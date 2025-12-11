(VIDEO) Escrocherii din penitenciar: Nouă deținuți, cercetați penal
Vocea Basarabiei, 11 decembrie 2025 16:50
Nouă deținuți, cu vârste cuprinse între 23 și 35 de ani, sunt cercetați penal după ce ar fi pus la cale cel puțin patru escrocherii prin intermediul aplicației „WhatsApp". Valoarea totală a prejudiciului cauzat victimelor depășește 270.000 de lei. Oamenii legii anunță că au destructurat activitatea infracțională a grupul criminal. Potrivit Poliției, deținuții ar fi […]
• • •
Acum 10 minute
17:00
Avocatul lui Vlad Plahotniuc, Lucian Rogac, critică modul în care au fost selectați martorii apărării. Potrivit lui, instanța a acceptat doar 27 de persoane din lista propusă, reducând cu peste 80% numărul martorilor, în timp ce acuzarea a audiat aproape 50 de martori. Avocatul susține că, în aceste condiții, dreptul la un proces echitabil este […]
Acum 30 minute
16:50
Acum o oră
16:10
Selecția Națională Eurovision 2026: Cine sunt artiștii admiși în etapa audițiilor live # Vocea Basarabiei
34 de artiști și grupuri muzicale au fost admiși în etapa audițiilor live ale Selecției Naționale Eurovision 2026, care va avea loc pe 16 decembrie. Potrivit organizatorilor, pe 7 decembrie 2025, s-a încheiat perioada de depunere a dosarelor pentru Selecția Națională Eurovision 2026. În această etapă, Compania „Teleradio-Moldova" a recepționat dosarele artiștilor interesați să reprezinte […]
16:10
Prim-ministrul bulgar Rosen Jeliazkov a prezentat joi demisia Guvernului, după săptămâni de proteste de stradă împotriva politicilor economice ale acestuia și a eșecului perceput în combaterea corupției. Jeliazkov și-a anunțat demisia într-o declarație televizată, cu câteva minute înainte ca parlamentul să voteze o moțiune de cenzură, transmite Agerpres. Demisia survine înainte ca Bulgaria să adere la zona […]
Acum 2 ore
15:10
Ministrul Apărării al R. Moldova: Sprijinul partenerilor internaționali, esențial pentru atingerea obiectivelor strategice # Vocea Basarabiei
„Sprijinul partenerilor internaționali rămâne esențial pentru atingerea obiectivelor noastre strategice". Declarația a fost făcută de Anatolie Nosatîi, ministrul Apărării de la Chișinău care a participat astăzi în Reuniunea anuală a reprezentanților corpului diplomatic și militar acreditat în Republica Moldova. Evenimentul, desfășurat la Agenția pentru Știință și Memorie Militară, a reunit ambasadori și atașați militari, dar și reprezentanți ai misiunilor Uniunii Europene și Alianței […]
Acum 4 ore
14:40
Un lot de aproape 11 tone de margarină a fost distrus după ce inspectorii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor au descoperit că acesta conținea un nivel periculos de contaminanți chimici. Mai exact, ANSA a constatat că margarina conținea o cantitate de 3-MCPD și esteri ai acestuia mult peste limitele legale. „Motivul nimicirii lotului de 10720 […]
14:40
Rata de referință la politica monetară pe termen scurt a fost redusă de la 6 la 5% anual, la decizia comitetului executiv al Băncii Naționale a Moldovei. Au mai fost reduse creditele overnight până la 7%, operațiunile repo – la 5,25%, depozitele overnight – până la 3% anual. Potrivit unui comunicat emis de BNM, decizia […]
13:50
Secția consulară a Ambasadei R. Moldova în Ucraina sistează temporar primirea cererilor de cetățenie # Vocea Basarabiei
Începând cu 23 decembrie 2025, Secția consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina va sista pentru o perioadă nedeterminată recepționarea cererilor pentru cetățenie. Potrivit Ambasadei Republicii Moldova în Ucraina, măsura a fost luată în contextul „modificărilor aduse legislației naționale a Republicii Moldova și, implicit, al adoptării Legii nr. 253 din 10 iulie 2025 privind cetățenia […]
13:10
Incendiul care a cuprins în această dimineață acoperișul unei clădiri de pe bulevardul Renașterii Naționale 6 din Chișinău a fost lichidat la ora 10:34. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), focul a afectat aproximativ 50 de metri pătrați din acoperiș. „În urma intervenției operative a angajaților IGSU la lichidarea incendiului izbucnit pe bulevardul […]
Acum 6 ore
12:20
(VIDEO) Ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării: „Portul de Stat Giurgiulești nu va fi vândut” # Vocea Basarabiei
Portul de Mărfuri și Pasageri Giurgiulești, care se află în proprietatea statului, nu va fi vândut și nici nu există discuții în acest sens. Precizările au fost făcute de Eugeniu Oscmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, în contextul informațiilor apărute în spațiul public privind schimbarea proprietarului Portului Giurgiulești. Oficialul a precizat că aceste discuții […]
11:20
Avertisment: Regiunea transnistreană, cap de pod pentru un asalt rusesc la Gurile Dunării # Vocea Basarabiei
„Regiunea transnistreană rămâne o zonă de interes a Federației Ruse". Declarația a fost făcută de Virgil Bălăceanu, general în rezervă din România, care a menționat că regiunea separatistă ar putea fi „un cap de pod în eventualitatea unei operații rusești Odesa- Gurile Dunării – Transnistria". El a explicat, în cadrul unei emisiuni de la Digi24, […]
Acum 8 ore
11:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua vineri, 12 decembrie, o vizită oficială în Republica Cipru – țara care va prelua, în prima jumătate a anului 2026, președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene, comunică serviciul de presă al Președinției. Potrivit sursei citate, șefa statului va fi găzduită de Președintele Nikos Christodoulides și va avea întrevedere […]
10:40
Contrabandă spre SUA cu vin de struguri din Moldova, pretins a fi vin din Armenia și Georgia # Vocea Basarabiei
Exportau în SUA mii de sticle de vin pretins a fi produs din suc de rodii din Armenia și vin demi-dulce din Georgia în valoare totală de 3,5 milioane de lei. Vorbim despre membrii unei scheme de contrabandă, destructurată de oamenii legii. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), șase persoane implicate […]
09:50
(VIDEO) Incendiu într-un bloc de locuit cu 15 etaje din capitală. Flăcările au cuprins acoperișul # Vocea Basarabiei
Acoperișul unui bloc de locuit cu 15 etaje din capitală a fost cuprins de flăcări. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), incendiul a izbucnit joi, în jurul orei 9:00, într-o clădire situată pe bulevardul Renașterii Naționale. Salvatorii sosiți la fața locului au constatat că focul a cuprins ruberoidul de pe acoperișul blocului, cu […]
09:30
Camera de Comerț și Industrie ndeamnă consumatorii să aleagă produse autohtone în sezonul sărbătorilor # Vocea Basarabiei
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) lansează un nou apel către consumatori, încurajându-i ca în această perioadă a sărbătorilor să opteze pentru produse autohtone. Instituția subliniază că, pe parcursul întregului an, susține și promovează producătorii locali prin expoziții și campanii dedicate, precum „Fabricat în Moldova", „Republica Moldova prezintă", „Produs Autohton", dar și […]
Acum 12 ore
08:30
Serviciul 112 și Asociația „AudiViz” unesc eforturile pentru a facilita accesul persoanelor cu dizabilități senzoriale la numărul de urgență # Vocea Basarabiei
erviciul 112 și Asociația „AudiViz" au semnat un acord de colaborare menit să îmbunătățească accesul persoanelor cu dizabilități senzoriale la numărul unic de urgență. Parteneriatul are drept obiectiv facilitarea comunicării și furnizarea de informații adaptate nevoilor persoanelor cu deficiențe de auz și vedere. Acordul prevede elaborarea de materiale informative accesibile, inclusiv în limbajul semnelor, precum […]
07:50
Exporturile de ulei de floarea-soarelui revin au crescut în 2025, dar rămân departe de nivelurile istorice # Vocea Basarabiei
Exporturile de ulei de floarea-soarelui din Republica Moldova dau primele semne clare de revenire în sezonul 2025–2026, după prăbușirea severă înregistrată anul trecut. În perioada iulie–noiembrie 2025, au fost exportate 38,2 mii de tone de ulei, de peste șapte ori mai mult decât în aceeași perioadă din 2024, când livrările au totalizat doar 5,2 mii […]
07:30
Cod galben de ceață în toată țara: vizibilitate redusă și vreme umedă pe 11 decembrie # Vocea Basarabiei
Joi, 11 decembrie, întreaga Republică Moldova se află sub un cod galben de ceață, emis de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Avertizarea este valabilă până la ora 11:00, timp în care ceața densă va reduce vizibilitatea sub 200 de metri pe arii extinse, afectând traficul rutier și pietonal. Pe parcursul zilei, vremea va rămâne noroasă și […]
Acum 24 ore
21:00
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 10.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Comisia de evaluare a procurorilor (Completul A) a desfășurat astăzi, 10 decembrie, audieri cu participarea procurorului Vasile Plevan de la Procuratura Anticorupție și a procurorului general interimar, Alexandru Machidon. În cadrul procedurii de evaluare, Comisia a colectat și a analizat informații despre procurorii evaluați din numeroase surse. Printre acestea se numără Autoritatea Națională de Integritate, […]
19:40
R. Moldova a prezidat Conferința informală a miniștrilor Justiției din cadrul Consiliului Europei # Vocea Basarabiei
Ministrul Justiției al Republicii Moldova, Vladislav Cojuhari, a prezidat astăzi, la Strasbourg, Conferința informală a miniștrilor justiției din cadrul Consiliului Europei. Evenimentul s-a desfășurat sub egida Președinției Republicii Moldova a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, la inițiativa secretarului general Alain Berset. La această conferință au participat miniștrii justiției din cele 46 de state membre […]
19:10
Despre ce a discutat premierul Alexandru Munteanu cu șefa Misiunii OSCE în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Reintegrarea pașnică a țării și susținerea oferită cetățenilor de pe malul stâng al Nistrului au fost printre subiectele abordate în cadrul unei întrevederi între premierul Alexandru Munteanu și șefa interimară a Misiunii OSCE în Republica Moldova, Izabela Sylwia Hartmann. Astfel, premierul Alexandru Munteanu a apreciat eforturile Misiunii OSCE în sprijinirea obiectivului de apropiere a celor […]
18:10
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 10.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:30
(FOTO) Liceul „Mihai Eminescu” din Corjova, dotat cu mobilier modern grație sprijinului DRRM # Vocea Basarabiei
Liceul românesc „Mihai Eminescu" din Corjova, raionul Dubăsari, a fost dotat cu mobilier școlar modern, datorită sprijinului oferit de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Acțiunea face parte din proiectul „Mobilier școlar pentru unități de învățământ din Republica Moldova", lansat astăzi, 10 decembrie, de DRRM. În cadrul proiectului, cinci săli […]
17:10
Fostul premier Dorin Recean a fost numit emisar special al președintelui Republicii Moldova pentru dezvoltare și reziliență. Decretul de desemnare a fost semnat miercuri, 10 decembrie, de către șefa statului, Maia Sandu. Potrivit Președinției, emisarul special pentru dezvoltare și reziliență are misiunea de a contribui la promovarea eforturilor interinstituționale și multisectoriale orientate spre consolidarea capacității […]
Ieri
16:30
Procedurile de eliberare a 26 de acte permisive vor fi optimizate. Comisia pentru economie, buget și finanțe și Comisia pentru integrare europeană vor propune Parlamentului spre aprobare un proiect de lege care prevede acest lucru. Documentul propune modificări la 23 de legi. În rezultat, vor fi simplificate procedurile, va fi redus numărul de acte și condițiile necesare […]
16:10
Cetățenii R. Moldova care revin din diasporă, scutiți de taxe la import și în 2026 # Vocea Basarabiei
Cetățenii Republicii Moldova care revin din diasporă vor fi scutiți în continuare de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Guvernul de la Chișinău a avizat pozitiv astăzi, 10 decembrie, inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an. Potrivit autorităților, în baza cererilor depuse până la 31 decembrie […]
15:40
Agricultorii din sudul Republicii Moldova s-au adunat în fața Guvernului pentru a cere sprijin din partea statului. Fermierii din Basarabeasca și Talmaza, participanți la protest, spun că au fost afectați de secetă timp de trei ani consecutiv, ceea ce le-a compromis recoltele și i-a lăsat fără posibilitatea de a-și achita datoriile. Asociația Forța Fermierilor menționează […]
15:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a afișat noile prețuri la carburanți
15:20
Articolul ȘTIRI cu Maria Filimon din 10.12.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis cod galben de ceață pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă în perioada 10 decembrie, ora 19:00 – 11 decembrie, ora 11:00. În această perioadă, pe arii extinse extinse se prevede ceață cu vizibilitatea de 200 metri. Astfel, șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să folosească luminile de […] Articolul Cod galben de ceață pe întreg teritoriul R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Implementarea testării antidrog în școli ar însemna supunerea a peste 107 mii de copii unei proceduri intruzive și inutile, afirmă ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Reacția vine după ce primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a propus introducerea testării antidrog pentru elevi. Potrivit ministrului Educației al Republicii Moldova, politicile eficiente trebuie să se concentreze pe […] Articolul Ce spune ministrul Educației despre testarea antidrog în școli apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
(VIDEO) Oficiali de la Chișinău, despre includerea cobzei românești în Patrimoniul UNESCO: „O veste extraordinară pentru R. Moldova” # Vocea Basarabiei
Președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu și ministrul Culturii de la Chișinău, Cristian Jardan au venit cu reacții după ce cobza românească și meșteșugul de creare al acestui instrument muzical au fost incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO. Potrivit șefului Legislativului de la Chișinău aceasta este o veste extraordinară pentru […] Articolul (VIDEO) Oficiali de la Chișinău, despre includerea cobzei românești în Patrimoniul UNESCO: „O veste extraordinară pentru R. Moldova” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Cobza, cunoștințele tradiționale, deprinderile și muzica asociate acestui instrument au fost incluse în Lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității UNESCO. O decizie în acest sens a fost adoptată în cadrul celei de-a douăzecea sesiuni a Comitetului Interguvernamental pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, desfășurată în perioada 8–13 decembrie, la New Delhi. Dosarul „Cobza, cunoștințe, […] Articolul Cobza românească, inclusă în Patrimoniul UNESCO apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
(FOTO) Centru de instruire și evaluare a capacităților motrice, inaugurat la Universitatea de Stat din Moldova cu sprijinul DRRM # Vocea Basarabiei
Un centru de instruire și evaluare motrice a fost inaugurat astăzi, 9 decembrie, la Institutul de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității de Stat din Moldova, grație sprijinului acordat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Spațiul este dedicat „formării specialiștilor care asigură accesul persoanelor cu dizabilități la practicarea sportului”. Centrul de instruire și […] Articolul (FOTO) Centru de instruire și evaluare a capacităților motrice, inaugurat la Universitatea de Stat din Moldova cu sprijinul DRRM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:20
12:50
Fost președinte al Curții Supreme de Justiție, avere nejustificată de peste 1 milion de lei # Vocea Basarabiei
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare în privința lui Ion Druță, fost președinte al Curții Supreme de Justiție, și a membrilor familiei sale. Potrivit ANI, acesta ar deține avere nejustificată în mărime de peste 1.157.000 de lei. Diferența a fost constatată între averea dobândită, veniturile obținute și cheltuielile realizate pe […] Articolul Fost președinte al Curții Supreme de Justiție, avere nejustificată de peste 1 milion de lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Tariful la energia electrică ar putea fi majorat în perioada următoare, avertizează ministrul Energiei, Dorin Junghietu. El a explicat că ajutorul de avarie folosit de Republica Moldova pentru a-și asigura aprovizionarea energetică determină creșterea costurilor și că, pe măsură ce țara va apela mai des la energia de avarie, există un risc mai mare ca […] Articolul Tariful la energia electrică ar putea crește apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:10
Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 10 decembrie, inițierea negocierilor […] Articolul Pensii pentru cetățenii R. Moldova care au muncit în Quebec apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Elena Oleinic Slivinschi a fost eliberată din funcția de director general adjunct al Agenției de Investiții. O decizie în acest sens a fost aprobată astăzi, 10 decembrie, de Guvernul Republicii Moldova. Potrivit autorităților, eliberarea Elenei Oleinic Slivinschi din funcție are loc în baza cererii de demisie. „În temeiul prevederilor legale, se propune încetarea raporturilor de […] Articolul Agenția de Investiții rămâne fără director adjunct apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Deflagrație într-o locuință din Hâncești: Un bărbat, transportat la spital cu arsuri # Vocea Basarabiei
Un bărbat a suferit arsuri și a fost transportat la spital după ce o butelie de gaz a explodat în bucătăria locuinței sale din satul Sărăteni, raionul Hâncești. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Serviciul 112 a fost alertat despre producerea exploziei, iar la fața locului au intervenit echipele specializate. Salvatorii Direcției Situații […] Articolul Deflagrație într-o locuință din Hâncești: Un bărbat, transportat la spital cu arsuri apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:20
ANSA avertizează: alegeți cu atenție serviciile de catering pentru a evita intoxicațiile alimentare # Vocea Basarabiei
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) avertizează consumatorii să fie extrem de atenți atunci când aleg servicii de catering pentru evenimente, indiferent de amploarea acestora. Instituția atrage atenția că, în lipsa unor verificări prealabile, există riscul apariției intoxicațiilor alimentare, motiv pentru care furnizorii trebuie aleși cu responsabilitate. Potrivit ANSA, primul pas este verificarea actelor companiei […] Articolul ANSA avertizează: alegeți cu atenție serviciile de catering pentru a evita intoxicațiile alimentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:20
Comisia Europeană va prezenta anul viitor prima strategie anticorupție a Uniunii Europene, un document care va stabili prioritățile strategice și va oferi o abordare unitară pentru prevenirea și combaterea corupției în toate statele membre. Anunțul a fost făcut de Henna Virkkunen, vicepreședinte executiv pentru suveranitate tehnologică, securitate și democrație, și de Michael McGrath, comisar european […] Articolul UE va avea, în 2026, prima strategie anticorupție din istorie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:40
Trump cere Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale pentru a confirma parcursul democratic # Vocea Basarabiei
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat într-un interviu pentru Politico că Ucraina trebuie să organizeze alegeri prezidențiale, chiar și în condițiile actualului conflict, pentru a confirma caracterul democratic al țării. „Cred că acum este momentul potrivit pentru alegeri. Autoritățile ucrainene folosesc războiul ca pretext pentru a amâna votul, însă poporul ucrainean ar trebui să aibă […] Articolul Trump cere Ucrainei să organizeze alegeri prezidențiale pentru a confirma parcursul democratic apare prima dată în Vocea Basarabiei.
07:10
Fostul primar al satului Boldurești, raionul Nisporeni, Nicanor Ciochină, judecat pentru că ar fi accidentat mortal un copil de 14 ani și a fugit de la locul faptei, nu s-a prezentat nici ieri în fața instanței. În schimb, magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-au audiat pe complicele acestuia, medicul stomatolog Ion Andronache, care […] Articolul Complicele fostului primar din Boldurești și-a schimbat declarațiile în instanță apare prima dată în Vocea Basarabiei.
9 decembrie 2025
23:00
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu din 09.12.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:50
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 09.12.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:10
Generalul de brigadă Charles Morrison, șeful Statului Major Comun al Gărzii Naționale din Carolina de Nord, se află într-o nouă vizită în Republica Moldova. Astfel, oficialul american și echipa sa vor planifica, în cadrul acestei vizite, schimburi de experiență și exerciții de instruire între Garda Națională din Carolina de Nord și Armata Națională a Republicii […] Articolul Un general american, vizită la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
Direcția generală, educație, tineret și sport a municipiului Chișinău urmează să aprobe numărul minim și maxim de elevi în sala de clasă în cadrul Consiliului de administrație al instituției, până la 31 ianuarie 2026. Inițiativa vine în contextul în care numărul de elevi în capitală este în creștere constantă, iar clasele devin tot mai aglomerate. […] Articolul Chișinău: Autoritățile vor stabili numărul minim și maxim de elevi pe clasă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Relațiile comercial-economice dintre Republica Moldova și România au fost discutate astăzi, în cadrul unei întrevederi, între ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, și ambasadorul României la Chișinău, Cristian-Leon Țurcanu. Părțile s-au referit la intensificarea relațiilor comercial-economice dintre cele două state, precum și la cooperarea în domenii precum: digitalizarea, infrastructura rutieră, vamală, sectorul agroalimentar și […] Articolul Relațiile economice dintre R. Moldova și România, discutate la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
