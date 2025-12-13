Sfântul Andrei, sărbătorit pe 13 decembrie de creștinii ortodocși de rit vechi. Tradiții, post și superstiții

14:40

Un lot de aproape 11 tone de margarină a fost distrus după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au descoperit că acesta conținea un nivel periculos de contaminanți chimici. Mai exact, ANSA a constatat că margarina conținea o cantitate de 3-MCPD și esteri ai acestuia mult peste limitele legale. „Motivul nimicirii lotului de 10720 […] Articolul (VIDEO) Un lot de aproape 11 tone de margarină, distrus de ANSA apare prima dată în Vocea Basarabiei.