Câte persoane vor beneficia de compensații la căldură în sezonul rece 2025–2026

16:10

Cetățenii Republicii Moldova care revin din diasporă vor fi scutiți în continuare de plata drepturilor de import pentru bunurile personale, inclusiv pentru un automobil. Guvernul de la Chișinău a avizat pozitiv astăzi, 10 decembrie, inițiativa legislativă care prevede extinderea acestui mecanism pentru încă un an. Potrivit autorităților, în baza cererilor depuse până la 31 decembrie […] Articolul Cetățenii R. Moldova care revin din diasporă, scutiți de taxe la import și în 2026 apare prima dată în Vocea Basarabiei.