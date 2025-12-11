Incendiul de pe bulevardul Renașterii Naționale, lichidat

18:40

Un grav accident rutier s-a produs luni, 8 decembrie 2025, pe traseul Cahul–Taraclia, în apropierea localității Moscovei, după ce un automobil a intrat pe contrasens și a tamponat o ambulanță. Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), incidentul a avut loc în jurul orei 04:10. Ambulanța, care se întorcea de la o solicitare […]