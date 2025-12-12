ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 12.12.2025, ora 19:00
Vocea Basarabiei, 12 decembrie 2025 20:20
Acum o oră
20:20
20:10
Atenție, șoferi! Traficul rutier va fi sistat sâmbătă pe bulevardul Ștefan cel Mare din Chișinău # Vocea Basarabiei
Traficul rutier va fi sistat sâmbătă, 13 decembrie 2025, pe mai multe tronsoane ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt din Chișinău în contextul desfășurării Maratonului de Crăciun, ediția 2025. Potrivit autorităților municipale, în această zi, în intervalul orelor 06:00-15:00, va fi sistată circulația transportului pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între […]
Acum 2 ore
19:40
Prețurile la carburanți au scăzut constant în ultimele săptămâni, iar tendința se va păstra și în acest weekend. Astfel, în perioada 13-15 decembrie, litrul de benzină va costa 23,03 lei, cu 9 bani mai puțin decât astăzi, iar prețul motorinei va scădea, de asemenea, cu 9 bani, ajungând la 19,51 lei/litru. Potrivit ANRE, săptămâna aceasta prețul […]
19:10
Ministrul Finanțelor: Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare în septembrie 2026 # Vocea Basarabiei
Noua lege a salarizării ar putea intra în vigoare mai devreme decât termenul oficial, iar costurile reformei sunt estimate la minimum 2 miliarde de lei. Precizarea a fost făcută de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță în plenul Parlamentului, în timpul dezbaterii Bugetul de stat pentru 2026. El a precizat că termenul oficial prevăzut în documente pentru […]
Acum 4 ore
18:50
Plățile compensatorii pentru bugetarii cu salarii mai mici de 6 300 de lei, ajustate # Vocea Basarabiei
Plățile compensatorii pentru angajații din sectorul bugetar care au salarii mai mici de 6 300 de lei vor fi ajustate. În acest sens, Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, în prima lectură, modificări la Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Ajustările sunt determinate de majorarea salariului minim pe țară, care va constitui 6 […]
18:30
Un lot de 1,8 tone de produse lactate de import a fost reținut la frontiera Leușeni, după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au constatat că produsele nu erau etichetate corespunzător. Potrivit ANSA, în urma verificărilor, s-a descoperit că, deși pe ambalaj erau ilustrate fructe, la prepararea produselor au fost utilizate doar arome […]
17:40
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a depistat o avere nejustificată în valoare de peste 340 000 de lei în cazul primarului municipiului Edineț, Constantin Cojocari. ANI a emis un act de constatare privind încălcarea regimului juridic al declarării averii și intereselor personale în privința lui Constantin Cojocari. Astfel, conform documentului, s-a constat „existența unei diferențe substanțiale între averea dobândită, […]
Acum 6 ore
16:50
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) din Republica Moldova și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România au încheiat astăzi, 12 decembrie, un acord oficial de cooperare. Documentul a fost semnat în cadrul unei ceremonii oficiale, la Procuratura Generală a Republicii Moldova, de către șefii celor […]
16:10
Cota zero extinsă, deduceri pentru educație și facilități pentru energie verde: Ce prevede pachetul fiscal, votat în prima lectură # Vocea Basarabiei
Parlamentul a aprobat astăzi, în prima lectură, pachetul de simplificare fiscală și măsurile de susținere a mediului de afaceri, inițiativă susținută de 60 de deputați. Proiectul aparține unui grup de parlamentari din Fracțiunea PAS. Potrivit deputatei Victoria Belous, una dintre autoarele proiectului, documentul „elimină discrepanțe legislative, clarifică proceduri și introduce măsuri absolut necesare pentru a […]
15:40
Două persoane au decedat în urma unui grav accident rutier care s-a produs vineri dimineața, 12 decembrie, în apropierea satului Ghindești, raionul Florești. Potrivit Poliției, preliminar s-a stabilit că un automobil Citroën, condus de un bărbat de 53 de ani, ar fi derapat de pe carosabil din cauza vitezei excesive, s-a izbit de un copac […]
Acum 8 ore
14:50
Republica Moldova a mai denunțat trei acorduri încheiate cu țările membre ale Comunității Statelor Independente (CSI). Parlamentul de la Chișinău a votat astăzi, 12 decembrie, în lectura a doua, trei proiecte de lege în acest sens. Astfel, a fost denunțat Acordul privind călătoria fără vize a cetățenilor CSI, semnat la Bișkek în 1992. Potrivit autorilor, denunțarea acestui […]
14:50
(VIDEO) Circa 10 kilograme de droguri, descoperite într-un hotel din Anenii Noi. Patru persoane au fost reținute # Vocea Basarabiei
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, în comun cu polițiștii și procurorii de la Botanica, au destructurat o grupare specializată în trafic de droguri de mare risc. „Investigațiile au început la 7 decembrie, după ce a fost semnalat faptul că o femeie ar fi lăsat o geantă într-un hotel din satul Todirești, raionul Anenii […]
14:30
Ce spune președintele Parlamentului R. Moldova despre situația din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Situația din regiunea transnistreană „este sub control", iar instituțiile statului monitorizează cu atenție toate evoluțiile de pe malul stâng al Nistrului. Asigurările vin din partea lui Igor Grosu, președintele Parlamentului de la Chișinău. „Situația este sub control. Instituțiile noastre monitorizează foarte atent toate mișcările și evoluțiile de pe malul stâng. Pentru moment, nu vedem motive […]
14:00
Parlamentul a ratificat astăzi, 12 decembrie, acordul cu Uniunea Europeană privind participarea Republicii Moldova la Programul „Europa Creativă", care oferă un mecanism de finanțare destinat dezvoltării sectoarelor culturale și creative. Potrivit autorităților, programul are un buget total de 2,44 miliarde de euro pentru perioada 2021-2027 și este gestionat de Comisia Europeană. Acesta reprezintă un instrument care susține dezvoltarea durabilă și […]
13:30
Președinta R. Moldova, în Cipru: Pentru noi, aderarea la UE este cel mai important proiect național de la obținerea independenței # Vocea Basarabiei
Pentru noi, aderarea la Uniunea Europeană nu este doar un obiectiv strategic — este cel mai important proiect național de la obținerea independenței. Declarația a fost făcută de Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, care se află într-o vizită oficială în Cipru. În cadrul unei conferințe de presă susținute alături de omologul său cipriot, Nikos Christodoulides, Maia […]
Acum 12 ore
12:30
Igor Munteanu renunță la funcția de președinte al Partidului Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB). El a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că „decizia este definitivă" și că intenționează să revină la activitatea academică. „De ieri, partidul CUB are un președinte interimar, în persoana dl. Victor Tarna, care are obligația să asigure partidului unitatea, […]
12:20
Persoanele care au locuit mai puțin de cinci ani în R. Moldova nu vor putea obține permis pentru deținerea armelor # Vocea Basarabiei
Parlamentul a adoptat înăsprit condițiile de deținere a armelor de uz civil cu scopul de a preveni incidentele periculoase și a consolida siguranța publică. Un proiect de lege în acest sens a fost votat, vineri, 12 decembrie, în a doua lectură de 65 de deputați. Potrivit proiectului, nu vor putea obține permis de deținere a armelor persoanele […]
12:10
12:00
Republica Moldova și România au primit certificatul de includere a cobzei în Lista Patrimoniului UNESCO # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și România au primit joi, 11 decembrie, la New Delhi, Certificatul UNESCO privind înscrierea elementului „Cobza – cunoștințe, tehnici și muzică tradițională în România și Republica Moldova" în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Documentul a fost înmânat delegatelor permanente ale celor două state pe lângă UNESCO, ambasadoarele Corina Călugăru și […]
11:30
Peste 605 000 de gospodării vor primi compensații pentru căldură în sezonul rece 2025–2026, iar mai mult de jumătate dintre acestea vor beneficia de compensații maxime. Anunțul a fost făcut de ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Totuși, oficiala a precizat că în total au fost depuse circa 783 000 de cereri, dintre care […]
11:30
Consumatorii care au solicitat compensații pot afla valoarea ajutorului. 53% dintre gospodăriile eligibile vor primi compensații maxime # Vocea Basarabiei
Peste 600.000 de gospodării din R. Moldova vor primi compensații la energie pentru actualul sezon rece. Astfel, cei care s-au înregistrat pe platforma compensatii.gov.md pot afla, începând de astăzi, dacă sunt eligibili pentru programul „Ajutor la contor". Anunțul a fost făcut de către ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Valoarea compensațiilor variază între 500 […]
10:40
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a nimicit 7500 kg de mărar proaspăt importat, după ce testele de laborator au arătat că produsul conținea reziduuri de pesticid Penconazol peste limita maximă admisă de aproape zece ori. Inspectorii au blocat întreaga cantitate direct în depozitul importatorului, iar ulterior aceasta a fost sigilată și nimicită sub supraveghere […]
09:20
Zelenski își exprimă disponibilitatea de a organiza un referendum privind viitorul Donbasului în negocierile de pace # Vocea Basarabiei
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că poporul ucrainean ar trebui să decidă printr-un referendum sau prin alegeri viitorul regiunii Donbas, în contextul negocierilor de pace intensificate și a presiunilor internaționale privind posibile concesii teritoriale. El a spus că orice decizie privind cedarea de pământ trebuie să fie validată de cetățeni și nu poate fi […]
08:20
Germania confirmă transmiterea unei propuneri privind cedări teritoriale ale Ucrainei către președintele SUA, Donald Trump # Vocea Basarabiei
Cancelarul german Friedrich Merz a anunțat că o propunere referitoare la posibile cedări teritoriale ale Ucrainei, în vederea unui eventual acord de pace, a fost transmisă președintelui american Donald Trump. Documentul a fost trimis după o convorbire telefonică pe care Merz și alți lideri europeni au avut-o cu Trump pe 10 decembrie. Potrivit cancelarului, propunerea […]
08:20
De astăzi, beneficiarii pot vedea compensațiile la energie în cabinetul personal de pe compensatii.gov.md # Vocea Basarabiei
Începând de astăzi, toți consumatorii care au depus cerere pentru compensarea cheltuielilor la energie pot vedea în cabinetul personal de pe platforma compensatii.gov.md atât suma acordată, cât și categoria de vulnerabilitate energetică atribuită gospodăriei lor. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, informațiile au devenit vizibile după procesarea și validarea cererilor pentru sezonul rece. Fiecărui solicitant […]
Acum 24 ore
07:50
Parlamentul examinează vineri, în prima lectură, proiectul bugetului de stat pentru 2026 # Vocea Basarabiei
Parlamentul Republicii Moldova urmează să dezbată vineri, 12 decembrie, în prima lectură, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026. În aceeași ședință vor fi examinate și proiectele bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și bugetul fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală, transmite IPN. Deputații vor discuta, de asemenea, mai multe inițiative legislative, între care […]
07:50
Poliția intensifică controalele la articole pirotehnice: produse de 60.000 de lei confiscate într-o singură zi # Vocea Basarabiei
Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, tot mai mulți oameni cumpără articole pirotehnice pentru a marca momente festive. Poliția avertizează însă că acestea pot deveni extrem de periculoase dacă sunt folosite necorespunzător sau achiziționate din surse neautorizate. În acest context, polițiștii desfășoară acțiuni extinse de control în magazine, piețe și diverse spații comerciale […]
07:20
Politicianul estonian Aivo Peterson, condamnat la 14 ani de închisoare pentru trădare în favoarea Rusiei # Vocea Basarabiei
Tribunalul din Harju, Estonia, l-a condamnat pe politicianul Aivo Peterson la 14 ani de închisoare pentru trădare în beneficiul Moscovei. Instanța a stabilit că Peterson, fost grănicer și fondator al partidului KOOS („Împreună"), a participat la o călătorie organizată și finanțată de Rusia în teritoriile ucrainene ocupate, acțiune considerată parte a unui efort de influență […]
11 decembrie 2025
21:40
Invitați: Daniela Vidaicu, directoarea executivă Fundația Soros Moldova Vitalie Rapcea, director de program, Expert-Grup. Astăzi discutăm despre progresele și provocările din agenda de reforme în procesul de aderare la UE. Analizăm concluziile prezentate la cea de-a 11-a ediție a Forumului de Integrare Europeană. Vedem unde avansează Republica Moldova, ce dificultăți persistă și ce priorități sunt […]
21:20
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 11.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Ultima zi operațională pentru încasări și plăți bugetare în anul 2025 este marți, 30 decembrie. Serviciului Fiscal de Stat informează că pe 31 decembrie se vor efectua doar operațiuni interne și de încheiere a anului bugetar. „Astfel, în vederea evitării situațiilor imprevizibile, autoritatea fiscală recomandă efectuarea plăților la Bugetul public național
Ieri
20:20
O comisie de disciplină ad-hoc va verifica pretinsele abateri disciplinare imputate fostului procuror general interimar, Dumitru Robu. Componența comisiei a fost aprobată joi de Consiliul Superior al Procurorilor. Comisia este formată din cinci membri: Alexandru Postica, delegat din partea Consiliului Superior al Magistraturii, Roman Scripnic, reprezentant al Ministerului Justiției, Larisa Miculeț, desemnată de Președinție și […] Articolul Fost procuror general interimar, vizat de o procedură disciplinară apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 11.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:30
(FOTO) Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, mobilier nou pentru încă trei școli din stânga Prutului # Vocea Basarabiei
Sălile de clasă din Gimnaziul „Gheorghe Râșcanu” din Rîșcani, precum și Gimnaziul nr. 10 și Liceul „A.I. Cuza” din Bălți au fost dotate cu mobilier în cadrul unui proiect inițiat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM). Potrivit DRRM, prin proiectul „Mobilier școlar pentru unități de învățământ din Republica Moldova”, elevii și profesorii […] Articolul (FOTO) Departamentul pentru Relația cu R. Moldova, mobilier nou pentru încă trei școli din stânga Prutului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat statele membre să intensifice pregătirile militare, avertizând că Rusia ar putea fi gata să atace alianța în următorii cinci ani. Într-un discurs susținut la Berlin, el a spus că „Europa este următoarea țintă”, subliniind necesitatea unei „mentalități de război”. „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei. Și suntem […] Articolul Secretarul general al NATO: „Noi suntem următoarea țintă a Rusiei” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:40
Premierul Alexandru Munteanu a vizitat astăzi, 12 noiembrie, raionul Călărași, unde s-a întâlnit cu reprezentanții administrației publice locale și ai serviciilor desconcentrate. Premierul a abordat, în cadrul discuțiilor cu primarii din raionul Călărași, proiectele realizate, cele care sunt în proces de implementare și prioritățile pentru anul viitor. „Cu primarii și reprezentanții serviciilor deconcentrate din Călărași […] Articolul Premierul Alexandru Munteanu, în discuție cu primarii din raionul Călărași apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:00
Directori și profesori din 18 școli, sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene # Vocea Basarabiei
Directori și profesori din 18 școli din Republica Moldova au fost sancționați pentru că ar fi admis copierea în timpul examenelor de absolvire a gimnaziului în sesiunea din 2025. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, în sesiunea de examene din 2025, s-au constat mai multe cazuri de fraudare a examenelor de absolvire a gimnaziului, comisiile școlare […] Articolul Directori și profesori din 18 școli, sancționați pentru fraudă în sesiunea de examene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:20
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță o rechemare voluntară pentru mai multe loturi de produse din gamele NAN și Nestogen, după ce în fabrica de origine a fost detectată bacteria Bacillus cereus. Măsura este preventivă și vizează doar loturile indicate de producător. Potrivit informațiilor, rechemarea se aplică pentru patru loturi de produs. Toate provin de […] Articolul Mai multe loturi de lapte praf, retrase de pe piață apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, critică modul în care au fost selectați martorii apărării. Potrivit lui, instanța a acceptat doar 27 de persoane din lista propusă, reducând cu peste 80% numărul martorilor, în timp ce acuzarea a audiat aproape 50 de martori. Avocatul susține că, în aceste condiții, dreptul la un proces echitabil este […] Articolul Avocatul lui Plahotniuc critică modul de selectare a martorilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:50
Nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, sunt cercetați penal după ce ar fi pus la cale cel puțin patru escrocherii prin intermediul aplicației „WhatsApp”. Valoarea totală a prejudiciului cauzat victimelor depășește 270.000 de lei. Oamenii legii anunță că au destructurat activitatea infracțională a grupul criminal. Potrivit Poliției, deținuții ar fi […] Articolul (VIDEO) Escrocherii din penitenciar: Nouă deținuți, cercetați penal apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Selecția Națională Eurovision 2026: Cine sunt artiștii admiși în etapa audițiilor live # Vocea Basarabiei
34 de artiști și grupuri muzicale au fost admiși în etapa audițiilor live ale Selecției Naționale Eurovision 2026, care va avea loc pe 16 decembrie. Potrivit organizatorilor, pe 7 decembrie 2025, s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru Selecția Națională Eurovision 2026. În această etapă, Compania „Teleradio-Moldova” a recepționat dosarele artiștilor interesați să reprezinte […] Articolul Selecția Națională Eurovision 2026: Cine sunt artiștii admiși în etapa audițiilor live apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:10
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia Guvernului, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia și a eșecului perceput în combaterea corupției. Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură, transmite Agerpres. Demisia survine înainte ca Bulgaria să adere la zona […] Articolul Guvernul Bulgariei a demisionat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Ministrul Apărării al R. Moldova: Sprijinul partenerilor internaționali, esențial pentru atingerea obiectivelor strategice # Vocea Basarabiei
„Sprijinul partenerilor internaționali rămâne esențial pentru atingerea obiectivelor noastre strategice”. Declarația a fost făcută de Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării de la Chișinău care a participat astăzi în Reuniunea anuală a reprezentanților corpului diplomatic și militar acreditat în Republica Moldova. Evenimentul, desfășurat la Agenția pentru Știință și Memorie Militară, a reunit ambasadori și atașați militari, dar și reprezentanți ai misiunilor Uniunii Europene și Alianței […] Articolul Ministrul Apărării al R. Moldova: Sprijinul partenerilor internaționali, esențial pentru atingerea obiectivelor strategice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Un lot de aproape 11 tone de margarină a fost distrus după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au descoperit că acesta conținea un nivel periculos de contaminanți chimici. Mai exact, ANSA a constatat că margarina conținea o cantitate de 3-MCPD și esteri ai acestuia mult peste limitele legale. „Motivul nimicirii lotului de 10720 […] Articolul (VIDEO) Un lot de aproape 11 tone de margarină, distrus de ANSA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
Rata de referință la politica monetară pe termen scurt a fost redusă de la 6 la 5% anual, la decizia comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Au mai fost reduse creditele overnight până la 7%, operațiunile repo – la 5,25%, depozitele overnight – până la 3% anual. Potrivit unui comunicat emis de BNM, decizia […] Articolul BNM reduce rata de politică monetară la 5% anual pentru stabilitatea prețurilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:50
Secția consulară a Ambasadei R. Moldova în Ucraina sistează temporar primirea cererilor de cetățenie # Vocea Basarabiei
Începând cu 23 decembrie 2025, Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina va sista pentru o perioadă nedeterminată recepționarea cererilor pentru cetățenie. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina, măsura a fost luată în contextul „modificărilor aduse legislației naționale a Republicii Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia […] Articolul Secția consulară a Ambasadei R. Moldova în Ucraina sistează temporar primirea cererilor de cetățenie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:10
Incendiul care a cuprins în această dimineață acoperișul unei clădiri de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din Chișinău a fost lichidat la ora 10:34. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), focul a afectat aproximativ 50 de metri pătrați din acoperiș. „În urma intervenției operative a angajaților IGSU la lichidarea incendiului izbucnit pe bulevardul […] Articolul Incendiul de pe bulevardul Renașterii Naționale, lichidat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
(VIDEO) Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Portul de Stat Giurgiulești nu va fi vândut” # Vocea Basarabiei
Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care se află în proprietatea statului, nu va fi vândut și nici nu există discuții în acest sens. Precizările au fost făcute de Eugeniu Oscmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești. Oficialul a precizat că aceste discuții […] Articolul (VIDEO) Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Portul de Stat Giurgiulești nu va fi vândut” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Avertisment: Regiunea transnistreană, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării # Vocea Basarabiei
„Regiunea transnistreană rămâne o zonă de interes a Federației Ruse”. Declarația a fost făcută de Virgil Bălăceanu, general în rezervă din România, care a menționat că regiunea separatistă ar putea fi „un cap de pod în eventualitatea unei operații rusești Odesa- Gurile Dunării – Transnistria”. El a explicat, în cadrul unei emisiuni de la Digi24, […] Articolul Avertisment: Regiunea transnistreană, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, comunică serviciul de presă al Președinției. Potrivit sursei citate, șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere […] Articolul Președinta Maia Sandu va efectua o vizită oficială în Cipru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
