsuri de gradul II, în urma unui incendiu care a izbucnit în dimineața zilei de marți, 15 decembrie, pe teritoriul unei parcări din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații Excepționale (IGSU), flăcările au pornit de la o construcție auxiliară, cu suprafața de circa […] Articolul Incendiu într-o parcare din Chișinău: Un bărbat a ajuns la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
(VIDEO) Facilitate fiscală pentru proprietarii care au credit ipotecar: Cum poți deduce dobânda din impozit # Vocea Basarabiei
Începând cu anul 2025, persoanele care au luat un credit pentru cumpărarea primei locuințe vor putea deduce din venitul impozabil dobânda achitată, în sumă de până la 16.100 de lei anual. Un anunț în acest sens a fost făcut de Victoria Belous, vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Potrivit oficialei, facilitatea fiscală vizează […] Articolul (VIDEO) Facilitate fiscală pentru proprietarii care au credit ipotecar: Cum poți deduce dobânda din impozit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Republica Moldova începe discuțiile tehnice cu UE pe capitole-cheie ale negocierilor de aderare # Vocea Basarabiei
Republica Moldova face un nou pas important pe calea integrării europene, odată cu demararea discuțiilor la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză a Consiliului UE. Negocierile vizează trei dintre cele șase grupuri de capitole pentru aderarea la Uniunea Europeană: Valori fundamentale, Piața internă și Relații externe. Aceste clustere reprezintă nucleul procesului de aderare […] Articolul Republica Moldova începe discuțiile tehnice cu UE pe capitole-cheie ale negocierilor de aderare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Maia Sandu participă la Haga la conferința privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina, eveniment care se desfășoară la Haga. Potrivit instituției prezidențiale de la Chișinău, șefa statului va deschide conferința alături de prim-ministrul Regatului Țărilor de Jos, Dick Schoof, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și secretarul general al Consiliului […] Articolul Maia Sandu participă la Haga la conferința privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:50
Aproximativ 97% dintre ghețarii din Alpi riscă să dispară până la sfârșitul acestui secol, dacă temperatura medie globală va crește cu 2,7°C față de nivelul preindustrial, arată un studiu realizat de Universitatea ETH Zurich din Elveția și publicat în revista Nature Climate Change, citat de POLITICO. Potrivit cercetătorilor, politicile climatice actuale ar permite supraviețuirea a […] Articolul Studiu alarmant: 97% dintre ghețarii Alpilor ar putea dispărea până în 2100 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Ministerul Finanțelor lansează achiziția pentru dezvoltarea noului sistem e-Achiziții # Vocea Basarabiei
Ministerul Finanțelor, prin Oficiul pentru gestionarea programelor de asistență externă, a lansat procedura de achiziționare a serviciilor de dezvoltare a Sistemului informațional „Registrul de stat al achizițiilor publice” (e-Achiziții). Ofertele pot fi depuse până la data de 10 februarie 2026. Noul sistem are drept scop digitalizarea completă a proceselor de achiziții publice și va asigura […] Articolul Ministerul Finanțelor lansează achiziția pentru dezvoltarea noului sistem e-Achiziții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15 decembrie 2025
22:40
Cine va fi noul secretar de stat al Ministerului Mediului? Anunțul ministrului Gheorghe Hajder # Vocea Basarabiei
Victoria Gratii, actuala șefă a Direcției politici de management integrat al resurselor de apă, urmează să fie numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Mediului. Anunțul a fost făcut de ministrul Mediului al Republicii Moldova, Gheorghe Hajder, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei. Potrivit oficialului, candidatura Victoriei Gratii va fi înaintată […] Articolul Cine va fi noul secretar de stat al Ministerului Mediului? Anunțul ministrului Gheorghe Hajder apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:00
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 15.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 15.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Republica Moldova face un nou pas important în parcursul său european. Declarația a fost făcute de Cristina Gherasimov, vicepremierul pentru Integrare Europeană de la Chișinău. Potrivit oficialei, Republica Moldova demarează discuțiile la nivel tehnic cu Comisia Europeană și Președinția daneză a Consiliului Uniunii Europene pe primele trei capitole de negocieri pentru aderare. „Astăzi demarăm discuțiile […] Articolul Republica Moldova, încă un pas important în procesul de aderare la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Președintele Parlamentului avertizează cetățenii R. Moldova din Rusia: „Sunt riscuri reale de recrutare forțată. Au nevoie de carne de tun” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avertizat asupra riscurilor reale la care sunt expuși cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse, în contextul informațiilor privind posibile încercări de recrutare sau constrângere pentru serviciul militar. Potrivit acestuia, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis recomandări clare pentru cetățenii Republicii Moldova din Rusia, îndemnându-i să nu […] Articolul Președintele Parlamentului avertizează cetățenii R. Moldova din Rusia: „Sunt riscuri reale de recrutare forțată. Au nevoie de carne de tun” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Maia Sandu, prezentă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, participă la Conferința diplomatică dedicată adoptării Convenției privind instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina de la Haga. Convenția este elaborată sub egida Consiliului Europei, iar Republica Moldova deține Președinția Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei în perioada noiembrie 2025-mai 2026. Președinta Maia Sandu va deschide conferința, alături de prim-ministrul […] Articolul Maia Sandu, prezentă la Conferința diplomatică pentru instituirea Comisiei Internaționale de Reclamații pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
(VIDEO) Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău # Vocea Basarabiei
Consiliul pentru examinarea investițiilor în domenii de importanță pentru securitatea statului a decis să refuze aprobarea activității investiționale a SRL „Lukoil-Moldova” pe teritoriul Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de premierul Alexandru Munteanu. Oficialul a mai subliniat că, în termen de 20 de zile, autoritățile vor reveni la situația existentă înainte […] Articolul (VIDEO) Statul respinge investițiile Lukoil-Moldova și preia infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
„Educația nu poate fi ignorată”: Profesorii și cercetătorii din R. Moldova cer salarii echitabile # Vocea Basarabiei
Cadrele didactice și științifice din Republica Moldova vor organiza mâine, 16 decembrie, o acțiune de sensibilizare și presiune sindicală, menită să atragă atenția autorităților asupra problemelor din sistemul educațional și asupra necesității majorării salariilor. Inițiativa cu sloganul „Demnitate pentru Educație – Solidaritate pentru un viitor echitabil” aparține Federației Sindicale a Educației și Științei (FSEȘ). „Profesorii […] Articolul „Educația nu poate fi ignorată”: Profesorii și cercetătorii din R. Moldova cer salarii echitabile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
UE sancționează 12 persoane și două entități pentru atacuri cibernetice și propagandă rusă # Vocea Basarabiei
Uniunea Europeană a impus măsuri restrictive împotriva a 12 persoane și două entități, în contextul activităților hibride ale Rusiei, inclusiv manipularea și interferența informațiilor străine și activitățile cibernetice împotriva blocului comunitar și a partenerilor săi. Conform deciziei luate luni de Consiliul Uniunii Europene, în lista de sancțiuni au fost adăugați foști militari, jurnaliști, politologi, membrii […] Articolul UE sancționează 12 persoane și două entități pentru atacuri cibernetice și propagandă rusă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de Autoritatea Națională de Integritate # Vocea Basarabiei
Zinaida Popa, președinta fracțiunii Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) din Consiliul municipal Chișinău, a venit cu o reacție după ce Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a anunțat inițierea controlului averii și al intereselor personale în privința soțului său, Vasile Popa, fost director al Serviciului de Protecție și Pază de Stat. Potrivit acesteia, ANI are obligația […] Articolul Zinaida Popa, reacție după controlul inițiat de Autoritatea Națională de Integritate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.