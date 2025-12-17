Dosarul „Laundromat”: Doi foști judecători, recunoscuți vinovați, dar scutiți de pedeapsă

14:30

Nemulțumiți de lipsa de reacție a autorităților față de problemele grave din agricultură, fermierii au înaintat un termen limită celor responsabili pentru îndeplinirea revendicărilor lor, care se încheie astăzi. Dacă nu vor fi găsite soluții, agricultorii amenință că vor ieși în număr mare la proteste. Gheorghe Jurcanu si Ion Plămădeală, ambii agricultori de meserie, spun […]