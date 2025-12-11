(FOTO) Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, mobilier nou pentru încă trei școli din stânga Prutului

07:50

Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova dau primele semne clare de revenire în sezonul 2025–2026, după prăbușirea severă înregistrată anul trecut. În perioada iulie–noiembrie 2025, au fost exportate 38,2 mii de tone de ulei, de peste șapte ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, când livrările au totalizat doar 5,2 mii […]