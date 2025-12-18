Uliana Bădărău, numită de Parlament membră a Curții de Conturi
Vocea Basarabiei, 18 decembrie 2025 16:10
Parlamentul a votat astăzi, 18 decembrie, numirea Ulianei Bădărău în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM). Decizia a fost susținută de 58 de deputați. Candidatura Ulianei Bădărău a fost propusă de președintele Curții de Conturi, în urma unui concurs public, iar mandatul său va fi de cinci ani. După vot, […] Articolul Uliana Bădărău, numită de Parlament membră a Curții de Conturi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum 15 minute
16:20
Regiunea transnistreană intră în starea de urgență pe fundalul problemelor cu gazele naturale # Vocea Basarabiei
În regiunea transnistreană se instituie stare de urgență în economie pentru 30 de zile. Așa-zisul decret în acest sens, semnat de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a fost aprobat în unanimitate de sovietul suprem în cadrul unei ședințe extraordinare. Așa-numitul document va intra în vigoare la șase ore după publicarea oficială. Introducerea stării de […] Articolul Regiunea transnistreană intră în starea de urgență pe fundalul problemelor cu gazele naturale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 30 minute
16:10
Parlamentul a votat astăzi, 18 decembrie, numirea Ulianei Bădărău în funcția de membru al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM). Decizia a fost susținută de 58 de deputați. Candidatura Ulianei Bădărău a fost propusă de președintele Curții de Conturi, în urma unui concurs public, iar mandatul său va fi de cinci ani. După vot, […] Articolul Uliana Bădărău, numită de Parlament membră a Curții de Conturi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
15:00
Zeci percheziții în România, într-un dosar privind dobândirea cetățeniei române cu acte false # Vocea Basarabiei
Procurorii din cadrul Secției de urmărire penală a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație au făcut joi 37 de percheziții domiciliare. Perchezițiile au fost efectuate în două cauze și au vizat modul de redobândire sau de acordare a cetățeniei române pe baza unor înscrisuri oficiale, infracțiunile fiind de constituirea unui grup infracțional organizat, […] Articolul Zeci percheziții în România, într-un dosar privind dobândirea cetățeniei române cu acte false apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Bugetul pentru educație va înregistra o creștere semnificativă în 2026, iar alocația per elev, acordată instituțiilor prin mecanismul de finanțare a rețelei școlare, va fi majorată cu aproximativ 8-10%. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. El a precizat, într-un interviu pentru IPN, că pe lângă creșterea alocației per elev, toate școlile din […] Articolul Ministrul Educației: Alocația per elev va fi majorată în anul 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 4 ore
14:30
Drumul de ocolire a orașului Vulcănești a fost astăzi dat în exploatare și deschis pentru trafic rutier. Acesta are o lungime de 8,58 kilometri și face parte din traseul M3, Chișinău-Giurgiulești. Sectorul nou construit include atât reconstrucția porțiunii existente, cât și construirea unui tronson complet nou. Proiectul a mai prevăzut construcția drumurilor de acces în […] Articolul (FOTO) Drumul de ocolire a orașului Vulcănești, deschis circulației apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea prealabilă # Vocea Basarabiei
Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea prealabilă a angajatorilor. Deputații au adoptat, în lectura a doua, un proiect de lege care schimbă modul de desfășurare a controlului de stat în domeniul relațiilor de muncă, al securității și sănătății în muncă. Potrivit autorilor, măsura are scopul de a crește eficiența verificărilor […] Articolul Inspectoratul de Stat al Muncii va putea efectua controale fără notificarea prealabilă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor individuale de locuit va fi extins cu doi ani. Un proiect de modificare a Codului urbanismului și construcțiilor a fost votat astăzi, în prima lectură, de Parlament. Proiectul vizează casele individuale cu cel mult două etaje, cu anexe gospodărești aferente, situate în intravilanul localităților, precum și casele de vacanță construite pe […] Articolul Termenul-limită de înregistrare cadastrală a caselor, extins cu doi ani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
O moțiune simplă care vizează politicile promovate de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, condus de ministra Ludmila Catlabuga, a fost depusă astăzi, 18 decembrie, în Parlament. Documentul semnat de 42 de parlamentari din opoziție, a fost prezentat de deputatul Serghei Ivanov, președinte al Comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară. El a invocat „probleme mari […] Articolul Moțiune simplă împotriva politicilor Ministerului Agriculturii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
12:10
Premierul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu primarii din UTA Găgăuzia: „Prioritatea noastră comună este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia în toată R. Moldova” # Vocea Basarabiei
„Prioritatea noastră comună, împreună cu administrațiile locale, este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia în toată Republica Moldova”. Declarația a fost făcută de premierul Alexandru Munteanu, în cadrul unei întâlniri cu primarii, consilierii și reprezentanții serviciilor desconcentrate din UTA Găgăuzia. Părțile au discutat despre importanța menținerii unei colaborări productive dintre administrația publică centrală și cea locală, […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, la întâlnirea cu primarii din UTA Găgăuzia: „Prioritatea noastră comună este să păstrăm pacea, stabilitatea și armonia în toată R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Deputații vor deveni Moș Crăciun pentru 101 de copii cu dizabilități severe din întreaga țară # Vocea Basarabiei
Exemplu de solidaritate și responsabilitate în Parlament. Deputații vor deveni Moș Crăciun pentru 101 de copii cu dizabilități severe din întreaga țară, care au fost încurajați să scrie câte o scrisoare Moșului. Inițiativa vine din partea deputatei Ludmila Adamciuc, iar mesajele au fost colectate cu sprijinul Ministerului Muncii și Protecției Sociale. „Indiferent de partidul politic […] Articolul Deputații vor deveni Moș Crăciun pentru 101 de copii cu dizabilități severe din întreaga țară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Ex-lider al PDM Vlad Plahotniuc a fost escortat joi din nou în fața instanței de judecată, unde va fi audiat cel de-al treilea martor al apărării în dosarul „frauda bancară”, în care acesta este învinuit. La ședință este prezent și fostul premier Vlad Filat. Vlad Filat, care a fost condamnat anterior în dosarul furtului miliardului, […] Articolul Dosarul „Frauda Bancară”: Filat și Plahotniuc, din nou față în față apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Liderii UE se întâlnesc la Bruxelles pentru discuții critice privind ajutorul financiar pentru Ucraina # Vocea Basarabiei
Liderii Uniunii Europene se întâlnesc joi la Bruxelles cu scopul de a conveni asupra modului de finanțare a nevoilor economice și militare ale Ucrainei în următorii ani, informează dpa. Cel mai dezbătut model de finanțare implică punerea la dispoziția Ucrainei a activelor statului rus, înghețate în temeiul sancțiunilor UE, sub forma unui împrumut pe care […] Articolul Liderii UE se întâlnesc la Bruxelles pentru discuții critice privind ajutorul financiar pentru Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
09:30
Traficul rutier va fi suspendat pe strada 31 August 1989, pe tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga. Restricția va fi valabilă în perioada 17 decembrie, ora 20:00 – 18 decembrie, ora 23:00. Potrivit unui comunicat al Primăriei, măsura a fost luată în contextul organizării și desfășurării unui eveniment cultural, și anume Caravana […] Articolul Trafic suspendat pe strada 31 August 1989 din cauza unei Caravane de Crăciun apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Poliția Republicii Moldova marchează 35 de ani de la înființare, un moment aniversar dedicat muncii, sacrificiului și devotamentului polițiștilor care, de-a lungul anilor, au contribuit la consolidarea siguranței publice și a statului de drept. Cu acest prilej, premierul Alexandru Munteanu a subliniat că Poliția este un simbol al suveranității Republicii Moldova, care apără drepturile cetățenilor, […] Articolul Poliția Națională marchează 35 de ani de activitate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Atacurile rusești cu bombe aeriene ghidate au rănit miercuri 26 de persoane, inclusiv un copil, în regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, zonă aflată doar parțial sub controlul trupelor ruse, potrivit autorităților ucrainene, transmite digi24.ro. Guvernatorul regional Ivan Fedorov a anunțat pe Telegram că forțele ruse au lansat bombe planante care au distrus clădiri rezidențiale și […] Articolul Atacuri rusești cu bombe planante în Zaporojie: 26 de răniți, inclusiv un copil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
07:30
Pe 18 decembrie, vremea va fi caracterizată de cer noros pe întreg teritoriul țării. Potrivit meteorologilor, nu sunt prognozate precipitații, însă în cursul nopții și al dimineții se va forma ceață slabă. Vântul va sufla slab, fără intensificări semnificative. Temperaturile maxime din timpul zilei vor ajunge până la +10 grade Celsius, iar pe parcursul nopții […] Articolul Vreme mohorâtă, dar fără precipitații: până la +10 grade pe 18 decembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:20
Deputații se întrunesc în ședință plenară: armonizarea legislației cu UE și plafonarea salariilor, pe agenda zilei # Vocea Basarabiei
Deputații se vor întruni astăzi, 18 decembrie, începând cu ora 10:00, în ședință plenară, potrivit unui anunț al Biroului permanent al Parlamentului, care a aprobat ordinea de zi a reuniunii. Pe agenda ședinței se află examinarea a patru proiecte de lege ce vizează armonizarea legislației naționale cu standardele Uniunii Europene. Acestea se referă la remediile […] Articolul Deputații se întrunesc în ședință plenară: armonizarea legislației cu UE și plafonarea salariilor, pe agenda zilei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
21:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 17.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 17.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
Legislativul de la Chișinău anunță că este în proces de elaborare a proiectului Codului cu privire la organizarea și funcționarea Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit autorităților, adoptarea Codului este dictată de necesitatea îndeplinirii recomandărilor Comisiei Europene expuse în Rapoartele de Extindere pentru anii 2024 și 2025, precum și în contextul alinierii la acquis-ul UE. Noul Cod […] Articolul Parlamentul R. Moldova va înlocui Regulamentul din 1996 cu un nou Cod apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Șaisprezece artiști vor concura în Finala Națională a concursului Eurovision 2026. Aceștia au fost selectați marți, 16 decembrie, în urma audițiilor live, desfășurate în cadrul Selecției Naționale. Potrivit organizatorilor, la audiții au fost înscriși 37 de participanți, dar trei dintre aceștia au ales să nu se prezinte. Astfel, în urma audiției celor 34 de concurenți, […] Articolul Selecția Națională Eurovision 2026: Câți artiști vor concura în etapa finală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:20
Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României și Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova (UCRM) au încheiat astăzi, 17 decembrie, un acord de parteneriat. Documentul a fost semnat, la sediul DRRM, de către directorul general cu atribuții de secretar de stat, Constantin-Valentin Răducanu și președintele UCRM, Vasile Secrieru. Potrivit DRRM, expertiza […] Articolul DRRM și UCRM, pași spre consolidarea cooperării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:40
Traficul rutier va fi suspendat pe strada 31 August 1989 din Chișinău, tronsonul cuprins între străzile Maria Cebotari și Nicolae Iorga, în perioada 17 decembrie, ora 20:00 – 18 decembrie, ora 23:00. „Măsura a fost luată în legătură cu organizarea și desășurarea unui eveniment cultural (Caravana de Crăciun & MAIB Cristmas Party), pe data de […] Articolul Atenție, șoferi! Trafic rutier, suspendat pe strada 31 August 1989 din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 17.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 17 decembrie, ora 17:00 – 18 decembrie, ora 11:00. Potrivit specialiștilor, în această perioadă, pe arii extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 de metri. În acest context, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, […] Articolul Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Europarlamentarii susțin un „Schengen militar” pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse # Vocea Basarabiei
Membrii Parlamentului European, reuniți în sesiune plenară, s-au pronunțat miercuri în favoarea unui „spațiu Schengen militar”, prin eliminarea frontierelor interne pentru deplasările de trupe și echipament militar în Uniunea Europeană și prin modernizarea rețelelor feroviare și rutiere, a tunelurilor și podurilor. O rezoluție în această privință, elaborată pe baza rapoartelor elaborate de Petras Austrevicius (grupul […] Articolul Europarlamentarii susțin un „Schengen militar” pentru a face față unei potențiale agresiuni ruse apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Postul vamal Leușeni-Albița și-a sistat temporar activitatea din cauza unor deficiențe tehnice apărute la sistemul informațional al Poliției de Frontieră Române. Potrivit Serviciului Vamal al Republicii Moldova, la această oră se întreprind măsuri pentru remedierea situației. „Colegii noștri lucrează la capacitate maximă pentru a gestiona fluxul de călători și pentru a reduce disconfortul generat de […] Articolul Atenție, călători! Activitatea postului vamal Leușeni-Albița, sistată temporar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
16:30
Ex-președinta oficiului teritorial Călărași al fostului partid „Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare pentru complicitate în acceptarea finanțării ilegale a formațiunii. O decizie în acest sens a fost pronunțată marți, 16 decembrie, de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Astfel, femeia ar urma să-și petreacă următorii doi ani în penitenciar, iar alți doi ani […] Articolul Încă un lider local al fostului partid „Șor”, condamnat la 4 ani de închisoare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
FMI recomandă reforme bugetar-fiscale pentru eficientizarea cheltuielilor publice în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Fondul Monetar Internațional recomandă Republicii Moldovei să accelereze reformele bugetar-fiscale, pentru a consolida gestionarea finanțelor publice și a eficientiza cheltuielile. Potrivit FMI, un cadru bugetar credibil și transparent, bazat pe planificare riguroasă, respectarea regulilor fiscale și supraveghere independentă, ar reduce costurile de finanțare ale statului și ar crește previzibilitatea bugetară. Concluziile au fost prezentate de […] Articolul FMI recomandă reforme bugetar-fiscale pentru eficientizarea cheltuielilor publice în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:40
Proiect de lege, propus spre examinare Parlamentului: Salariile directorilor ANRE, CNPF și ANRCETI vor fi plafonate # Vocea Basarabiei
Salariile medii ale conducerii Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) și Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) vor fi plafonate. Comisia pentru economie, buget și finanțe va propune Parlamentului Republicii Moldova spre examinare un proiect de lege care prevede acest lucru. Inițiativa legislativă aparține […] Articolul Proiect de lege, propus spre examinare Parlamentului: Salariile directorilor ANRE, CNPF și ANRCETI vor fi plafonate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Cristina Gherasimov: „Toate cele 27 de state membre ale UE susțin deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat astăzi după ședința Guvernului că toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene susțin deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova și a subliniat că, în etapele următoare ale procesului, decuplarea de Ucraina va fi una firească, întrucât fiecare stat candidat are propriul set de priorități […] Articolul Cristina Gherasimov: „Toate cele 27 de state membre ale UE susțin deschiderea negocierilor de aderare cu R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Până în anul 2027, circa 5.000 de locuri noi ar urma să fie create în creșele din Republica Moldova în cadrul unui program guvernamental. În acest sens, astăzi, a fost lansat un nou apel de concurs în cadrul Programului Național „Servicii de creșe publice – Părinți angajați, copii la creșe”, ediția III, pentru perioada 2026-2027. […] Articolul Guvernul promite circa 5000 de locuri noi în creșele din R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 17 decembrie, proiectul de hotărâre pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova și Israel privind cooperarea juridică în materie civilă și comercială. Astfel, procedura de soluționare a litigiilor civile și comerciale care implică cele două state va deveni mai clară și mai eficientă, susțin autoritățile. Acordul stabilește un mecanism direct de […] Articolul Republica Moldova și Israel, pași spre intensificarea cooperării juridice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Premierul Alexandru Munteanu a exprimat astăzi, 17 decembrie, interesul Republicii Moldova privind inițierea unui nou program cu Fondului Monetar Internațional (FMI). Acest lucru a fost specificat în cadrul unei întrevederi cu echipa FMI, la încheierea misiunii de consultări în Republica Moldova, desfășurată în perioada 4-17 decembrie. De asemenea, în cadrul discuțiilor au fost prezentate concluziile […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu: R. Moldova, interesată de un nou program cu FMI apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Dosarul „Laundromat”: Doi foști judecători, recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă # Vocea Basarabiei
Curtea de Apel Centru recunoaște vinovați doi foști judecători în dosarul „Laundromat”. Însă ambii sunt eliberați de pedeapsă, din cauza termenului expirat de tragere la răspundere penală. Într-un caz, instanța a admis apelul acuzatorului de stat și a recunoscut vinovat un fost judecător, care fusese achitat anterior de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 30 aprilie […] Articolul Dosarul „Laundromat”: Doi foști judecători, recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele săptămâni, iar această tendință se va menține și joi, 18 decembrie Potrivit Agenției Națională pentru Reglementare în Energetică, mâine un litrul de benzină va costa 22,60 lei, cu 17 bani mai puțin decât astăzi. De asemenea, prețul motorinei va scădea cu 12 bani, ajungând la 19,15 lei/litru. Articolul Prețuri mai mici la benzină și motorină: Cât vor costa mâine carburanții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:40
Un bărbat de 65 de ani a murit după ce o plită electrică s-a supraîncălzit și a provocat un incendiu în camera în care acesta dormea. Tragedia s-a produs marți, 16 decembrie, în satul Ruseștii Noi din raionul Ialoveni. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, bărbatul a adormit și a lăsat plita electrică conectată […] Articolul Tragedie la Ruseștii Noi: Un bărbat a decedat în urma unui incendiu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:00
Adrian Candu, fost președinte al Parlamentului de la Chișinău și finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, este audiat astăzi în instanță în calitate de martor al apărării în dosarul cunoscut sub numele de „Frauda bancară”. Candu este al doilea martor audiat la solicitarea avocaților lui Plahotniuc, după fosta președintă a Consiliului de Administrație al […] Articolul Andrian Candu, audiat ca martor al apărării în dosarul „Frauda bancară” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Președintele României: Vom continua să sprijinim Republica Moldova, a cărei securitate este esențială pentru regiune # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că România va continua să sprijine Republica Moldova, subliniind că securitatea acesteia contribuie direct la securitatea României și a întregii regiuni. Declarațiile au fost făcute în contextul reuniunii de la Helsinki, unde a fost evidențiat rolul central al Flancului Estic pentru securitatea europeană, în condițiile în care acțiunile Rusiei […] Articolul Președintele României: Vom continua să sprijinim Republica Moldova, a cărei securitate este esențială pentru regiune apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Aprobat de Guvern: Salariu minim va crește de la 5500 la 6300 de lei în anul 2026 # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, astăzi, 17 decembrie, cuantumul salariului minim, mediu, precum și modificări la Regulamentul privind la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2026, salariul minim pe țară va crește de la 5500 la 6300 de lei lunar, ceea ce este cu 15% mai mult […] Articolul Aprobat de Guvern: Salariu minim va crește de la 5500 la 6300 de lei în anul 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Victoria Gratii a fost numită în funcția de secretar de stat al Ministerului Mediului. O decizie în a acest sens a fost aprobată astăzi, 17 decembrie, de Guvernul de la Chișinău. Candidatura a fost propusă de Gheorghe Hajder, ministrul Mediului, care a precizat că Victoria Gratii este unul dintre cei mai performanți șefi de direcție. […] Articolul Ministerul Mediului are un nou secretar de stat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Mesajul UE pentru R. Moldova: procesul de aderare trebuie să continue fără întârzieri, cu reforme consistente # Vocea Basarabiei
Republica Moldova avansează pe drumul european, iar procesul de aderare trebuie să continue fără întârzieri, cu reforme consistente și sprijinul partenerilor europeni. Este mesajul transmis de către Consiliul UE pentru Afaceri Generale. Uniunea Europeană apreciază faptul că Moldova continuă reformele în pofida unor condiții dificile, marcate de războiul din regiune, atacuri hibride și criza energetică. […] Articolul Mesajul UE pentru R. Moldova: procesul de aderare trebuie să continue fără întârzieri, cu reforme consistente apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:20
Persoanele fizice și juridice vor avea acces la un nou serviciu digital, prin intermediul căruia vor avea acces la informații privind cursul oficial de schimb al leului moldovenesc, stabilit de BNM în raport cu valutele străine. Astfel, datele eliberate până în prezent în format scris și în baza solicitărilor adresate băncii centrale, sunt accesibile printr-un […] Articolul BNM a lansat un nou serviciu: cursul valutar al leului în format digital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
Zelenski: Planul de pace este aproape finalizat și va fi transmis Moscovei de emisari americani # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că propunerile privind un posibil acord de pace pentru încheierea războiului cu Rusia sunt aproape finalizate, în urma consultărilor purtate cu oficiali americani. Declarațiile au fost făcute după două zile de discuții intense desfășurate la Berlin, unde părțile au analizat opțiuni politice și de securitate pentru oprirea conflictului. Potrivit […] Articolul Zelenski: Planul de pace este aproape finalizat și va fi transmis Moscovei de emisari americani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Comisia Europeană a propus marți renunțarea la interdicția vânzării de mașini noi cu motor cu ardere internă începând cu anul 2035, măsură care ar permite comercializarea în continuare a vehiculelor neelectrice. Inițiativa vine pe fondul presiunilor exercitate de Germania, Italia și de industria auto europeană, relatează Reuters, citată de Digi24. Potrivit propunerii, obiectivul actual al […] Articolul Comisia Europeană propune relaxarea interdicției motoarelor termice după 2035 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
ANRE redistribuie circa 111 mii de garanții de origine pentru energia regenerabilă # Vocea Basarabiei
Furnizorii de energie electrică vor primi aproximativ 111 mii de garanții de origine pentru electricitatea produsă din surse regenerabile, după ce Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat transferul garanțiilor necomercializate rămase în sistem, transmite IPN. Cele 110 948 de garanții de origine sunt documente electronice care confirmă că […] Articolul ANRE redistribuie circa 111 mii de garanții de origine pentru energia regenerabilă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:00
MAIA avertizează: termenii „eco”, „bio” și „organic” pot fi folosiți doar pentru produse certificate # Vocea Basarabiei
Utilizarea termenilor „eco”, „bio” și „organic” pe etichetele produselor agroalimentare este permisă exclusiv pentru produsele certificate oficial, iar orice abatere poate induce în eroare consumatorii și constituie încălcarea legislației. Declarația a fost făcută de Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), în cadrul unui briefing de presă organizat marți, 16 […] Articolul MAIA avertizează: termenii „eco”, „bio” și „organic” pot fi folosiți doar pentru produse certificate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16 decembrie 2025
20:30
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 16.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie # Vocea Basarabiei
Două persoane au fost condamnate la 9, și, respectiv, 5 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani în dosarul „Banca de Economii”. Aceștia au provocat un prejudiciu estimat la 4,4 milioane de lei. „Instanța a dispus, în privința unuia dintre inculpați, prin cumul parțial al pedepselor, o condamnare la 9 ani de închisoare, cu […] Articolul Dosarul „Banca de Economii”: Două persoane, condamnate pentru spălare de bani și escrocherie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
Apărarea flancului estic al Uniunii Europene trebuie să fie o prioritate din cauza amenințării rusești, au declarat marți liderii a opt țări din nordul și estul Europei, inclusiv România, la un summit de la Helsinki. „Rusia rămâne o amenințare astăzi, mâine și în viitorul previzibil”, a declarat prim-ministrul finlandez Petteri Orpo, într-o conferință de presă, […] Articolul Opt țări susțin că apărarea flancului estic al UE trebuie să fie o prioritate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.