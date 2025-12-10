ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu din 10.12.2025, ora 19:00

10:40

Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din municipiul Chișinău, desfășoară peste 30 de percheziții într-o cauză penală privind acte de corupție în procesul de obținere a permiselor de conducere în raionul Călărași. În total, sunt vizate 23 de persoane, una dintre care a fost reținută. Potrivit CNA, 14 candidați la obținerea permisului […] Articolul Zeci de percheziții într-un dosar de corupție la eliberarea permiselor de conducere: O persoană a fost reținută, alte 22 sunt cercetate în stare de libertate apare prima dată în Vocea Basarabiei.