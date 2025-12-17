Atenție, călători! Activitatea postului vamal Leușeni-Albița, sistată temporar

19:40

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a avertizat asupra riscurilor reale la care sunt expuși cetățenii Republicii Moldova aflați pe teritoriul Federației Ruse, în contextul informațiilor privind posibile încercări de recrutare sau constrângere pentru serviciul militar. Potrivit acestuia, Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a emis recomandări clare pentru cetățenii Republicii Moldova din Rusia, îndemnându-i să nu […]