ȘTIRI cu Natalia Catan din 11.12.2025, ora 17:00

Cetățenii Republicii Moldova care muncesc sau au muncit în provincia Quebec din Canada vor putea beneficia de pensia pentru limită de vârstă, pensia de dizabilitate sau de urmaș, precum și de prestații sociale în cazul producerii unui accident la locul de muncă. În acest sens, Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 10 decembrie, inițierea negocierilor […] Articolul Pensii pentru cetățenii R. Moldova care au muncit în Quebec apare prima dată în Vocea Basarabiei.