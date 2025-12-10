R. Moldova a prezidat Conferința informală a miniștrilor Justiției din cadrul Consiliului Europei

10:30

Executivul de la Tiraspol anunță introducerea unui orar special pentru iluminatul stradal, invocând „situația financiară complicată” din regiune. Autoritățile susțin că orașele și satele nu mai dispun de resurse suficiente pentru a menține iluminatul public în regim obișnuit, transmite ziua.md. Potrivit unui comunicat al pretinsului guvern regional, în prezent este analizată reducerea programului de iluminat […] Articolul Tiraspolul introduce un orar special pentru iluminatul stradal din cauza dificultăților financiare apare prima dată în Vocea Basarabiei.