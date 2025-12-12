Atenție, șoferi! Traficul rutier va fi sistat sâmbătă pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău

13:30

Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană nu este doar un obiectiv strategic — este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care se află într-o vizită oficială în Cipru. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, Maia […] Articolul Președinta R. Moldova, în Cipru: Pentru noi, aderarea la UE este cel mai important proiect național de la obținerea independenței apare prima dată în Vocea Basarabiei.