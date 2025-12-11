30 decembrie – ultima zi pentru plățile bugetare din 2025

13:30

Un centru de instruire și evaluare motrice a fost inaugurat astăzi, 9 decembrie, la Institutul de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Stat din Moldova, grație sprijinului acordat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Spațiul este dedicat „formării specialiștilor care asigură accesul persoanelor cu dizabilități la practicarea sportului".